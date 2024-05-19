Как почистить стеклокерамическую плиту, чтобы она блестела

Posted 19 мая, 07:54
Published 19 мая, 07:54
Modified 9 сентября, 23:15
Updated 9 сентября, 23:15
Индукционные плиты с плоскими стеклокерамическими варочными поверхностями необычайно популярны на кухнях, особенно в тех домах, где нет газа. Отчасти это связано с тем, что такие модели легко чистить, потому что нет конфорок, решеток, змеевиков и поддонов для сбора капель.
Однако индукционные плиты требуют регулярного ухода, чтобы они хорошо выглядели и работали наилучшим образом.
В первую очередь, следует избегать использования абразивных чистящих средств во избежание повреждения стеклянной поверхности.
Во-вторых, необходимо приобрести специальный скребок для стекол, который станет незаменимым помощником для чистки. В основном, такое приспособление имеет керамические или металлические лезвия, которые хорошо справляются с загрязнениями и безопасны для стекла.
Для еженедельной уборки используйте мыло для мытья посуды или специальное средство для чистки варочной панели. Универсальные чистящие средства и стеклоочистители, содержащие аммиак, могут оставлять разводы или помутнение на стеклянных индукционных плитах, поэтому лучше отказаться от них.
Начните с удаления пригоревших продуктов и остатков растительного масла с помощью безопасного для стекла скребка. Держите лезвие под углом 30-40 градусов и осторожно соскребайте грязь с варочной панели медленными, но твердыми движениями.
Если налет стойкий, смочите проблемный участок средством для чистки варочной панели, мылом для мытья посуды или столовым уксусом на несколько минут. В качестве альтернативы скребку используйте нейлоновую губку.
Промойте стеклянную поверхность. Влажной салфеткой протрите несколько раз плиту, чтобы она стала чистой.
Высушите и отполируйте поверхность сухой тканью из микрофибры, чтобы предотвратить появление разводов и удалить остатки чистящих средств, которые могут обесцветить поверхность при нагревании.
Протирайте стеклянную варочную панель влажной губкой или салфеткой из микрофибры после каждого ее использования или в конце дня.
Регулярное протирание плиты помогает предотвратить скопление остатков от приготовления пищи, которые со временем могут запекаться на стеклянной поверхности, что в дальнейшем потребует более тщательной чистки.
Если стеклянной плитой долгое время не пользовались и она нуждается в глубокой очистке, попробуйте простой метод, в котором используются белый уксус и пищевая сода. Сбрызните стеклянную варочную поверхность уксусом, посыпьте сверху пищевой содой, а сверху варочной панели положите тканевую салфетку, смоченную в горячей воде на 10-15 минут. Затем очистите плиту, как вы делаете это обычно.
Этот способ помогает удалить глубоко запекшиеся остатки от приготовления пищи, что позволяет легче очищать стеклянную поверхность без использования сильных чистящих средств. Такой способ очистки также подойдет и для газовых варочных панелей со стеклокерамической поверхностью.
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