9 рассадников бактерий, которые мы забываем мыть во время уборки дома

Posted 18 мая, 10:38
Published 18 мая, 10:38
Modified 9 сентября, 23:15
Updated 9 сентября, 23:15
Большинство из нас выполняет домашние дела в определенном порядке, который выработался привычкой. Но при этом слишком часто забываем почистить менее заметные предметы, которые со временем сильно испачкаются и становятся рассадником бактерий.
Большинство из нас не выпускают из рук телефон как дома, так и на работе. Из-за этого микробы и бактерии быстро скапливаются на его поверхности. Более того, куда бы вы ни положили свой гаджет, на обеденный стол или взяли его с собой туалет, количество микробов на нем только увеличивается.
Что делать: выключите телефон, извлеките его из чехла, затем протрите дисплей и объектив камеры антибактериальными салфетками. После протрите его тканью из микрофибры круговыми движениями. Не забудьте также почистить чехол.
Стоит всегда читать руководство по использованию телефона, так как есть исключения средств, которые можно использовать на дисплее. Например, Apple рекомендует для некоторых дисплеев использовать салфетки с содержанием не более 70% изопропилового спирта, 75% этилового спирта или дезинфицирующие салфетки.
О состоянии чистоты кухонных вытяжек легко забыть, потому что они находятся вне поля зрения. Но если вы посмотрите, то увидите, сколько жира может скапливаться на поверхности. Важно содержать вытяжной вентилятор в чистоте, чтобы он работал эффективно.
Что делать: металлические фильтры часто можно установить на верхнюю полку посудомоечной машины для удобства мойки. При наличии обильного жира используйте щелочные средства для чистки.
Бумажные и угольные фильтры нуждаются в регулярной замене, поэтому следите за ними. Отключите вытяжку от сети и протрите ее снаружи тряпкой, смоченной в мыльной воде, затем вытрите.
Мы включаем и выключаем свет несколько раз в день, но редко чистим его только когда белый пластик станет совсем грязным.
Что делать: в целях безопасности не распыляйте чистящие средства непосредственно на выключатель света. Вместо этого распылите дезинфицирующее средство на ткань из микрофибры, а затем используйте ее для чистки выключателя и панели. Высушите и отполируйте отдельной тканью. Тоже самое проделайте и с дверными ручками.
Пультом дистанционного управления от телевизора или кондиционера ежедневно пользуются несколько членов семьи, но моют его единицы.
Что делать: заведите привычку регулярно протирать пульт ДУ антибактериальной салфеткой. Ватная палочка поможет тщательно очистить места вокруг кнопок.
Большинство из нас знает, что туалетный ершик является рассадником бактерий, особенно если в держателе-подставке скапливается вода.
Что делать: используйте такие модели ершиков, в которых щетка может полностью находиться в воде. Для предотвращения распространения бактерий в чистую воду емкости влейте 2 колпачка белизны или иного антибактериального средств. Такой раствор нужно менять 1 раз в неделю.
Раз уж мы заговорили о туалете, не забудьте вымыть пол вокруг унитаза. Здесь легко может скапливаться брызги, особенно если в доме есть маленькие дети.
Что делать: используйте подходящее средство для мытья полов. Так же этим средством необходимо помыть располагающиеся рядом стены и предметы, включая держатель для рулонов туалетной бумаги. Не забывайте регулярно стирать коврик для туалета при самой высокой температуре, разрешенной этикеткой по уходу.
Большинство из нас расчесывают волосы хотя бы раз в день. Помимо непослушных прядей, скапливающихся вокруг щетинок, здесь может скапливаться жир, не говоря уже о средствах для волос.
Что делать: некоторые щетки для волос из пластмассы можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Но делать это можно также вручную при помощи обычного мыла и щетки. Делайте это каждый раз, когда моете голову.
Мало кто из нас тратит время на чистку зубной щетки, если учесть, что мы ежедневно пользуемся ею. На нее могут попасть всевозможные загрязняющие вещества, находящиеся в воздухе в ванной комнате. Даже когда вы спускаете воду в унитазе с открытой крышкой, есть вероятность, что оттуда тоже попадут бактерии, переносимые воздушно-капельным путем.
Что делать: после каждого использования тщательно промывайте щетину и ручку зубной щетки под струей горячей воды, чтобы удалить остатки зубной пасты. Затем высушите твердый пластик полотенцем для рук и слегка постучите головкой щетки по раковине, чтобы удалить лишнюю влагу.
Если у вас есть электрическая зубная щетка, вытащите головку и промойте как внутри головки, так и насадку на ручке, затем оставьте сушиться отдельно. Для более тщательной чистки дайте головке щетки на 15 минут пропитаться ополаскивателем для рта, чтобы она продезинфицировалась.
Хотя невооруженным глазом матрас может выглядеть чистым, матрас чаще всего покрыт пылью, пылевыми клещами и бактериями. Поэтому хорошо завести привычку чистить его хотя бы раз в месяц.
Что делать: пропылесосьте поверхность при помощи пылесоса и мебельных щеток, чтобы тщательно прочистить их. Если в доме имеется ультрафиолетовая лампа, то ею можно пользоваться после уборки, так как она убивает бактерии.
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