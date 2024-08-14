Муж Бакальчук собирается судиться: он хочет вернуть домен «Вайлдберриз»

В скором времени супругов Бакальчук могут ожидать судебные разбирательства. Муж основательницы «Вайлдберриз» Владислав Бакальчук требует аннулировать сделку, на основании которой домен интернет-магазина перешел в распоряжение компании «РВБ». Владислав Бакальчук настаивает на том, что эту сделку Татьяна с ним не согласовывала, и утверждает, что домен — это совместно нажитое имущество, несмотря на то, что зарегистрирован он на супругу.