ТОП-4 средства, которые советуют трихологи для роста длинных волос

То, что вы потребляете, тоже имеет значение. Нежирный белок, зеленые листовые овощи, орехи, ягоды и бобовые — все это часть здорового рациона для волос, поскольку они содержат необходимые питательные вещества. Также стоит посоветоваться с врачом и возможно принимать добавки, содержащие биотин, рыбий жир, витамины С, В и D, железо, омега-3 и жирные кислоты».