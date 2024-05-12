10 вещей, которые вы никогда не должны чистить уксусом

Уксус — универсальное чистящее средство, которое можно использовать для самых разнообразных домашних работ, от мытья окон до удаления пятен от соли с обуви. Но универсальность не означает применение во всех случаях. Некоторые предметы домашнего обихода и материалы могут быть повреждены под воздействием уксуса.