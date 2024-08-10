Пыль будет отскакивать от мебели и полов: 8 способов использования лимонной кислоты

Posted 10 августа, 15:15
Published 10 августа, 15:15
Modified 10 сентября, 05:22
Updated 10 сентября, 05:22
Лимонная кислота это органическое соединение с химической формулой C6H8O7, которая хорошо растворяется в воде и этаноле. Это пищевая добавка, которая часто используется при создании лекарств, в кулинарии и даже как дезинфицирующее средство против вирусов и бактерий. Как же использовать это мощное и универсальное средство в быту?
Если фрукты и овощи замочить в лимонной кислоте, а затем промыть, из них уйдет гораздо больше пестицидов, по сравнению с применением содового раствора.
Лимонную кислоту можно использовать в качестве средства для дезинфекции и отбеливания для чистки туалетов, ванных комнат и кухонь. Просто разведите порошок в воде и применяйте получившийся раствор в качестве универсального средства для уборки. Для предотвращения раздражения кожи рук надевайте защитные перчатки.
Смешайте 1 столовую ложку лимонной кислоты с 1 стаканом теплой воды во флаконе с распылителем. Встряхните флакон, чтобы растворить порошок. Для более стойких пятен или при уборке очень грязных мест можно увеличить дозу до 1,5-2 столовых ложек.
Удалить запах рыбы и других сильно пахнущих продуктов с разделочной доски и посуды можно замочив их в большом количестве воды с лимонной кислотой. Через 5 минут смойте водой. Таким же способом можно избавиться от неприятного запаха кухонных полотенчиков и хозяйственных тряпок.
Когда белые полотенца, одежда и нижнее белье пожелтеют, вернуть первоначальную белизну можно при помощи той же лимонной кислоты. Растворите в тазу с теплой водой 3-4 ложки средства и замочите белье на 3 часа, после прополощите и повесьте сушиться под солнечные лучи.
Лимонную кислоту можно использовать для ухода за кожаными сумками и обувью Растворите ее в воде и аккуратно протрите поверхность кожи — снова станет чистой и заблестит.
Лимонная кислота обладает антистатическим свойством и отталкивает пыль. Она отлично подходит для мытья окон, подоконников, полов и иных поверхностей, которые больше всего подвержены скоплению пыли.
Использование лимонной кислоты для обработки поверхности металла защищает от коррозии и придает им блеск.
Лимонную кислоту можно использовать для очистки внутренней части стиральной машины от плесени и неприятных запахов, а также для поддержания работоспособности стиральной машины. Один раз в месяц проводите генеральную уборку этой бытовой техники, насыпав в лоток для порошка 2-3 столовые ложки лимонной кислоты и установив программу 60-90 градусов на холостую.
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