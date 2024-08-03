5 приборов домашней безопасности для душевного спокойствия

Эти интеллектуальные датчики можно размещать в стратегически важных местах, где может произойти утечка — рядом со стиральными машинами, раковинами, туалетами. Они будут отправлять вам оповещения в режиме реального времени при обнаружении воды, что даст вам достаточно времени для устранения проблемы до того, как произойдет серьезный ущерб.