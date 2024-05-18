9 рассадников бактерий, которые мы забываем мыть во время уборки дома

Большинство из нас не выпускают из рук телефон как дома, так и на работе. Из-за этого микробы и бактерии быстро скапливаются на его поверхности. Более того, куда бы вы ни положили свой гаджет, на обеденный стол или взяли его с собой туалет, количество микробов на нем только увеличивается.