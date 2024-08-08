Кира Найтли рассказала о диагнозе дочери

Posted 8 августа, 10:07
Published 8 августа, 10:07
Modified 10 сентября, 05:14
Updated 10 сентября, 05:14
У 39-летней Киры Найтли и её супруга Джеймса Райтона — две дочери: Делайла, которой сейчас 4 года, и Эди, которой сейчас 9 лет. Об этом пишет PEOPLE.
«У нас ребенок-дислексик», — рассказала актриса об Эди. «Ее память просто потрясающая».
Райтон, в свою очередь, отметил, что их дочь «практически может выучить книгу наизусть и это потрясающе».
Найтли рассказала о своем собственном диагнозе, поставленном в возрасте 6 лет. Она заявила, что именно опыт борьбы с дислексией привел ее к профессии актрисы.
«В школе сказали: „Она совсем не умеет читать, и нам нужно махать перед ней морковкой“ — вспоминает Кира Найтли слова учителей, адресованные её родителям.
Её мать и отец тогда ответили: «Ей нужен агент».
Так и произошло. Кире нашли агента и это ознаменовало начало актерской карьеры. Это в корне изменило ситуацию для будущей актрисы: у ней появилась мотивация получать высокие оценки, чтобы играть в кино.
Два года назад Найтли рассказала изданию, что ее дочери, похоже, не слишком хотят смотреть на свою знаменитую мать в кино. Она отметила, что на тот момент Эди не видела ни одного фильма с матерью — ни «Пиратов Карибского моря», ни «Гордости и предубеждения».
«Пару лет назад я снялась в версии „ Щелкунчика», и дочь пришла со мной на съемочную площадку, когда ей было три года. Поэтому я подумала: может быть, в этом году она захочет посмотреть его?» — продолжила актриса.
Однако дочь отказалась смотреть фильм с матерью и на этот раз.
«Она совершенно не заинтересована в том, чтобы видеть меня в каком-либо виде на телевидении, что совершенно справедливо», — добавила Найтли. «Я думаю, это очень здорово».
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