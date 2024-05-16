Как побороть известковый налет на раковине из нержавеющей стали

Чистить кухонную раковину следует каждый раз, когда вы используете ее для мытья посуды. В противном случае на поверхности могут остаться частицы еды, которые вызывают бактерии. Частые чистки с использованием мягкого мыла могут предотвратить большое накопление микробов, а уборка 2-3 раза в неделю при помощи уксуса — ликвидирует их полностью.