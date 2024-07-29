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Posted 29 июля, 12:48

Published 29 июля, 12:48

Modified 10 сентября, 04:39

Updated 10 сентября, 04:39

6 методов уборки в немецком стиле

Немецкий метод уборки, который считается самым удобным в мире

29 июля 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
6 методов уборки в немецком стиле
В Германии нет понятия «генеральная уборка», которая проводится 1-2 раза в год. Вместо этого немцы приобрели одну гениальную привычку, экономящую время и личные ресурсы.

Таня Кадокура, родившаяся в Японии и жившая в Германии и Соединенных Штатах, рассказала про особый метод уборки и поддержания порядка, который можно использовать уже прямо сейчас.

6 методов уборки в немецком стиле

1. Уборка не должна занимать больше 15 минут в день

Принцип уборки в немецком стиле — «понемногу, но каждый день». В частности, определите для себя, какое время вы реально можете выделять ежедневно на выполнение бытовых задач. Например, решив наводить чистоту по утрам всего за 15 минут в течение 1 недели, вскоре вы увидите эффективность этого метода.

Уборка не должна занимать больше 15 минут в деньУборка не должна занимать больше 15 минут в день
Уборка не должна занимать больше 15 минут в день. Фото: Изображение Midjourney

2. Уборка только в одном месте

Каждый день вы выбираете комнату, в которой наводите порядок. Очередность помещений зависит от того, где чаще всего появляются загрязнения. Например, в ванной комнате можно посвятить 2 дня в неделю (вторник и пятницу). Тоже самое касается кухни и коридора, а вот в спальне может потребоваться меньше времени для наведения порядка.

3. Включите уборку в свою жизнь

В Германии считается, что хорошее психическое и физическое здоровье можно сохранить в том случае, когда у человека имеется четкий распорядок дня и стабильность. Хитрость включения уборки в жизни заключается в создании «привычек» и последовательности действий. Например, утреннее кофе и завершение завтрака являются «сигналом» к уборке. Это и есть выработка привычки.

4. Создайте боксы «чистоты» для каждой комнаты

Чтобы содержать помещение в чистоте, немки хранят инвентарь для уборки в каждой комнате. И не важно, что приходиться иметь несколько экземпляров средства для стекол или мебельной полироли.

Смысл этой идеи в том, что у вас под рукой есть все, чтобы быстро навести порядок. Вам не нужно идти в другую комнату и копаться в поисках щетки или спрея, что увеличивает время на уборку.

Создайте боксы «чистоты» для каждой комнатыСоздайте боксы «чистоты» для каждой комнаты
Создайте боксы «чистоты» для каждой комнаты. Фото: Изображение Midjourney

5. Заведите коробки для вещей, которые больше не нужны

Для сортировки лишних вещей немки используют коробки, которые впоследствии утилизируются или раздаются в благотворительные фонды. Например, «вещи, которые больше не нужны», «вещи, которые нужно заменить на новые», «вещи, которые редко используются». Когда они заполняются, их отправляют в цех вторичной переработки или в центры помощи населению.

В случае, если вы получили «ненужный» подарок, подумайте, кому он может быть полезен и отдайте эту вещь.

6. Берегите вещи, если не можете с ними расстаться

Если вы не можете отказаться от своих вещей и хотите хранить их, вам нужно продумать удобное помещение для этих целей. Выберите в своем доме такую комнату, которая имела бы функцию склада, например подвал или гараж. Будущий склад должен иметь хорошую площадь, чтобы иметь возможность разместить удобные стеллажи, повесить крючки, полки для хранения вещей, одежды и даже мебели.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Уборка#Генеральная уборка#Домоводство#Чистота
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