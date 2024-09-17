Заготавливаем опавшие листья и ветки в глицерине, чтобы сделать потрясающий осенний декор

Posted 17 сентября, 12:28
Published 17 сентября, 12:28
Modified 17 сентября, 12:30
Updated 17 сентября, 12:30
Экологически чистые, доступные и натуральные материалы, например, ветки и листья, являются одними из лучших предметов осеннего декора. Обычно в этом качестве используются японский клен, береза, бук и различные фруктовые деревья. Кустарники дают разноцветные листья и могут служить более интересным дополнением.
Собирая живые ветки, сначала встряхните их, чтобы убрать всех насекомых. Затем с помощью острых ножниц срежьте ветку под углом и разбейте молотком нижнюю часть, чтобы вода лучше впиталась.
Наполните вазу 1 частью глицерина и 2 частями горячей воды. Держите ветки в этом растворе не менее недели, доливая по мере необходимости. Когда листья станут коричневыми, мягкими и податливыми, когда их можно будет вынуть из жидкости. Теперь заготовленная ветка прослужит долгие годы.
Есть несколько способов обработки листьев, чтобы они сохранили яркий осенний цвет. Если они еще свежие, аккуратно промойте их водой и промокните насухо полотенцем. Дайте им высохнуть на воздухе в течение 1-2 дней. Чтобы они были плоскими, нужно расправить их между двумя тяжелыми предметами и пергаментной бумагой, положив их под гнет на сутки.
После подготовительного этапа можете замочить листья в том же водно-глицериновом растворе, о котором говорилось выше, на 3-5 дней, или окунуть в растопленный пчелиный воск или прогладить их между двумя листами вощеной бумаги, пока на листьях не останется воска. Все эти приемы сделают листья более гибкими и подходящими для декорирования.
Самая популярная и достойная идея украшения из собранных веток — это букет в вазе. В столовой или в прихожей, размещение простых веток в вазах может внести изюминку в интерьер.
Сделайте асимметричную ветку абстрактной, превратив ее в архитектурный элемент. Используете в качестве основы антикварные глиняные горшки или плетеные корзины.
Законсервированные листья прекрасно подходят для огненной гирлянды, которую можно повесить на каминную полку или над окном. Используйте дырокол или иголку с ниткой, чтобы собрать гирлянду. По ходу работы закрепляйте каждый лист узлом. Вы также можете прикрепить листья к бечевке с помощью мини-прищепок.
Плоские листья разложите на плотной бумаге в понравившемся вам дизайне, используйте клей, чтобы закрепить их. Оформите рисунок в раму и у вас получится красивое и недорогое сезонное произведение искусства.
Тыквы не обязательно должны быть вырезаны или раскрашена в стиле Хэллоуин. Используйте материалы для декупажа, чтобы украсить этот яркий овощ салфетками или красками. Например, белая тыква лучше всего подходит для композиции из ярких листьев. Также вы можете ее оставить в натуральном виде, используя как самостоятельный элемент декора.
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