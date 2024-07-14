newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля, 15:28

Published 14 июля, 15:28

Modified 10 сентября, 03:52

Updated 10 сентября, 03:52

Если вы хотите длинные волосы, эксперты предлагают несколько советов для их роста

ТОП-4 средства, которые советуют трихологи для роста длинных волос

14 июля 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney
Если вы хотите длинные волосы, эксперты предлагают несколько советов для их роста
Эксперты рассказали, как при помощи сыворотки, LED-маски и инвазивной терапии добиться более быстрого роста волос.

У большинства людей волосы отрастают примерно на 1 сантиметр в месяц. Точная скорость роста зависит от возраста, пола, гормонов и состояния здоровья. При этом длина волос определяется количеством времени, которое волосы проводят в фазе анагена цикла роста. Чем дольше волосы находятся в этой фазе, которая зависит от генетики, тем длиннее растут волосы.

Но для тех, кто хочет ускорить процесс роста, например после неудачной стрижки или внезапного желания иметь волосы длиной до пояса, эксперты-трихологи советуют воспользоваться советами, которые основаны на исследованиях и личной практике врачей.

Разберемся, что же что на самом деле работает — добавки, сыворотки или бьюти-гаджеты.

1. Добавки

Витамины для волосВитамины для волос
Витамины для волос. Фото: 1MI

Низкий уровень витамина D, железа, В12 и ряд других витаминов могут быть причиной выпадения волос. Некоторые БАДы содержат большое количество биотина, который может повлиять на результаты анализа крови. Обязательно обсудите это со своим врачом, чтобы избежать проблем.

«Следует обратить внимание на два витамина, доказавших свою способность поддерживать рост волос: витамины D, E и богатый белками коллаген», — советует своим пациентам Рей Линн Кинлер, хирург по пересадке волос в Ziering Medical.

2. Сыворотки для роста волос

Несмотря на то, что существует множество сывороток, трихологи однозначно отдали первое место миноксидилу за его доказанную способность восстанавливать рост волос и замедлять их выпадение.

«Этот препарат оказывает сосудорасширяющее действие, то есть расширяет кровеносные сосуды, доставляя больше богатой кислородом крови к волосяным фолликулам, — считает Рей Линн Кинлер. — Миноксидил также помогает увеличить размер волосяных фолликулов, что способствует росту более густых и сильных волос».
Исследования доказали, что розмарин работает как средство от алопеции волос
Узнать подробнее

При использовании этого средства волосы дольше остаются в фазе анагена, увеличивая время их нахождения на головы. Однако, требуется терпение — для полной оценки результатов должно пройти от шести месяцев до года. А после прекращения лечения волосы постепенно возвращаются в прежнее состояние.

Сыворотки для роста волосСыворотки для роста волос
Сыворотки для роста волос. Фото: Изображение Midjourney

3. Светотерапия

Светотерапия в виде кепок, шлемов или щеток неинвазивна, безболезненна, не имеет побочных эффектов и, что наиболее важно, действительно работает. Красный свет является разновидностью лазера, может увеличить рост волос у тех, кто лысеет или испытывает временное выпадение волос.

LED-маска для лица: научная инновация в борьбе с морщинами, пигментацией и АКНЕ
Узнать подробнее

4. Инвазивная терапия

Есть и другие эффективные методы снабдить луковицы волоса питательными веществами, Например процедура плазмотерапия, которую делаю в клиниках.

Обогащенная тромбоцитами плазма (PRP), которая может быть знакома для омоложения лица, также может быть использована для волос. У пациента берется собственная кровь, выделяется плазма, которая затем вводится в кожу головы.

Это не одноразовое лечение, для эффективности терапии требуется делать в среднем по 1 процедуре в месяц на протяжении 6-12 месяцев.

Самый мощный домашний гаджет, который борется с выпадением волос
Узнать подробнее

Лучшая тактика для увеличения роста волос

Как же добиться длительного и качественного роста волос?

«Если бюджета не позволяет делать дорогостоящие процедуры, я бы посоветовал LED-терапию красным светом и местное применение миноксидила с финастеридом, а также проверить уровень витаминов в организме», — советует Пьюза.

Еще одним советом является поддержание здоровья кожи головы, естественная сушка волос без термической укладки и частое подравнивание волос, чтобы уменьшить ломкость.

Лучшая тактика для увеличения роста волосЛучшая тактика для увеличения роста волос
Лучшая тактика для увеличения роста волос. Фото: Изображение Midjourney

Еда для волос

То, что вы потребляете, тоже имеет значение. Нежирный белок, зеленые листовые овощи, орехи, ягоды и бобовые — все это часть здорового рациона для волос, поскольку они содержат необходимые питательные вещества. Также стоит посоветоваться с врачом и возможно принимать добавки, содержащие биотин, рыбий жир, витамины С, В и D, железо, омега-3 и жирные кислоты».

Какой бы подход вы ни выбрали, наберитесь терпения, поскольку только через месяцы могут начать проявляться первые результаты.

Это убьет ваши волосы: топ-5 опасных продуктов и средств
Узнать подробнее
Читайте также:
Масло розмарина способствует росту волос? Ответили дерматолог и трихолог7 денежных правил, которые большинство людей не знают (но должны знать)Как через питание улучшить состояние волос
#Эмилия Шпилева#Красота#Волосы#Эксперты#Советы#Трихолог#Прямые волосы#Длинные волосы#Как отрастить волосы
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика