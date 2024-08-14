«Заплатили 60 млн»: стали известны новые подробности скандала с Глюкозой и Фадеевым

Posted 14 августа, 13:43
Published 14 августа, 13:43
Modified 10 сентября, 05:35
Updated 10 сентября, 05:35
Недавно Наталья Ионова, видимо устав от бурных обсуждений своей персоны в интернете, решила дать интервью Ксении Собчак. В нем она подробно рассказала о том, как происходило ее расставание с продюсером Максимом Фадеевым.
Певица уточнила, что еще несколько лет назад вместе с супругом Александром Чистяковым выкупила у Фадеева права на те песни, которые она исполняла, заплатив почти 60 млн рублей. Однако продюсер, очевидно, остался недоволен полученной суммой и, по словам Ионовой, требует еще денег.
Наталья отметила, что Фадеев потребовал от нее выплачивать четверть дохода от исполнения песен, а также наложил запрет на использование псевдонима Глюкоза, пригрозив, что ее выступления будут саботироваться.
Спустя год после того, как Ионова и ее супруг выкупили права на два десятка песен, в России изменилось законодательство. Как отметила сама певица, использовать песни в рамках выступления на ТВ стало сложнее, многое стало нужно прописывать отдельно, в дополнительных к договору документах. Многие важные моменты в том договоре, который Наталья Ионова и ее муж подписали с Фадеевым, не были учтены.
Этическую и моральную сторону конфликта с Фадеевым Наталья Ионова обсуждать отказалась, отметив, что бывший продюсер организовал в отношении ее настоящую травлю, причем в очень сложный жизненный период. Певица выразила надежду на то, что в скором времени продюсер одумается, остановится и займется творчеством — начнет работать над новыми проектами и создавать хиты.
Стоит добавить, что сотрудничать Фадеев и Ионова перестали несколько лет назад, и это произошло по инициативе первого. Однако в 2024 году он представил проект Глюк’oZa уже после перезапуска и заявил, что ищет новую солистку в него.
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