«Заплатили 60 млн»: стали известны новые подробности скандала с Глюкозой и Фадеевым

Спустя год после того, как Ионова и ее супруг выкупили права на два десятка песен, в России изменилось законодательство. Как отметила сама певица, использовать песни в рамках выступления на ТВ стало сложнее, многое стало нужно прописывать отдельно, в дополнительных к договору документах. Многие важные моменты в том договоре, который Наталья Ионова и ее муж подписали с Фадеевым, не были учтены.