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Posted 18 июня, 10:22

Published 18 июня, 10:22

Modified 10 сентября, 02:29

Updated 10 сентября, 02:29

Масло розмарина способствует росту волос? Ответили дерматолог и трихолог

Масло розмарина способствует росту волос? Ответили дерматолог и трихолог

18 июня 2024, 10:22
Фото: Изображение Midjourney
Масло розмарина способствует росту волос? Ответили дерматолог и трихолог
Все мы хотим иметь густую шевелюру, поэтому всегда обращаем внимание на средства, которые известны свойствами, благотворно влияющими на здоровье волос.

Новый тренд нам любезно предоставляет ТикТок — там завирусились видео, в которых девушки демонстрируют чудесный эффект использования масла розмарина.

Действительно ли масло розмарина стимулирует рост волос? Чтобы получить достоверную информацию по этому поводу, обратились к сертифицированному дерматологу и доценту клинической дерматологии Медицинской школы Маунт-Синай Жанет Граф и доктору медицинских наук, трихологу, эксперту по здоровью волос Шабу Реслану.

Что такое масло розмарина и какую пользу оно приносит волосам?

Эфирное масло розмарина получают из одноименной растительной культуры, которая представляет собой вечнозеленый кустарник с игольчатыми листьями и древесным ароматом.

Исследования показали, что у данного продукта множество полезных применений, в частности, оно является популярным ингредиентом в составе многих современных косметических средств. Отмечает эксперт и пользу масла розмарина для волос.

Так, доктор Граф отмечает, что средство может улучшить кровообращение в коже головы, что благотворно влияет на состояние волосяных фолликулов. Масло розмарина, утверждает доктор Реслан, также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также является мощным антиоксидантом — защищает волосы от агрессивного воздействия окружающей среды.

Масло розмарина улучшить кровообращение в коже головы, что благотворно влияет на состояние волосяных фолликуловМасло розмарина улучшить кровообращение в коже головы, что благотворно влияет на состояние волосяных фолликулов
Масло розмарина улучшить кровообращение в коже головы, что благотворно влияет на состояние волосяных фолликулов. Фото: Изображение Midjourney

Способствует ли масло розмарина росту волос?

«Эфирное масло розмарина может способствовать росту здоровых и густых волос», — утверждает доктор Граф. — Оно способно ускорить процесс обновления и роста клеток и действует как натуральный стимулятор роста».

А поскольку средство обладает противовоспалительным действием, его используют для профилактики выпадения волос, а также для их восстановления.

Как следует наносить масло розмарина на волосы и кожу головы?

Наносить масло нужно не на корни волос, а на кожу головы», — советует доктор Реслан. «Смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом-носителем, например аргановым или миндальным, и втирайте в кожу головы за 20 минут до того, как принять душ», — говорит специалист. Также она отмечает, что масло можно добавить в свой шампунь.

#Алина Ибрагимова#Здоровье#Врач#Все материалы авторов#Волосы#Эксперты
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