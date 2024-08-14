Ларису Долину развели мошенники из Украины: сама отдала им 180 миллионов

Когда Лариса Александровна поняла, что натворила, было уже поздно. Единственное, что она успела сделать — это написать заявление, чтобы на квартиру был наложен арест. Новые владельцы тем временем хотят получить ключи и въехать на приобретенную жилплощадь, но квартира арестована на время проведения следственных мероприятий. Надо сказать, что супруги вообще не подозревали, что участвуют в разводе и отдали за квартиру свои реальные средства. Теперь все споры будут решаться в суде.