Это убьет ваши волосы: топ-5 опасных продуктов и средств

Posted 10 июля, 09:21
Published 10 июля, 09:21
Modified 10 сентября, 03:43
Updated 10 сентября, 03:43
Расчески нужно менять регулярно, как и зубные щетки. Все дело в том, что в конструкции аксессуаров скапливаются и размножаются бактерии и микробы, оказывающие очень неблагоприятное влияние на состояние кожи головы и волос. Расческу нужно менять как минимум раз в два или в три месяца, а еще за ней нужно ухаживать — раз в несколько дней мыть мылом.
Резинка для волос — безопасный аксессуар, но только если использовать его правильно, то есть не затягивать слишком сильно. Идеальные хвосты, тугие и высокие, смотрятся эффектно, однако подобные прически оказывают не самое благоприятное воздействие на кожу головы, нарушая кровообращение в ней. В результате волосы могут начать выпадать.
Не стоит увлекаться оздоровительными процедурами, в том числе профессиональным салонным уходом и даже масками. В лучшем случае частые манипуляции такого плана не обеспечат должного эффекта, в худшем — навредят волосам. В большей части уходовых средств содержится кератин, который в существенных объемах делает волосы более ломкими и слабыми. На регулярной основе рекомендуется использовать только кондиционер, а что касается масок, то оптимальная периодичность — раз в семь дней.
Даже если вы отращиваете волосы, не стоит полностью отказываться от стрижки, как минимум — от подравнивания секущихся кончиков. Такие процедуры позволяют поддерживать волосы в нормальном состоянии, обеспечивают их питание, увлажнение. Оптимальную периодичность вы можете выбрать сами, однако за один сеанс рекомендуется «снимать» минимум один сантиметр.
Периодически такими аксессуарами пользоваться можно, однако их частое применение может привести к тому, что волосы станут ломкими, слабыми и сухими. Дело в том, что стайлеры лишают волосы необходимой влаги. Помочь в этой ситуации не смогут даже специальные маски и шампуни. Единственный выход — свести использование стайлеров к минимуму. Это касается, кстати, и укладки волос при помощи фена на его максимальном режиме.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14