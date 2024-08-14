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Posted 14 августа, 13:53

Published 14 августа, 13:53

Modified 10 сентября, 05:36

Updated 10 сентября, 05:36

Муж Бакальчук собирается судиться: он хочет вернуть домен «Вайлдберриз»

Муж Бакальчук собирается судиться: он хочет вернуть домен «Вайлдберриз»

14 августа 2024, 13:53
Фото: 1MI
Муж Бакальчук собирается судиться: он хочет вернуть домен «Вайлдберриз»
Отношения между супругами Владиславом и Татьяной Бакальчук накаляются — теперь судом грозит муж, планируя забрать у основательницы «Вайлдберриз» домен интернет-магазина.

Встретятся в суде

В скором времени супругов Бакальчук могут ожидать судебные разбирательства. Муж основательницы «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук требует аннулировать сделку, на основании которой домен интернет-магазина перешел в распоряжение компании «РВБ». Владислав Бакальчук настаивает на том, что эту сделку Татьяна с ним не согласовывала, и утверждает, что домен — это совместно нажитое имущество, несмотря на то, что зарегистрирован он на супругу.

Владислав Бакальчук требует аннулировать сделку, на основании которой домен интернет-магазина перешел в распоряжение компании «РВБ»Владислав Бакальчук требует аннулировать сделку, на основании которой домен интернет-магазина перешел в распоряжение компании «РВБ»
Владислав Бакальчук требует аннулировать сделку, на основании которой домен интернет-магазина перешел в распоряжение компании «РВБ». Фото: Изображение Midjourney
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Владислав Бакальчук заявляет, что передача домена — это серьезная сделка, так что заключать ее без собрания собственников было нельзя. Поскольку в собственности супруга Татьяны Бакальчук есть 1% акций «Вайлдберриз», его на такое собрание были обязаны пригласить, однако этого не случилось. Владислав Бакальчук намерен довести это дело до суда.

В собственности супруга Татьяны Бакальчук есть 1% акций «Вайлдберриз»В собственности супруга Татьяны Бакальчук есть 1% акций «Вайлдберриз»
В собственности супруга Татьяны Бакальчук есть 1% акций «Вайлдберриз». Фото: 1MI

Кто владеет доменом «Вайлдберриз»

Доменом интернет-магазина на самом деле владеет Татьяна Бакальчук, однако так было не всегда. Его зарегистрировали в 2004 году, и изначально Wildberries.ru по документам принадлежал компании Владислава Бакальчука. Только спустя несколько лет он передал домен супруге.

Изначально Wildberries.ru принадлежал компании Владислава Бакальчука, только спустя несколько лет он передал домен супругеИзначально Wildberries.ru принадлежал компании Владислава Бакальчука, только спустя несколько лет он передал домен супруге
Изначально Wildberries.ru принадлежал компании Владислава Бакальчука, только спустя несколько лет он передал домен супруге. Фото: Изображение Midjourney
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Ранее в интервью одному из крупных российских СМИ Владислав Бакальчук рассказал, что изначально «Вайлдберриз» создавался как семейный бизнес, и вопроса, на кого из супругов регистрировать доменное имя, как такового не было. Бакальчук считал компанию общей и отметил, что общими остаются и активы, они не делились между ним и его супругой.

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