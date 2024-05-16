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Posted 16 мая, 11:05

Published 16 мая, 11:05

Modified 9 сентября, 23:06

Updated 9 сентября, 23:06

Как побороть известковый налет на раковине из нержавеющей стали

Как побороть известковый налет на раковине из нержавеющей стали

16 мая 2024, 11:05
Фото: 1MI
Как побороть известковый налет на раковине из нержавеющей стали
Раковины из нержавеющей стали — практичный выбор для кухонь. Они устойчивы к пятнам и коррозии, что делает их долговечными. Однако добиться чистоты и блеска без разводов сложно. Предлагаем 5 советов для чистки раковины.

Как почистить раковину из нержавеющей стали

Хотя нержавеющая сталь и устойчива к коррозии, на ней могут появиться пятна и накипь после мытья посуды. Чтобы очистить ее, следует воспользоваться следующими советами.

  1. Опорожните раковину, удалив всю посуду, предметы и остатки пищи.
  2. Ополосните ее горячей водой.
  3. Помойте поверхность раковины с помощью мягкого чистящего средства для мытья посуды и губки.
  4. Хорошо ополосните горячей водой и вытрите тканью из микрофибры, чтобы предотвратить появление мыльных пятен или отложений от жесткой воды.

Чтобы предотвратить образование известкового налета, после каждого мытья посуды протирайте раковину сухой тряпкой.

Как почистить раковину из нержавеющей сталиКак почистить раковину из нержавеющей стали
Как почистить раковину из нержавеющей стали. Фото: 1MI

5 способов очистки раковины из нержавеющей стали

Если моющее средство не справляется с въевшейся грязью и известковыми отложениями, можно использовать одно из пяти домашних средств.

  • Пищевая сода
    Насыпьте пищевую соду на поверхность раковины и потрите губкой. После промойте и вытрите салфеткой из микрофибры. Пищевая сода эффективно удаляет грязь и пятна, особенно чайные, не царапая нержавеющую сталь.

  • Уксус
    На раковине и кране может скапливаться известковый налет, если вы живете в районе с жесткой водой. Возьмите 9% уксус, распылите его на поверхности раковины и сантехники, оставив на несколько минут. После протрите слегка влажной тканью, а потом сухой. Уксус не только справляется с пятнами и отложениями, но и дезинфицирует поверхность.

Как почистить раковину из нержавеющей сталиКак почистить раковину из нержавеющей стали
Как почистить раковину из нержавеющей стали. Фото: 1MI
  • Лимон и соль
    Срез лимона посыпьте солью и почистите им раковину. Кислинка помогает растворить и обесцветить грязь, в то время как соль своей абразивностью помогает счистить. Ополосните раковину в последний раз и высушите мягкой тканью.

  • Кола
    Сладкая газировка поможет придать раковине из нержавеющей стали сияющий вид и чистоту. Кола не раз выручала многие предметы, которые требуется очистить от ржавчины. Она также хорошо работает с известковыми отложениями.

  • Растительное масло
     Нанесите небольшое количество масла на тряпку и вотрите ее в раковину круговыми движениями. Этот метод придает блеск и защищает от будущих пятен. Подойдет оливковое или подсолнечное масло любого сорта.

Как часто чистить раковины из нержавеющей стали

Чистить кухонную раковину следует каждый раз, когда вы используете ее для мытья посуды. В противном случае на поверхности могут остаться частицы еды, которые вызывают бактерии. Частые чистки с использованием мягкого мыла могут предотвратить большое накопление микробов, а уборка 2-3 раза в неделю при помощи уксуса — ликвидирует их полностью.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Кухня#Дом#Уборка#Раковина
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