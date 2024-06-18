Масло розмарина способствует росту волос? Ответили дерматолог и трихолог

Наносить масло нужно не на корни волос, а на кожу головы», — советует доктор Реслан. «Смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом-носителем, например аргановым или миндальным, и втирайте в кожу головы за 20 минут до того, как принять душ», — говорит специалист. Также она отмечает, что масло можно добавить в свой шампунь.