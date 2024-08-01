Клиенты Wildberies недовольны разводом Бакальчук: что грозит популярному маркетплейсу

Posted 1 августа, 10:32
Published 1 августа, 10:32
Modified 10 сентября, 04:53
Updated 10 сентября, 04:53
Для Татьяны высказывания мужа оказались непонятными. Издание Newia.ru попыталось разобраться в деталях этой запутанной семейной истории, которую в народе принято называть «Сантой-Барбарой».
С чего все началось
23 июля в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появилось видео. В кадре виден супруг Татьяны Бакальчук Владислав, который утверждает, что Татьяну «рейдеры оградили от мужа и семерых детей», а активы Wildberries «путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки». Речь идет о компании Russ Outdoor. Владислав отмечает, что супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. При этом, оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. В ролике видно, что Кадыров обещает помочь Владиславу Бакальчуку вернуть жену в семью и защитить законный бизнес.
Реакция Бакальчук и причины развода
Татьяна на громкие заявления мужа отреагировала практически сразу, сообщает KP.RU. По ее словам, презентация по работе Wildberries в составе новой структуры объединенной компании Russ Outdoor состоялась в присутствии Владислава. В доказательства предпринимательница прикрепила снимок, на котором виден Владислав во время презентации проекта.
Также происходящее Бакальчук назвала не рейдерским захватом, а «разводом». Через пару дней самая богатая женщина России (согласно Forbes ее состояние составляет 7,4 млрд $) опубликовала ролик, на котором подтвердила начало бракоразводного процесса с супругом.
«У меня все хорошо, я жива — здорова. Как вы видите, я не являюсь заложницей, „Кавказской пленницей“. Я ни от кого не прячусь, ю и ничего не скрываю», — рассказывает о себе в начале видео Бакальчук.
Также мать семерых детей заверила, что Владислав имеет 1% акций и не принимает участия в управлении компанией. О причинах развода Татьяна умолчала, сославшись на то, что личная жизнь «личная жизнь каждого человека — личное дело этого конкретного человека».
Владислав также не рассказывает журналистам, что стало яблоком раздора в их семье. По его словам, с женой он не общается с 1 июля. В мессенджерах он заблокирован. Мужчина заявляет, что будет бороться за семью и бизнес, пишет РБК. К слову, на кону буквально семеро по лавкам, свыше 13 млрд долларов (по данным 2022 г). Между тем, в сети выдвигается версия, что 49-летняя Татьяна банально влюблена в кого-то из новых бизнес-партнеров и не осознает последствия происходящего объединения компаний.
А было ли объединение?
В середине июня было объявлено о планах по объединению интернет-магазина Wildberries и компании Russ Outdoor, занимающейся наружной рекламой. Новая объединенная группа компаний намерена составить серьезную конкуренцию мировым гигантам электронной коммерции, таким как Amazon и Alibaba.
В планах объединенной компании — открытие магазинов, складов и логистических центров практически по всему «дружественному» миру, включая Китай, Индию, страны Азии, Африки, Ближнего Востока и СНГ. Но самым амбициозным проектом станет создание собственной международной платежной системы для расчетов в российских рублях, которая позволит обойти систему SWIFT, от которой из-за санкций были отрезаны крупнейшие российские банки.
Таким образом, объединенная компания Wildberries и Russ Outdoor планирует не только расширить свое глобальное присутствие, но и разработать альтернативные финансовые инструменты, чтобы минимизировать зависимость от западных платежных систем.
Как отразится на клиентах
Между тем, не все клиенты маркетплейса пришли в восторг от последних новостей. Некоторые выражают в социальных сетях опасения из-за нововведений. Россияне заявляют, что развод богатейших супругов может закончится самым неожиданным образом и этого нельзя исключать. Однако несмотря на высказанные настроения, в сети распространяется мнение, что совместная работа Wildberries и Russ Outdoor, а также попытки Кадырова помешать объединению компаний не отразятся существенным образом на клиентах и их заказов на маркетплейсе. Однако полноценный результат такой работы станет известен только через время.
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