6 главных акцентов в осеннем макияже, которые прорываются в тренды

Posted 17 сентября, 11:12
Published 17 сентября, 11:12
Modified 18 сентября, 11:56
Updated 18 сентября, 11:56
Красный цвет может предложить этой осенью гораздо больше, чем классический оттенок губ. Он будет отражаться в ярких красных губах, розовато-красных тенях, губах цвета омбре и даже красной графической подводке.
«Этой осенью красный войдет в моду во всей цветовой гамме — от бордового до красного цвета пожарных гидрантов, оранжево-красного и розово-красного», — рассказывает byrdie Тиша Томпсон, визажист и основатель LYS Beauty.
Для более насыщенного макияжа эксперт советует подводку глубокого бордового или темно-коричневого цвета, чтобы создать естественный эффект.
Легкое растушевывание цвета по всему веку в стиле «кошачий глаз» с ярким оттенком — станет идеальным мейком для золотистой осени. Вы можете поэкспериментировать с яркими цветами теней, а эффектная подводка для глаз будет подходящим выбором.
Еще один простой способ создать образ — цветная тушь для ресниц, которая стала повседневным элементом в косметичках большинства людей. Замена обычной черной туши на цветную — это самый простой способ поэкспериментировать с цветом глаз.
Вы можете использовать фиолетовый оттенок туши в сочетании с тенями для век телесного цвета, или выбрать бирюзовый оттенок, чтобы соединить его с подходящей бирюзовой подводкой для глаз для создания монохромного образа.
Когда температура понижается, тон макияжа становится немного глубже и насыщеннее. Осенью чаще всего прослеживаются землистые тона, такие как коричневый, винный, моховой и какао. Коричневая или зеленая подводка для глаз — отличная начало для экспериментов.
Если не считать основного тренда осени — цветной подводки и красных губ, в моде по-прежнему легкость и естественность, которая получена в результате уходовых процедур.
«Я ожидаю, что в центре внимания будут более теплые оттенки румян, а также косметические процедуры, которые помогают нам чувствовать себя немного красивее в повседневной жизни, например, окрашивание и ламинирование ресниц и бровей, а также использование большего количества косметических средств по уходу за кожей», — рассказывает визажист и посол AppleDoll Майя Сруоч.
Хайлайтер снова вернулся этой осенью, но на кремовой основе, потому что он прекрасно растушевывается и создает нежный образ. Его ровное, не жирное свечение подходит как для простого, так и для особенного макияжа.
Сначала нанесите контур, румяна и хайлайтер, затем поверх — легкую тональную основу. Такой прием создает естественное покрытие, которое выглядит потрясающе.
После появления в социальных сетях Douyin-viral, вампирский образ стал мейнстримом и идеальным осенним трендом. Он предполагает безупречную, сияющую, фарфоровую кожу с темными дымчатыми глазами бургундского и сливового оттенков и четкую эффектную подводку.
Стиль Douyin заключается в добавлении красных или розовых тонов, которые придают невинный оттенок эффектному образу. При этом такой макияж легко сделать еще одним трендом — одной лишь красной помадой.
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