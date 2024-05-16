Как побороть известковый налет на раковине из нержавеющей стали

Posted 16 мая, 11:05
Published 16 мая, 11:05
Modified 9 сентября, 23:06
Updated 9 сентября, 23:06
Хотя нержавеющая сталь и устойчива к коррозии, на ней могут появиться пятна и накипь после мытья посуды. Чтобы очистить ее, следует воспользоваться следующими советами.
Чтобы предотвратить образование известкового налета, после каждого мытья посуды протирайте раковину сухой тряпкой.
Если моющее средство не справляется с въевшейся грязью и известковыми отложениями, можно использовать одно из пяти домашних средств.
Чистить кухонную раковину следует каждый раз, когда вы используете ее для мытья посуды. В противном случае на поверхности могут остаться частицы еды, которые вызывают бактерии. Частые чистки с использованием мягкого мыла могут предотвратить большое накопление микробов, а уборка 2-3 раза в неделю при помощи уксуса — ликвидирует их полностью.
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