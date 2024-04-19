«Турецкие авиалинии» в очередной раз не пустили на борт россиян

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию оператор авиакомпании сказал, что слышал о таких инцидентах, но причины этого неизвестны. Он посоветовал позвонить в посольство Турции в Москве, где в свою очередь сказали, что авиаперевозчик не должен был направлять пассажиров в посольство. При этом там не слышали о возможных запретах или ограничениях на полеты россиян в Мексику. С российской официальной стороны пока нет реакции.