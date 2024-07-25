Как сделать суп сытнее: добавляем лапшу, клецки, капельки и другие ингредиенты

Posted 25 июля, 20:04
Published 25 июля, 20:04
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Лапша является прекрасным дополнением к супу, улучшая его питательные свойства. Чтобы приготовить тесто для лапши сначала нужно определиться, каким способом вы будете загущать суп. Например, можно сделать жидкое тесто и добавлять его в бульон в виде капелек — ньокков, а можно замесить плотное, натерев его потом на крупной терке.
Для жидкого теста, напоминающего манную кашу, нужно взять 1 стакан муки и 2 яйца. Должна получиться максимально тягучая консистенция, которая будет легко разливаться. Чтобы загустить бульон капайте жидкость через вилку прямо в суп.
Можно воспользоваться еще одним вариантом приготовления: отварите ньокки в отдельной кастрюле в подсоленной воде и кладите их в тарелку с супом перед подачей на стол.
Также при приготовлении можно добавлять в суп еще более мелкие кусочки теста, натерев его на крупной терке. Оно должно получиться очень плотным, чтобы из него можно было сформировать твердый шарик. Для этого рецепта вам понадобиться 500 г муки и 4 яйца.
После замешивания дайте тесту постоять при комнатной температуре, а потом отправьте в холодильник на 30-40 минут. После натрите тесто на крупной терке прямо в суп или отварите в подсоленной воде отдельно.
Из теста для терки можно приготовить длинную и широкую лапшу. Для начала раскатайте тесто в очень тонкий пласт и дайте ему подсохнуть. О том, что он достаточно высох и готов к нарезке, вы будете знать по тому, как лист начнет ломаться. Подсохшее тесто нарежьте пластинками, складывайте в ряд на противень, а потом кладите в суп на последнем этапе варки.
Чтобы заготовить лапшу впрок, нужно дать ей хорошенько подсохнуть. Это может занять до трех дней, после чего она должна стать твердой. Правильно высушенная лапша должна между пальцами хрустеть, а не сгибаться. Держите ее в герметичном контейнере, например, в стеклянной банке, в сухом и прохладном месте. Храниться домашняя лапша может до 2 месяцев.
Интересной разновидностью заправки является лапша «селестин». Чтобы приготовить ее, нужно в классическое тесто для блинчиков добавить измельченную зелень, например петрушку или зеленый лук. Обжарьте блинчики на сковороде, а затем нарежьте их мелкой соломкой и добавьте в суп. Тесто можно разнообразить, например, добавив вместо зелени горошек, кусочки ветчины или нарезанные овощи.
Еще одним способом быстро загустить суп является заправка из яйца. Для это необходимо взбить венчиком в стакане 2-3 яйца с солью и получившуюся смесь очень медленно вливать в бульон, мешая его по кругу. Чем тоньше струйка, тем тоньше получается «паутинка».