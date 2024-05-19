Как почистить стеклокерамическую плиту, чтобы она блестела

Индукционные плиты с плоскими стеклокерамическими варочными поверхностями необычайно популярны на кухнях, особенно в тех домах, где нет газа. Отчасти это связано с тем, что такие модели легко чистить, потому что нет конфорок, решеток, змеевиков и поддонов для сбора капель.