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Posted 24 июля, 18:22

Published 24 июля, 18:22

Modified 10 сентября, 04:25

Updated 10 сентября, 04:25

Из лучшего паба Чехии: рецепт приготовления буржгулаш

Из лучшего паба Чехии: рецепт приготовления буржгулаш

24 июля 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
Из лучшего паба Чехии: рецепт приготовления буржгулаш
Классика, которая никогда не стареет. Если вы любите буржгулаш, попробуйте рецепт, которым поделился Либор Баура, шеф-повар чешской закусочной. По его словам, буржтгулаш вкуснее всего подавать в глубокой тарелке со свежим хлебом.

Рецепт чешского буржгулаш с сосисками и картофелем

На 4 порции:

  • 4 сосиски (около 400 г)
  • 400 г репчатого лука
  • 50 г чеснока
  • 400 г картофеля
  • 150 граммов свиного сала
  • 75 г обычной муки
  • 5 г тмина
  • 10 г красной сладкой паприки
  • 1,2 л свиного бульона
  • 5 г майорана
  • черный молотый перец по вкусу
  • соль

Как готовить:

  1. Лук очистите и нарежьте кубиками среднего размера, отложите в сторону. Картофель покрошите на кубики и положите в миску с холодной водой, чтобы не зачерствел.
  2. Сосиски нарезать того же размера, что и картофель.
  3. Чеснок разомните.
  4. Приготовьте бешамель: разогрейте половину сала, всыпьте муку и обжаривайте ее до золотисто-коричневого цвета. Дайте остыть.
  5. В кастрюле разогрейте оставшееся сало, добавьте лук, тмин и в середине обжаривания чеснок. Обжаривайте до золотисто-коричневого цвета. Затем добавьте кубики сосисок и обжаривайте, пока они не станут блестящими. Посыпьте паприкой, хорошо перемешайте, влейте бульон и доведите до кипения.
  6. Добавьте картофель, приправьте майораном, солью и перцем и готовьте, пока картофель не провариться. Блюдо готово!
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#Эмилия Шпилева#Еда#Суп#Рецепты#Быстрые рецепты#Простые рецепты#Первое блюдо
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