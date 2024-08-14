Ларису Долину развели мошенники из Украины: сама отдала им 180 миллионов

Posted 14 августа, 05:05
Published 14 августа, 05:05
Modified 10 сентября, 05:33
Updated 10 сентября, 05:33
Источники из близкого окружения певица рассказали, что еще весной она стала получать звонки от «сотрудников спецслужб», которые якобы обнаружили, что ее квартирой в элитном районе Москвы Хамовники интересуются аферисты, готовится незаконный захват. Липовые правоохранители предложили не рисковать, а продать жилище, положив вырученные деньги на некий «безопасный счет».
Певица решилась на продажу и в рекордные сроки осуществила ее. В итоге пятикомнатная квартира с дорогим ремонтом была продана одной супружеской паре. В вырученные за нее 112 миллионов рублей перекочевали на счет мошенников, туда же ушли еще более 60 миллионов из личных накоплений Долиной.
Когда Лариса Александровна поняла, что натворила, было уже поздно. Единственное, что она успела сделать — это написать заявление, чтобы на квартиру был наложен арест. Новые владельцы тем временем хотят получить ключи и въехать на приобретенную жилплощадь, но квартира арестована на время проведения следственных мероприятий. Надо сказать, что супруги вообще не подозревали, что участвуют в разводе и отдали за квартиру свои реальные средства. Теперь все споры будут решаться в суде.
Тем временем Долина пострадала еще и морально: ее страницу в соцсети, которую она активно ведет, взломали и опубликовали от ее лица сообщение о том, что она направила средства от проданной недвижимости на поддержку украинских защитников.
Артистке пришлось делать публичное заявление. «В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины и только что они выложили в соцсетях обращение якобы от меня. Оно чудовищное, там нет ни одного слова правды!», — оправдалась звезда.
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