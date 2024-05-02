Тату на руке со смыслом: 10 эффектных вариантов для девушек

Даже в одном слове может заключаться глубокий смысл. Поэтому такой вариант тоже можно выбрать в качестве тату для девушки. Важно подумать над этим словом — к примеру, это может быть «Свобода», «Страсть» или «Жизнь», «Любовь». Тату для девушки в виде слова смотрится эффектно за счет лаконичности и оригинального шрифта.