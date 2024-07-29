Немецкий метод уборки, который считается самым удобным в мире

Каждый день вы выбираете комнату, в которой наводите порядок. Очередность помещений зависит от того, где чаще всего появляются загрязнения. Например, в ванной комнате можно посвятить 2 дня в неделю (вторник и пятницу). Тоже самое касается кухни и коридора, а вот в спальне может потребоваться меньше времени для наведения порядка.