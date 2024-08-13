6 бытовых лайфхаков с растительным маслом

После ремонтных работ иногда приходится счищать засохшую краску с рук. Смажьте их большим количеством растительного масла, дайте ему впитаться в краску и кожу в течение пяти минут. Используйте полотенце, чтобы вытереть все, потом промойте водой и мылом, чтобы смыть остатки масла. Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока не сойдет вся краска.