Немецкий метод уборки, который считается самым удобным в мире

Posted 29 июля, 12:48
Published 29 июля, 12:48
Modified 10 сентября, 04:39
Updated 10 сентября, 04:39
Таня Кадокура, родившаяся в Японии и жившая в Германии и Соединенных Штатах, рассказала про особый метод уборки и поддержания порядка, который можно использовать уже прямо сейчас.
Принцип уборки в немецком стиле — «понемногу, но каждый день». В частности, определите для себя, какое время вы реально можете выделять ежедневно на выполнение бытовых задач. Например, решив наводить чистоту по утрам всего за 15 минут в течение 1 недели, вскоре вы увидите эффективность этого метода.
Каждый день вы выбираете комнату, в которой наводите порядок. Очередность помещений зависит от того, где чаще всего появляются загрязнения. Например, в ванной комнате можно посвятить 2 дня в неделю (вторник и пятницу). Тоже самое касается кухни и коридора, а вот в спальне может потребоваться меньше времени для наведения порядка.
В Германии считается, что хорошее психическое и физическое здоровье можно сохранить в том случае, когда у человека имеется четкий распорядок дня и стабильность. Хитрость включения уборки в жизни заключается в создании «привычек» и последовательности действий. Например, утреннее кофе и завершение завтрака являются «сигналом» к уборке. Это и есть выработка привычки.
Чтобы содержать помещение в чистоте, немки хранят инвентарь для уборки в каждой комнате. И не важно, что приходиться иметь несколько экземпляров средства для стекол или мебельной полироли.
Смысл этой идеи в том, что у вас под рукой есть все, чтобы быстро навести порядок. Вам не нужно идти в другую комнату и копаться в поисках щетки или спрея, что увеличивает время на уборку.
Для сортировки лишних вещей немки используют коробки, которые впоследствии утилизируются или раздаются в благотворительные фонды. Например, «вещи, которые больше не нужны», «вещи, которые нужно заменить на новые», «вещи, которые редко используются». Когда они заполняются, их отправляют в цех вторичной переработки или в центры помощи населению.
В случае, если вы получили «ненужный» подарок, подумайте, кому он может быть полезен и отдайте эту вещь.
Если вы не можете отказаться от своих вещей и хотите хранить их, вам нужно продумать удобное помещение для этих целей. Выберите в своем доме такую комнату, которая имела бы функцию склада, например подвал или гараж. Будущий склад должен иметь хорошую площадь, чтобы иметь возможность разместить удобные стеллажи, повесить крючки, полки для хранения вещей, одежды и даже мебели.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14