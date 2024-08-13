6 бытовых лайфхаков с растительным маслом

Posted 13 августа, 09:06
Published 13 августа, 09:06
Modified 10 сентября, 05:30
Updated 10 сентября, 05:30
Растительное масло используется на многих кухнях в качестве ингредиента для приготовления еды. Оно не только полезно для сердца и богато питательными веществами, но и является натуральным чистящим средством, благодаря которому вы можете сэкономить на покупке бытовой химии.
Рассказываем, как можно применять растительное масло в быту.
Если вы случайно поставили горячую тарелку с супом или кружку кофе на деревянный журнальный столик или тумбочку, у вас может остаться пятно. Нанесите на бумажное полотенце смесь уксуса и оливкового масла и приложите к потемневшему месту. Оставьте на час, потом вытрите насухо.
Если чугунная сковорода выглядит очень грязной и на ее стенках скопилось много нагара, вам поможет использование смеси оливкового масла и крупной соли, которые придадут ей совершенно новый вид. Смешайте равные части обоих ингредиентов и аккуратно потрите чугун, пока не будут удалены все пятна. Промойте сковороду горячей водой и вытрите мягкой тканью.
Посуда будет снова чистой и блестящей благодаря увлажняющему действию масла. Это также позволит вашей сковороде выглядеть новее и дольше работать.
После ремонтных работ иногда приходится счищать засохшую краску с рук. Смажьте их большим количеством растительного масла, дайте ему впитаться в краску и кожу в течение пяти минут. Используйте полотенце, чтобы вытереть все, потом промойте водой и мылом, чтобы смыть остатки масла. Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока не сойдет вся краска.
Кожаные диваны, кресла и пуфики со временем могут стать жесткими и даже потрескаться, если их не чистить. Чтобы приготовить домашний кондиционер для кожи, разогрейте пчелиный воск, оливковое масло и масло ши вместе и хорошо перемешайте. Нанесите небольшое количество охлажденной смеси на кожу мягкой и чистой тканью, потом протрите сухой тряпкой.
Бывает, что на посуде или зеркале остаются липкие следы от наклеек и ярлыков. Чтобы удалить их, нанесите масло на область с остатками клея, потом используйте пластиковый скребок или нож, чтобы соскрести следы. После удаления протрите изделие чистой тряпкой.
Кухонные приборы из нержавеющей стали, например плита или кухонная вытяжка, легко покрываются жирными брызгами и грязными отпечатками пальцев. Чтобы обеспечить защиту от пятен и в дальнейшем меньше заниматься уборкой, нужно смоченной растительным маслом салфеткой из микрофибры потереть поверхность. Таким способом можно быстрее избавиться от жировых пятен и создать защитную пленку.
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