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Posted 17 сентября, 12:28

Published 17 сентября, 12:28

Modified 17 сентября, 12:30

Updated 17 сентября, 12:30

Простые идеи осеннего декора для уюта и настроения

Заготавливаем опавшие листья и ветки в глицерине, чтобы сделать потрясающий осенний декор

17 сентября 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Простые идеи осеннего декора для уюта и настроения
Рассказываем, как использовать ветки и листья в качестве осеннего декора, рецепт правильной заготовки в глицерине и идеи по использованию этого природного материала.

Экологически чистые, доступные и натуральные материалы, например, ветки и листья, являются одними из лучших предметов осеннего декора. Обычно в этом качестве используются японский клен, береза, бук и различные фруктовые деревья. Кустарники дают разноцветные листья и могут служить более интересным дополнением.

Осенний декорОсенний декор
Осенний декор. Фото: 1MI

Подготовка веток с помощью глицерина

Собирая живые ветки, сначала встряхните их, чтобы убрать всех насекомых. Затем с помощью острых ножниц срежьте ветку под углом и разбейте молотком нижнюю часть, чтобы вода лучше впиталась.

Наполните вазу 1 частью глицерина и 2 частями горячей воды. Держите ветки в этом растворе не менее недели, доливая по мере необходимости. Когда листья станут коричневыми, мягкими и податливыми, когда их можно будет вынуть из жидкости. Теперь заготовленная ветка прослужит долгие годы.

Заготовка для осеннего декораЗаготовка для осеннего декора
Заготовка для осеннего декора. Фото: 1MI

Подготовка листьев с помощью глицерина и воска

Есть несколько способов обработки листьев, чтобы они сохранили яркий осенний цвет. Если они еще свежие, аккуратно промойте их водой и промокните насухо полотенцем. Дайте им высохнуть на воздухе в течение 1-2 дней. Чтобы они были плоскими, нужно расправить их между двумя тяжелыми предметами и пергаментной бумагой, положив их под гнет на сутки.

После подготовительного этапа можете замочить листья в том же водно-глицериновом растворе, о котором говорилось выше, на 3-5 дней, или окунуть в растопленный пчелиный воск или прогладить их между двумя листами вощеной бумаги, пока на листьях не останется воска. Все эти приемы сделают листья более гибкими и подходящими для декорирования.

Осенний декор из листьевОсенний декор из листьев
Осенний декор из листьев. Фото: 1MI

Идеи декора для натуральных веток и листьев

Ваза в ветками

Самая популярная и достойная идея украшения из собранных веток — это букет в вазе. В столовой или в прихожей, размещение простых веток в вазах может внести изюминку в интерьер.

Сделайте асимметричную ветку абстрактной, превратив ее в архитектурный элемент. Используете в качестве основы антикварные глиняные горшки или плетеные корзины.

Осенний букетОсенний букет
Осенний букет. Фото: Изображение Midjourney

Гирлянды из листьев

Законсервированные листья прекрасно подходят для огненной гирлянды, которую можно повесить на каминную полку или над окном. Используйте дырокол или иголку с ниткой, чтобы собрать гирлянду. По ходу работы закрепляйте каждый лист узлом. Вы также можете прикрепить листья к бечевке с помощью мини-прищепок.

Пано из листьевПано из листьев
Пано из листьев. Фото: David A. Land

Картины-пано

Плоские листья разложите на плотной бумаге в понравившемся вам дизайне, используйте клей, чтобы закрепить их. Оформите рисунок в раму и у вас получится красивое и недорогое сезонное произведение искусства.

Тыквы

Тыквы не обязательно должны быть вырезаны или раскрашена в стиле Хэллоуин. Используйте материалы для декупажа, чтобы украсить этот яркий овощ салфетками или красками. Например, белая тыква лучше всего подходит для композиции из ярких листьев. Также вы можете ее оставить в натуральном виде, используя как самостоятельный элемент декора.

Декор из тыквыДекор из тыквы
Декор из тыквы. Фото: 1MI
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