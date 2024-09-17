Заготавливаем опавшие листья и ветки в глицерине, чтобы сделать потрясающий осенний декор

Есть несколько способов обработки листьев, чтобы они сохранили яркий осенний цвет. Если они еще свежие, аккуратно промойте их водой и промокните насухо полотенцем. Дайте им высохнуть на воздухе в течение 1-2 дней. Чтобы они были плоскими, нужно расправить их между двумя тяжелыми предметами и пергаментной бумагой, положив их под гнет на сутки.