«Я прошу вас одуматься»: Тимати вмешался в конфликт Wildberries

Компания Wildberries объявила, что совместно с рекламным оператором Russ берет на себя все обязательства перед своими партнерами и клиентами. Слияние двух компаний было одобрено в Кремле, но Рамзан Кадыров назвал это «рейдерским захватом» и призвал основательницу компании помириться со своим мужем. Владислав Бакальчук заявил, что будет бороться за семью и компанию, а Татьяна Бакальчук отрицает факт рейдерства.