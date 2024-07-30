«Я прошу вас одуматься»: Тимати вмешался в конфликт Wildberries

Posted 30 июля, 07:39
Published 30 июля, 07:39
Modified 10 сентября, 04:42
Updated 10 сентября, 04:42
Тимати уверен, что сторонние лица пытаются захватить бизнес семьи Бакальчук, вмешиваясь в их дела. Он поддержал Владислава, супруга Татьяны Бакальчук, и обратилсяв в видео к тем, кто участвует в этом конфликте, с просьбой пересмотреть свои действия.
«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — заявил он.
Компания Wildberries объявила, что совместно с рекламным оператором Russ берет на себя все обязательства перед своими партнерами и клиентами. Слияние двух компаний было одобрено в Кремле, но Рамзан Кадыров назвал это «рейдерским захватом» и призвал основательницу компании помириться со своим мужем. Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за семью и компанию, а Татьяна Бакальчук отрицает факт рейдерства.
* социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14