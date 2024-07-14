ТОП-4 средства, которые советуют трихологи для роста длинных волос

Posted 14 июля, 15:28
Published 14 июля, 15:28
Modified 10 сентября, 03:52
Updated 10 сентября, 03:52
У большинства людей волосы отрастают примерно на 1 сантиметр в месяц. Точная скорость роста зависит от возраста, пола, гормонов и состояния здоровья. При этом длина волос определяется количеством времени, которое волосы проводят в фазе анагена цикла роста. Чем дольше волосы находятся в этой фазе, которая зависит от генетики, тем длиннее растут волосы.
Но для тех, кто хочет ускорить процесс роста, например после неудачной стрижки или внезапного желания иметь волосы длиной до пояса, эксперты-трихологи советуют воспользоваться советами, которые основаны на исследованиях и личной практике врачей.
Низкий уровень витамина D, железа, В12 и ряд других витаминов могут быть причиной выпадения волос. Некоторые БАДы содержат большое количество биотина, который может повлиять на результаты анализа крови. Обязательно обсудите это со своим врачом, чтобы избежать проблем.
«Следует обратить внимание на два витамина, доказавших свою способность поддерживать рост волос: витамины D, E и богатый белками коллаген», — советует своим пациентам Рей Линн Кинлер, хирург по пересадке волос в Ziering Medical.
Несмотря на то, что существует множество сывороток, трихологи однозначно отдали первое место миноксидилу за его доказанную способность восстанавливать рост волос и замедлять их выпадение.
«Этот препарат оказывает сосудорасширяющее действие, то есть расширяет кровеносные сосуды, доставляя больше богатой кислородом крови к волосяным фолликулам, — считает Рей Линн Кинлер. — Миноксидил также помогает увеличить размер волосяных фолликулов, что способствует росту более густых и сильных волос».
При использовании этого средства волосы дольше остаются в фазе анагена, увеличивая время их нахождения на головы. Однако, требуется терпение — для полной оценки результатов должно пройти от шести месяцев до года. А после прекращения лечения волосы постепенно возвращаются в прежнее состояние.
Светотерапия в виде кепок, шлемов или щеток неинвазивна, безболезненна, не имеет побочных эффектов и, что наиболее важно, действительно работает. Красный свет является разновидностью лазера, может увеличить рост волос у тех, кто лысеет или испытывает временное выпадение волос.
Есть и другие эффективные методы снабдить луковицы волоса питательными веществами, Например процедура плазмотерапия, которую делаю в клиниках.
Обогащенная тромбоцитами плазма (PRP), которая может быть знакома для омоложения лица, также может быть использована для волос. У пациента берется собственная кровь, выделяется плазма, которая затем вводится в кожу головы.
Это не одноразовое лечение, для эффективности терапии требуется делать в среднем по 1 процедуре в месяц на протяжении 6-12 месяцев.
Как же добиться длительного и качественного роста волос?
«Если бюджета не позволяет делать дорогостоящие процедуры, я бы посоветовал LED-терапию красным светом и местное применение миноксидила с финастеридом, а также проверить уровень витаминов в организме», — советует Пьюза.
Еще одним советом является поддержание здоровья кожи головы, естественная сушка волос без термической укладки и частое подравнивание волос, чтобы уменьшить ломкость.
То, что вы потребляете, тоже имеет значение. Нежирный белок, зеленые листовые овощи, орехи, ягоды и бобовые — все это часть здорового рациона для волос, поскольку они содержат необходимые питательные вещества. Также стоит посоветоваться с врачом и возможно принимать добавки, содержащие биотин, рыбий жир, витамины С, В и D, железо, омега-3 и жирные кислоты».
Какой бы подход вы ни выбрали, наберитесь терпения, поскольку только через месяцы могут начать проявляться первые результаты.
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