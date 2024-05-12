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Posted 12 мая, 16:14

Published 12 мая, 16:14

Modified 9 сентября, 22:54

Updated 9 сентября, 22:54

10 вещей, которые вы никогда не должны чистить уксусом

10 вещей, которые вы никогда не должны чистить уксусом

12 мая 2024, 16:14
Фото: 1MI
10 вещей, которые вы никогда не должны чистить уксусом

Рассказываем, какие предметы и технику можно испортить при протирании уксусом

Уксус — это любимое универсальное чистящее средство российских хозяек. Однако, использовать его для чистки некоторых предметов не допустимо. К тому же, многие не знаю, с чем категорически нельзя смешивать уксус. Подробности — в материале NEWIA.

Уксус — универсальное чистящее средство, которое можно использовать для самых разнообразных домашних работ, от мытья окон до удаления пятен от соли с обуви. Но универсальность не означает применение во всех случаях. Некоторые предметы домашнего обихода и материалы могут быть повреждены под воздействием уксуса.

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Расскажем о 10 вещах, которые не следует чистить уксусом, чтобы избежать возможных повреждений.

1. Нельзя смешивать с хлорным отбеливателем

Первое правило, о котором многие не знают — при смешивании хлорного отбеливателя и уксуса происходит химическая реакция, в результате которой образуется токсичный газообразный хлор. Никогда и ни при каких обстоятельствах не смешивайте хлорный отбеливатель и продукты, содержащие уксус.

Главное правило: не смешивать уксус с хлоросодержащим отбеливателемГлавное правило: не смешивать уксус с хлоросодержащим отбеливателем
Главное правило: не смешивать уксус с хлоросодержащим отбеливателем. Фото: 1MI

2. Поверхности из мрамора, гранита и других натуральных камней

Мрамор, гранит и другие натуральные камни, которые используются для отделки дома, столешниц, полов, стен душевых кабин нельзя чистить уксусом. Кислота, содержащаяся в уксусе, может вызвать образование язв на натуральном камне.

3. Затирка

Не желательно чистить плиточную затирку уксусом, потому что со временем он может вытравить или испортить ее. Любые кислотные средства будут губительны для такого материала, приводя к растрескиванию.

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4. Нержавеющая сталь

Когда дело доходит до чистки ножей, посуды и бытовой техники из нержавеющей стали лучше отказаться от уксуса в пользу некислотного средств. Длительное воздействие уксуса может вызвать образование дыр на нержавеющей стали.

Откажитесь от уксуса при чистке кухонной утвари из нержавеющей сталиОткажитесь от уксуса при чистке кухонной утвари из нержавеющей стали
Откажитесь от уксуса при чистке кухонной утвари из нержавеющей стали. Фото: 1MI

5. Вощеная или необработанная древесина

Чистка древесины крепким чистящим уксусом может привести к ее обесцвечиванию. Вместо этого используйте разбавленный уксус или выберите некислотное чистящее средство, безопасное для дерева.

6. Антипригарная посуда

Уксус может разъесть защитный слой посуды, который придает ей антипригарную поверхность. При длительном воздействии это средство может вызвать образование трещин и повреждений.

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7. Электроника

Экраны телевизоров, мобильных телефонов, компьютерных мониторов и другой электроники никогда не следует чистить уксусом, поскольку это может повредить антибликовое покрытие.

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8. Резиновые прокладки и шланги

Длительное или многократное воздействие уксуса может привести к разрушению резиновых деталей — прокладок и шлангов. Это больше всего касается стиральных и посудомоечных машин, холодильников. Проводите профилактическую чистку уксусом реже обычного и старайтесь использовать слабый раствор.

Крепкий раствор уксуса может повредить детали стиральной машинкиКрепкий раствор уксуса может повредить детали стиральной машинки
Крепкий раствор уксуса может повредить детали стиральной машинки. Фото: Изображение Midjourney

9. Чистка утюга

Утюг для одежды — еще одна бытовая техника, которая накапливает накипь и ей нужна регулярная чистка. Перед использованием уксуса ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы убедиться, что это не приведет к непоправимому повреждению металлических деталей.

10. Беспорядок от домашних животных

Уксус нежелателен для уборки за домашними животными, особенно с мягких поверхностей и матрасов. Сильные химические запахи могут побудить вашего питомца еще больше усилить выделение мочи в этом месте. Вместо этого используйте чистящее средство на основе ферментов.

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