Как сделать суп сытнее: добавляем лапшу, клецки, капельки и другие ингредиенты

Из теста для терки можно приготовить длинную и широкую лапшу. Для начала раскатайте тесто в очень тонкий пласт и дайте ему подсохнуть. О том, что он достаточно высох и готов к нарезке, вы будете знать по тому, как лист начнет ломаться. Подсохшее тесто нарежьте пластинками, складывайте в ряд на противень, а потом кладите в суп на последнем этапе варки.