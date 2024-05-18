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Posted 18 мая, 10:38

Published 18 мая, 10:38

Modified 9 сентября, 23:15

Updated 9 сентября, 23:15

9 рассадников бактерий, которые мы забываем мыть во время уборки дома

9 рассадников бактерий, которые мы забываем мыть во время уборки дома

18 мая 2024, 10:38
Фото: 1MI
9 рассадников бактерий, которые мы забываем мыть во время уборки дома
Мы часто убираемся, следуя заведенному порядку и забываем про те места, которые имеют невероятное скопление бактерий.

Большинство из нас выполняет домашние дела в определенном порядке, который выработался привычкой. Но при этом слишком часто забываем почистить менее заметные предметы, которые со временем сильно испачкаются и становятся рассадником бактерий.

1. Телефон

Большинство из нас не выпускают из рук телефон как дома, так и на работе. Из-за этого микробы и бактерии быстро скапливаются на его поверхности. Более того, куда бы вы ни положили свой гаджет, на обеденный стол или взяли его с собой туалет, количество микробов на нем только увеличивается.

Телефон следует протирать антибактериальными салфетками каждый деньТелефон следует протирать антибактериальными салфетками каждый день
Телефон следует протирать антибактериальными салфетками каждый день. Фото: 1MI

Что делать: выключите телефон, извлеките его из чехла, затем протрите дисплей и объектив камеры антибактериальными салфетками. После протрите его тканью из микрофибры круговыми движениями. Не забудьте также почистить чехол.

Стоит всегда читать руководство по использованию телефона, так как есть исключения средств, которые можно использовать на дисплее. Например, Apple рекомендует для некоторых дисплеев использовать салфетки с содержанием не более 70% изопропилового спирта, 75% этилового спирта или дезинфицирующие салфетки.

2. Кухонная вытяжка

О состоянии чистоты кухонных вытяжек легко забыть, потому что они находятся вне поля зрения. Но если вы посмотрите, то увидите, сколько жира может скапливаться на поверхности. Важно содержать вытяжной вентилятор в чистоте, чтобы он работал эффективно.

Мыть вытяжку нужно регулярно, чтобы она могла эффективно работать и всасывать воздухМыть вытяжку нужно регулярно, чтобы она могла эффективно работать и всасывать воздух
Мыть вытяжку нужно регулярно, чтобы она могла эффективно работать и всасывать воздух. Фото: 1MI

Что делать: металлические фильтры часто можно установить на верхнюю полку посудомоечной машины для удобства мойки. При наличии обильного жира используйте щелочные средства для чистки.

Бумажные и угольные фильтры нуждаются в регулярной замене, поэтому следите за ними. Отключите вытяжку от сети и протрите ее снаружи тряпкой, смоченной в мыльной воде, затем вытрите.

3. Выключатели света

Мы включаем и выключаем свет несколько раз в день, но редко чистим его только когда белый пластик станет совсем грязным.

Выключатели света лучше всего протирать салфеткой, смоченной в антибактериальном средствеВыключатели света лучше всего протирать салфеткой, смоченной в антибактериальном средстве
Выключатели света лучше всего протирать салфеткой, смоченной в антибактериальном средстве. Фото: 1MI

Что делать: в целях безопасности не распыляйте чистящие средства непосредственно на выключатель света. Вместо этого распылите дезинфицирующее средство на ткань из микрофибры, а затем используйте ее для чистки выключателя и панели. Высушите и отполируйте отдельной тканью. Тоже самое проделайте и с дверными ручками.

4. Пульт ДУ

Пультом дистанционного управления от телевизора или кондиционера ежедневно пользуются несколько членов семьи, но моют его единицы.

Пульт ДУ следует регулярно протирать антибактериальными салфеткамиПульт ДУ следует регулярно протирать антибактериальными салфетками
Пульт ДУ следует регулярно протирать антибактериальными салфетками. Фото: 1MI

Что делать: заведите привычку регулярно протирать пульт ДУ антибактериальной салфеткой. Ватная палочка поможет тщательно очистить места вокруг кнопок.

5. Туалетная щетка и держатель

Большинство из нас знает, что туалетный ершик является рассадником бактерий, особенно если в держателе-подставке скапливается вода.

Туалетная щетка и держатель должны регулярно обрабатываться хлорсодержащими средствамиТуалетная щетка и держатель должны регулярно обрабатываться хлорсодержащими средствами
Туалетная щетка и держатель должны регулярно обрабатываться хлорсодержащими средствами. Фото: 1MI

Что делать: используйте такие модели ершиков, в которых щетка может полностью находиться в воде. Для предотвращения распространения бактерий в чистую воду емкости влейте 2 колпачка белизны или иного антибактериального средств. Такой раствор нужно менять 1 раз в неделю.

6. Вокруг туалета

Раз уж мы заговорили о туалете, не забудьте вымыть пол вокруг унитаза. Здесь легко может скапливаться брызги, особенно если в доме есть маленькие дети.

Протирайте ежедневно пол вокруг туалетаПротирайте ежедневно пол вокруг туалета
Протирайте ежедневно пол вокруг туалета. Фото: 1MI

Что делать: используйте подходящее средство для мытья полов. Так же этим средством необходимо помыть располагающиеся рядом стены и предметы, включая держатель для рулонов туалетной бумаги. Не забывайте регулярно стирать коврик для туалета при самой высокой температуре, разрешенной этикеткой по уходу.

7. Расческа

Большинство из нас расчесывают волосы хотя бы раз в день. Помимо непослушных прядей, скапливающихся вокруг щетинок, здесь может скапливаться жир, не говоря уже о средствах для волос.

Расческу следует регулярно мыть, чтобы освободить от кожного сала и средств для стайлингаРасческу следует регулярно мыть, чтобы освободить от кожного сала и средств для стайлинга
Расческу следует регулярно мыть, чтобы освободить от кожного сала и средств для стайлинга. Фото: 1MI

Что делать: некоторые щетки для волос из пластмассы можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Но делать это можно также вручную при помощи обычного мыла и щетки. Делайте это каждый раз, когда моете голову.

8. Зубная щетка и держатель

Мало кто из нас тратит время на чистку зубной щетки, если учесть, что мы ежедневно пользуемся ею. На нее могут попасть всевозможные загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе в ванной комнате. Даже когда вы спускаете воду в унитазе с открытой крышкой, есть вероятность, что оттуда тоже попадут бактерии, переносимые воздушно-капельным путем.

Зубная щетка нуждается в чистке от бактерийЗубная щетка нуждается в чистке от бактерий
Зубная щетка нуждается в чистке от бактерий. Фото: 1MI

Что делать: после каждого использования тщательно промывайте щетину и ручку зубной щетки под струей горячей воды, чтобы удалить остатки зубной пасты. Затем высушите твердый пластик полотенцем для рук и слегка постучите головкой щетки по раковине, чтобы удалить лишнюю влагу.

Если у вас есть электрическая зубная щетка, вытащите головку и промойте как внутри головки, так и насадку на ручке, затем оставьте сушиться отдельно. Для более тщательной чистки дайте головке щетки на 15 минут пропитаться ополаскивателем для рта, чтобы она продезинфицировалась.

9. Матрас

Хотя невооруженным глазом матрас может выглядеть чистым, матрас чаще всего покрыт пылью, пылевыми клещами и бактериями. Поэтому хорошо завести привычку чистить его хотя бы раз в месяц.

Пропылесосьте матрас, чтобы избавиться от клещей и пылиПропылесосьте матрас, чтобы избавиться от клещей и пыли
Пропылесосьте матрас, чтобы избавиться от клещей и пыли. Фото: 1MI

Что делать: пропылесосьте поверхность при помощи пылесоса и мебельных щеток, чтобы тщательно прочистить их. Если в доме имеется ультрафиолетовая лампа, то ею можно пользоваться после уборки, так как она убивает бактерии.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Дом#Уборка#Генеральная уборка
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