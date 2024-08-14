«Разве это нормально»: Полина Гагарина напугала подписчиков внешним видом

Posted 14 августа, 13:31
Published 14 августа, 13:31
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
В конце июля Полина Гагарина поделилась с подписчиками своей страницы в соцсети фотографиями с отдыха — певица в кругу семьи отдыхает у берега моря, однако не уточняет, где именно. Однако самые активные дискуссии развернулись не по теме географического положения Гагариной, а по поводу ее внешнего вида — поклонников шокировала худоба артистки.
На фото Полина Гагарина запечатлена в белоснежном купальнике на пляже. Невооруженным глазом заметно, что и без того хрупкая фигура певицы стала еще более субтильной.
«Разве это нормально?», «Ребра торчат!», «Кожа да кости!» — так прокомментировали фотографию Гагариной ее поклонники.
Многие из них прямо спрашивают певицу, зачем ей так экстремально скидывать вес, а другие отмечают, что Полина Гагарина выглядит откровенно плохо, и ее худоба становится опасной.
Упреки в чрезмерной худобе в свой адрес Полина Гагарина слышит не впервые. Более того, она неоднократно объясняла, что в такой форме чувствует себя комфортно, нравится самой себе и работает над тем, чтобы поддерживать фигуру именно в таком состоянии. Певица утверждает, что ее внешний вид — результат регулярных занятий спортом и правильного питания.
Кроме того, в последнее время Гагарина действительно много работала. Она активно готовилась к большому концерту в Москве, в Лужниках, и неоднократно делилась в своих соцсетях впечатлениями о подготовке к выступлению — судя по всему, репетиции давались певице действительно тяжело, а несколько раз из-за переутомления ухудшалось ее самочувствие.
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