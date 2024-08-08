Кира Найтли рассказала о диагнозе дочери

Два года назад Найтли рассказала изданию, что ее дочери, похоже, не слишком хотят смотреть на свою знаменитую мать в кино. Она отметила, что на тот момент Эди не видела ни одного фильма с матерью — ни «Пиратов Карибского моря», ни «Гордости и предубеждения».