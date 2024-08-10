Пыль будет отскакивать от мебели и полов: 8 способов использования лимонной кислоты

Лимонная кислота это органическое соединение с химической формулой C6H8O7, которая хорошо растворяется в воде и этаноле. Это пищевая добавка, которая часто используется при создании лекарств, в кулинарии и даже как дезинфицирующее средство против вирусов и бактерий. Как же использовать это мощное и универсальное средство в быту?