10 вещей, которые вы никогда не должны чистить уксусом

Posted 12 мая, 16:14
Published 12 мая, 16:14
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
Уксус — универсальное чистящее средство, которое можно использовать для самых разнообразных домашних работ, от мытья окон до удаления пятен от соли с обуви. Но универсальность не означает применение во всех случаях. Некоторые предметы домашнего обихода и материалы могут быть повреждены под воздействием уксуса.
Первое правило, о котором многие не знают — при смешивании хлорного отбеливателя и уксуса происходит химическая реакция, в результате которой образуется токсичный газообразный хлор. Никогда и ни при каких обстоятельствах не смешивайте хлорный отбеливатель и продукты, содержащие уксус.
Мрамор, гранит и другие натуральные камни, которые используются для отделки дома, столешниц, полов, стен душевых кабин нельзя чистить уксусом. Кислота, содержащаяся в уксусе, может вызвать образование язв на натуральном камне.
Не желательно чистить плиточную затирку уксусом, потому что со временем он может вытравить или испортить ее. Любые кислотные средства будут губительны для такого материала, приводя к растрескиванию.
Когда дело доходит до чистки ножей, посуды и бытовой техники из нержавеющей стали лучше отказаться от уксуса в пользу некислотного средств. Длительное воздействие уксуса может вызвать образование дыр на нержавеющей стали.
Чистка древесины крепким чистящим уксусом может привести к ее обесцвечиванию. Вместо этого используйте разбавленный уксус или выберите некислотное чистящее средство, безопасное для дерева.
Уксус может разъесть защитный слой посуды, который придает ей антипригарную поверхность. При длительном воздействии это средство может вызвать образование трещин и повреждений.
Экраны телевизоров, мобильных телефонов, компьютерных мониторов и другой электроники никогда не следует чистить уксусом, поскольку это может повредить антибликовое покрытие.
Длительное или многократное воздействие уксуса может привести к разрушению резиновых деталей — прокладок и шлангов. Это больше всего касается стиральных и посудомоечных машин, холодильников. Проводите профилактическую чистку уксусом реже обычного и старайтесь использовать слабый раствор.
Утюг для одежды — еще одна бытовая техника, которая накапливает накипь и ей нужна регулярная чистка. Перед использованием уксуса ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы убедиться, что это не приведет к непоправимому повреждению металлических деталей.
Уксус нежелателен для уборки за домашними животными, особенно с мягких поверхностей и матрасов. Сильные химические запахи могут побудить вашего питомца еще больше усилить выделение мочи в этом месте. Вместо этого используйте чистящее средство на основе ферментов.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14