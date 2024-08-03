5 приборов домашней безопасности для душевного спокойствия

Posted 3 августа, 10:56
Published 3 августа, 10:56
Modified 10 сентября, 04:59
Updated 10 сентября, 04:59
Ваш дом — это святилище и душевное спокойствие, которое обеспечивается дополнительными функциями безопасности, необходимыми, чтобы чувствовать себя комфортно и защищено.
Камеры видеонаблюдения и видеодомофоны в наши дни все более популярны среди домовладельцев.
Камеры наблюдения фиксируют активность и отправляют вам уведомления при обнаружении движения или присутствии людей. Видеодомофоны делают еще один шаг вперед и позволяют вам общаться с любым, кто звонит, не открывая дверь.
Но камеры видеонаблюдения нужны не только для обеспечения безопасности. Это также простой способ следить за посылками, видеть, когда члены семьи приходят и уходят из дома, и даже показывать повседневные действия домашних животных.
«Люди в основном озабочены тем, чтобы быть уверенными, что дети, члены семьи и домашние животные в безопасности», — рассказывает Пейдж Хотчкисс, риэлтор из Better Homes and Gardens Real Estate Wine Country Group.
Датчики движения являются ключевой особенностью камер видеонаблюдения, а также могут работать как автономные устройства. Они устанавливаются во дворе, на дверях и окнах, сообщая вам, когда ваш дом оставлен открытым. Некоторые люди даже устанавливают в своих домах датчики разбивания стекла, которые срабатывают сигнализацией, если разбивается окно.
Вы также можете прикрепить датчики движения к освещению вокруг вашего дома, которые будут служить сдерживающим фактором для злоумышленников.
Умные розетки — это простой способ управлять бытовой техникой на удаленном, автоматизированном режиме. Они могут быть встроенными и выглядеть как обычная розетка, или наружными — монтируются непосредственно в уже имеющуюся розетку.
Эти приборы необходимы, чтобы включать систему безопасности или автополив в определенное время. Они также подходят для кухонных приборов и портативных обогревателей, что позволяет контролировать их включение и выключение через приложение на своем смартфоне. Например, возвращаясь домой можно включить кондиционер, чтобы охладить температуру дома.
Возможность включать и выключать эти устройства одним нажатием кнопки может обеспечить душевное спокойствие и защитить от потенциальной опасности пожара.
Вместо того, чтобы беспокоиться о потере ключа, многие домовладельцы используют для входа электронный ключ.
«Сейчас становится очень популярным устанавливать эти аппараты и использовать отпечатки пальцев на входных дверях», — говорит Лундт.
Эти клавиатуры позволяют домовладельцу набирать комбинацию, чтобы открыть дверь. Вы также можете купить модели, которые позволяют каждому члену семьи иметь свой собственный кодовый номер. Они особенно полезны, если у вас есть уборщица или няня, которым необходим доступ в ваш дом, но нет желания раздавать ключ всем подряд.
К сожалению, многие не считают воду серьезной угрозой для дома. Но после крупной аварии многие начинают задумываться о системе безопасности. К счастью, существуют новые технологии, направленные на обнаружение утечек на кухнях и в ванных комнатах.
Эти интеллектуальные датчики можно размещать в стратегически важных местах, где может произойти утечка — рядом со стиральными машинами, раковинами, туалетами. Они будут отправлять вам оповещения в режиме реального времени при обнаружении воды, что даст вам достаточно времени для устранения проблемы до того, как произойдет серьезный ущерб.
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