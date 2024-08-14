«Разве это нормально»: Полина Гагарина напугала подписчиков внешним видом

Кроме того, в последнее время Гагарина действительно много работала. Она активно готовилась к большому концерту в Москве, в Лужниках, и неоднократно делилась в своих соцсетях впечатлениями о подготовке к выступлению — судя по всему, репетиции давались певице действительно тяжело, а несколько раз из-за переутомления ухудшалось ее самочувствие.