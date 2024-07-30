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Posted 30 июля, 07:39

Published 30 июля, 07:39

Modified 10 сентября, 04:42

Updated 10 сентября, 04:42

«Я прошу вас одуматься»: Тимати вмешался в конфликт Wildberries

30 июля 2024, 07:39
Рэп-исполнитель Тимати вмешался в конфликт с онлайн-площадкой Wildberries после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по этому поводу. На своей странице в Instagram* он потребовал вернуть основательницу Wildberries Татьяну Бакальчук обратно в семью.

Тимати уверен, что сторонние лица пытаются захватить бизнес семьи Бакальчук, вмешиваясь в их дела. Он поддержал Владислава, супруга Татьяны Бакальчук, и обратилсяв в видео к тем, кто участвует в этом конфликте, с просьбой пересмотреть свои действия.

«Я выслушал всю историю и поддерживаю Владислава и хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью», — заявил он.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук разводится с мужем
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Компания Wildberries объявила, что совместно с рекламным оператором Russ берет на себя все обязательства перед своими партнерами и клиентами. Слияние двух компаний было одобрено в Кремле, но Рамзан Кадыров назвал это «рейдерским захватом» и призвал основательницу компании помириться со своим мужем. Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за семью и компанию, а Татьяна Бакальчук отрицает факт рейдерства.

* социальная сеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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