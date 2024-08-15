Лицевая гармония в TikTok — что это за тренд

Posted 15 августа, 09:25
Published 15 августа, 09:25
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
Под лицевой гармонией понимается то, как черты лица смотрятся в комплексе и как это влияет на внешность. Блогеры утверждают, что именно лицевая гармония играет ключевую роль в привлекательности — в большей степени, чем губы или глаза. К примеру, черты лица по отдельности могут быть идеальны, однако друг с другом при этом совершенно не сочетаются. Бывает и наоборот — по отдельности черты лица оставляют желать лучшего, однако внешность получается очень привлекательной.
Тренд поддержали многие популярные блогеры, они активно выкладывают видео, в которых анализируют собственные лица, дают им оценку. Некоторые блогеры рассказывают о том, как определить, насколько лицо гармонично — по его пропорциональности, симметричности и чертам. В TikTok для этого уже есть особый фильтр, который отображает лицо вертикально.
А еще в TikTok можно найти рекомендации по улучшению лицевой гармонии. Некоторые блогеры советуют спать исключительно на спине, другие призывают выполнять специальные упражнения — мьюинг, в рамках которых язык нужно прижимать к небу.
С точки зрения науки красота лица, привлекательность внешности оценивается в комплексе, и многое зависит все-таки от конкретных черт. Причем в случае с мужчинами и женщинами они будут разными. Если рассматривать это с точки зрения эволюции, то получается, что люди с красивыми чертами лица имеют сильные гены, то есть способны воспроизвести хорошее потомство.
Гармония лица тоже может быть определена, однако в науке это происходит совсем не так просто, как у пользователей популярной социальной сети. Ученые разработали несколько схем, в соответствии с которыми лицо делится на три части, которые равны друг другу. Нижняя часть делится на две, при этом самая нижняя должна быть больше верхней почти в два раза.
А некоторые ученые и вовсе предлагают оценивать гармоничность черт лица с использованием самых настоящих графиков и уравнений. Создали особую компьютерную модель для определения гармоничности лица, в результате удалось получить идеальный показатель гармоничности — есть шанс, что его в работе смогут использовать пластические хирурги и стоматологи.
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