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Posted 3 августа, 10:56

Published 3 августа, 10:56

Modified 10 сентября, 04:59

Updated 10 сентября, 04:59

5 приборов домашней безопасности для душевного спокойствия

5 приборов домашней безопасности для душевного спокойствия

3 августа 2024, 10:56
Фото: 1MI
5 приборов домашней безопасности для душевного спокойствия
Замок в двери — это единственная защита вашего дома? Рассказываем об умных розетках, датчиках протечки и видеодомофонах, а также чем они могут вам помочь.

Ваш дом — это святилище и душевное спокойствие, которое обеспечивается дополнительными функциями безопасности, необходимыми, чтобы чувствовать себя комфортно и защищено.

1. Камеры видеонаблюдения и видеодомофоны

Камеры видеонаблюдения и видеодомофоны в наши дни все более популярны среди домовладельцев.

Камеры наблюдения фиксируют активность и отправляют вам уведомления при обнаружении движения или присутствии людей. Видеодомофоны делают еще один шаг вперед и позволяют вам общаться с любым, кто звонит, не открывая дверь.

Но камеры видеонаблюдения нужны не только для обеспечения безопасности. Это также простой способ следить за посылками, видеть, когда члены семьи приходят и уходят из дома, и даже показывать повседневные действия домашних животных.

«Люди в основном озабочены тем, чтобы быть уверенными, что дети, члены семьи и домашние животные в безопасности», — рассказывает Пейдж Хотчкисс, риэлтор из Better Homes and Gardens Real Estate Wine Country Group.

2. Датчики движения

Датчики движенияДатчики движения
Датчики движения. Фото: 1MI

Датчики движения являются ключевой особенностью камер видеонаблюдения, а также могут работать как автономные устройства. Они устанавливаются во дворе, на дверях и окнах, сообщая вам, когда ваш дом оставлен открытым. Некоторые люди даже устанавливают в своих домах датчики разбивания стекла, которые срабатывают сигнализацией, если разбивается окно.

Вы также можете прикрепить датчики движения к освещению вокруг вашего дома, которые будут служить сдерживающим фактором для злоумышленников.

3. Умные розетки

Умные розетки — это простой способ управлять бытовой техникой на удаленном, автоматизированном режиме. Они могут быть встроенными и выглядеть как обычная розетка, или наружными — монтируются непосредственно в уже имеющуюся розетку.

Эти приборы необходимы, чтобы включать систему безопасности или автополив в определенное время. Они также подходят для кухонных приборов и портативных обогревателей, что позволяет контролировать их включение и выключение через приложение на своем смартфоне. Например, возвращаясь домой можно включить кондиционер, чтобы охладить температуру дома.

Возможность включать и выключать эти устройства одним нажатием кнопки может обеспечить душевное спокойствие и защитить от потенциальной опасности пожара.

4. Электронные замки

Вместо того, чтобы беспокоиться о потере ключа, многие домовладельцы используют для входа электронный ключ.

«Сейчас становится очень популярным устанавливать эти аппараты и использовать отпечатки пальцев на входных дверях», — говорит Лундт.

Эти клавиатуры позволяют домовладельцу набирать комбинацию, чтобы открыть дверь. Вы также можете купить модели, которые позволяют каждому члену семьи иметь свой собственный кодовый номер. Они особенно полезны, если у вас есть уборщица или няня, которым необходим доступ в ваш дом, но нет желания раздавать ключ всем подряд.

5. Обнаружение утечек воды

К сожалению, многие не считают воду серьезной угрозой для дома. Но после крупной аварии многие начинают задумываться о системе безопасности. К счастью, существуют новые технологии, направленные на обнаружение утечек на кухнях и в ванных комнатах.

Эти интеллектуальные датчики можно размещать в стратегически важных местах, где может произойти утечка — рядом со стиральными машинами, раковинами, туалетами. Они будут отправлять вам оповещения в режиме реального времени при обнаружении воды, что даст вам достаточно времени для устранения проблемы до того, как произойдет серьезный ущерб.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Безопасность#Меры безопасности#Домоводство
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