Клиенты Wildberies недовольны разводом Бакальчук: что грозит популярному маркетплейсу

Владислав также не рассказывает журналистам, что стало яблоком раздора в их семье. По его словам, с женой он не общается с 1 июля. В мессенджерах он заблокирован. Мужчина заявляет, что будет бороться за семью и бизнес, пишет РБК. К слову, на кону буквально семеро по лавкам, свыше 13 млрд долларов (по данным 2022 г). Между тем, в сети выдвигается версия, что 49-летняя Татьяна банально влюблена в кого-то из новых бизнес-партнеров и не осознает последствия происходящего объединения компаний.