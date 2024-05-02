Модные цвета волос — 2024: какой оттенок выбрать, чтобы быть в тренде

Posted 2 мая, 09:42
Published 2 мая, 09:42
Modified 9 сентября, 22:28
Updated 9 сентября, 22:28
Персиковый цвет — тренд сезона. Поэтому и окрашивание в нежно-розовато-оранжевые оттенки превратит вас в модную особу. Однако старайтесь выбрать при окраске правильный оттенок и не уйти в рыжий.
Джинсы — это всегда модно и стильно. Поэтому цвет волос, гармонирующий с оттенком любимых джинсов, будет актуален в этом сезоне. Для молодых, дерзких и креативных.
Если не можете определиться с одним цветом волос, то попробуйте сразу несколько тонов и прокрасьте ими пряди, чтобы добиться эффекта яркой полоски.
Любительницам темных цветов стоит присмотреться к оттенку, который «балансирует» на грани черного и каштанового.
Теплый, мягкий, уютный цвет идеально подойдет для летнего сезона. Под ярким солнцем слегка розоватые пряди будут казаться прозрачными.
Яркие штрихи в виде цветных мазков на кончиках волос — новый молодежный тренд, который уже завоевал лидирующие позиции и не собирается их сдавать.
Благородный сливовый цвет придаст образу истинную элегантность. Многие звезды уже оценили красоту ярких прядей и сделали трендовое окрашивание.
Необычная техника окрашивания: осветляются и тонируются только пряди непосредственно у лица — создается эффект, будто волосы осветлили по контуру. Технику еще называют макияжем локонов.
Вы когда-нибудь видели цветы ванили? Так вот их нежный слегка желтоватый оттенок и есть тот самый цвет, который стилисты сегодня предлагают попробовать всем блондинкам.
Мягкое рыжеватое окрашивание точно оценят те, кто любит натуральные оттенки. Акцент придают сияющие блики на прядях.
Пастельные тона по-прежнему актуальны и не собираются уходить в антитренды. Ну а чтобы повысить модный градус, слегка добавьте лилового в классический блонд.
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