Масло розмарина способствует росту волос? Ответили дерматолог и трихолог

Posted 18 июня, 10:22
Published 18 июня, 10:22
Modified 10 сентября, 02:29
Updated 10 сентября, 02:29
Новый тренд нам любезно предоставляет ТикТок — там завирусились видео, в которых девушки демонстрируют чудесный эффект использования масла розмарина.
Действительно ли масло розмарина стимулирует рост волос? Чтобы получить достоверную информацию по этому поводу, обратились к сертифицированному дерматологу и доценту клинической дерматологии Медицинской школы Маунт-Синай Жанет Граф и доктору медицинских наук, трихологу, эксперту по здоровью волос Шабу Реслану.
Эфирное масло розмарина получают из одноименной растительной культуры, которая представляет собой вечнозеленый кустарник с игольчатыми листьями и древесным ароматом.
Исследования показали, что у данного продукта множество полезных применений, в частности, оно является популярным ингредиентом в составе многих современных косметических средств. Отмечает эксперт и пользу масла розмарина для волос.
Так, доктор Граф отмечает, что средство может улучшить кровообращение в коже головы, что благотворно влияет на состояние волосяных фолликулов. Масло розмарина, утверждает доктор Реслан, также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также является мощным антиоксидантом — защищает волосы от агрессивного воздействия окружающей среды.
«Эфирное масло розмарина может способствовать росту здоровых и густых волос», — утверждает доктор Граф. — Оно способно ускорить процесс обновления и роста клеток и действует как натуральный стимулятор роста».
А поскольку средство обладает противовоспалительным действием, его используют для профилактики выпадения волос, а также для их восстановления.
Наносить масло нужно не на корни волос, а на кожу головы», — советует доктор Реслан. «Смешайте несколько капель масла розмарина с любым маслом-носителем, например аргановым или миндальным, и втирайте в кожу головы за 20 минут до того, как принять душ», — говорит специалист. Также она отмечает, что масло можно добавить в свой шампунь.
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