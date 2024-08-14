Муж Бакальчук собирается судиться: он хочет вернуть домен «Вайлдберриз»

Posted 14 августа, 13:53
Published 14 августа, 13:53
Modified 10 сентября, 05:36
Updated 10 сентября, 05:36
В скором времени супругов Бакальчук могут ожидать судебные разбирательства. Муж основательницы «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук требует аннулировать сделку, на основании которой домен интернет-магазина перешел в распоряжение компании «РВБ». Владислав Бакальчук настаивает на том, что эту сделку Татьяна с ним не согласовывала, и утверждает, что домен — это совместно нажитое имущество, несмотря на то, что зарегистрирован он на супругу.
Владислав Бакальчук заявляет, что передача домена — это серьезная сделка, так что заключать ее без собрания собственников было нельзя. Поскольку в собственности супруга Татьяны Бакальчук есть 1% акций «Вайлдберриз», его на такое собрание были обязаны пригласить, однако этого не случилось. Владислав Бакальчук намерен довести это дело до суда.
Доменом интернет-магазина на самом деле владеет Татьяна Бакальчук, однако так было не всегда. Его зарегистрировали в 2004 году, и изначально Wildberries.ru по документам принадлежал компании Владислава Бакальчука. Только спустя несколько лет он передал домен супруге.
Ранее в интервью одному из крупных российских СМИ Владислав Бакальчук рассказал, что изначально «Вайлдберриз» создавался как семейный бизнес, и вопроса, на кого из супругов регистрировать доменное имя, как такового не было. Бакальчук считал компанию общей и отметил, что общими остаются и активы, они не делились между ним и его супругой.
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