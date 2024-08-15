Лицевая гармония в TikTok — что это за тренд

Под лицевой гармонией понимается то, как черты лица смотрятся в комплексе и как это влияет на внешность. Блогеры утверждают, что именно лицевая гармония играет ключевую роль в привлекательности — в большей степени, чем губы или глаза. К примеру, черты лица по отдельности могут быть идеальны, однако друг с другом при этом совершенно не сочетаются. Бывает и наоборот — по отдельности черты лица оставляют желать лучшего, однако внешность получается очень привлекательной.