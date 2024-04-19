«Турецкие авиалинии» в очередной раз не пустили на борт россиян

Posted 19 апреля, 10:31
Published 19 апреля, 10:31
Modified 9 сентября, 22:03
Updated 9 сентября, 22:03
Как пишет newizv.ru, семья решила отправиться в Мексику через Турцию. Как рассказал Сергей, они вместе с женой заранее подготовили документы, оформили электронную визу, страховки и даже оплатили гостиницу.
Однако в стамбульском аэропорту их не пустили на рейс без объяснения причин. Разрешили лететь только их старшему сыну, у которого германский паспорт. Оказалось, что это не первый инцидент, когда россиян ущемляет в правах именно этот авиаперевозчик.
Ранее похожий случай произошел с тремя москвичками, которые тоже летели в Мексику через Стамбул. Тогда сотрудники «Турецких авиалиний» отказались пускать девушек в самолет. Вместо объяснений им просто показали непонятную «инструкцию» с переводом на русский со следующим текстом: «Ранее вы не были в таких могущественных странах, как Америка или Канада». В результате девушки потеряли более четырех миллионов рублей.
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию оператор авиакомпании сказал, что слышал о таких инцидентах, но причины этого неизвестны. Он посоветовал позвонить в посольство Турции в Москве, где в свою очередь сказали, что авиаперевозчик не должен был направлять пассажиров в посольство. При этом там не слышали о возможных запретах или ограничениях на полеты россиян в Мексику. С российской официальной стороны пока нет реакции.
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