Тату на руке со смыслом: 10 эффектных вариантов для девушек

Posted 2 мая, 07:53
Published 2 мая, 07:53
Modified 9 сентября, 22:28
Updated 9 сентября, 22:28
Отличный вариант тату для девушек — цитата из какой-либо любимой книги. Это может быть цитата, запавшая в душу или в сердце, отражающая мировоззрение, мечты, планы на жизнь, также в ней могут заключаться какие-либо воспоминания.
В качестве тату для девушки можно выбрать фразу из любимой песни. Многим представительницам прекрасного пола нравится музыка, и любимые песни наверняка есть у каждой. Цитата в виде тату для девушки может стать воспоминанием о радостных, важных жизненных моментах.
Даже в одном слове может заключаться глубокий смысл. Поэтому такой вариант тоже можно выбрать в качестве тату для девушки. Важно подумать над этим словом — к примеру, это может быть «Свобода», «Страсть» или «Жизнь», «Любовь». Тату для девушки в виде слова смотрится эффектно за счет лаконичности и оригинального шрифта.
Многие девушки в качестве тату выбирают подпись своего близкого человека — например, отца или матери, дедушки, мужа. Другой вариант — надпись в виде слова или фразы, сделанная почерком близкого и важного человека. Такая татуировка, безусловно, будет наполнена смыслом.
Тату для девушки может иметь вид фразы-девиза, под которой проходит жизнь представительницы прекрасного пола. Часто девушки и женщины выбирают для татуировки крылатые фразы, афоризмы, в том числе на латыни.
Руку можно украсить татуировкой с изображением любимого города, какой-либо его достопримечательности, символа. Распространенный и достаточно оригинальный вариант тату для девушки — изображение марки города.
Стопроцентные хиты — татуировки для девушек в виде цветов, растений. Такие рисунки смотрятся нежно, изысканно и оригинально. Кроме того, они могут иметь и свое значение. К примеру, можно отталкиваться от того, что символизирует то или иное растение.
Эффектно и стильно в качестве тату для девушки смотрится геометрический узор. Он может быть подчеркнуто лаконичным или сложным, многогранным.
Стильная татуировка для девушки — рисунок в виде ловца снов, мандалы или эзотерического оберега. Как правило, такие тату выбирают представительницы прекрасного пола, находящиеся в духовных поисках, ищущие смысл жизни.
Многие тату-мастера предлагают своим клиенткам рисунки в виде контура фотографий. Это сложная работа, однако ее результат превосходит все ожидания. Рисунок делается по контуру той фотографии, которую выбирает девушка, — это могут быть изображения ее близких, родственников и даже домашних животных.
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