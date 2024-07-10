Это убьет ваши волосы: топ-5 опасных продуктов и средств

Расчески нужно менять регулярно, как и зубные щетки. Все дело в том, что в конструкции аксессуаров скапливаются и размножаются бактерии и микробы, оказывающие очень неблагоприятное влияние на состояние кожи головы и волос. Расческу нужно менять как минимум раз в два или в три месяца, а еще за ней нужно ухаживать — раз в несколько дней мыть мылом.