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Posted 2 мая, 09:42

Published 2 мая, 09:42

Modified 9 сентября, 22:28

Updated 9 сентября, 22:28

Модные цвета волос — 2024: какой оттенок выбрать, чтобы быть в тренде

Модные цвета волос — 2024: какой оттенок выбрать, чтобы быть в тренде

2 мая 2024, 09:42
Фото: thegirl.ru, ladyline.me, pinterest.com
Модные цвета волос — 2024: какой оттенок выбрать, чтобы быть в тренде
Весной и летом особенно хочется преображения: стилисты предлагают начать с прически — причем не со стрижки, а с окрашивания. Новый цвет волос способен кардинально преобразить образ. Главное — правильно выбрать свой трендовый оттенок.

Персиковый блонд

Персиковый цвет — тренд сезона. Поэтому и окрашивание в нежно-розовато-оранжевые оттенки превратит вас в модную особу. Однако старайтесь выбрать при окраске правильный оттенок и не уйти в рыжий.

Деним

Джинсы — это всегда модно и стильно. Поэтому цвет волос, гармонирующий с оттенком любимых джинсов, будет актуален в этом сезоне. Для молодых, дерзких и креативных.

В полоску

Если не можете определиться с одним цветом волос, то попробуйте сразу несколько тонов и прокрасьте ими пряди, чтобы добиться эффекта яркой полоски.

Черный кофе

Любительницам темных цветов стоит присмотреться к оттенку, который «балансирует» на грани черного и каштанового.

Клубничная карамель

Теплый, мягкий, уютный цвет идеально подойдет для летнего сезона. Под ярким солнцем слегка розоватые пряди будут казаться прозрачными.

Яркие кончики

Яркие штрихи в виде цветных мазков на кончиках волос — новый молодежный тренд, который уже завоевал лидирующие позиции и не собирается их сдавать.

Спелая слива

Благородный сливовый цвет придаст образу истинную элегантность. Многие звезды уже оценили красоту ярких прядей и сделали трендовое окрашивание.

Контуринг

Необычная техника окрашивания: осветляются и тонируются только пряди непосредственно у лица — создается эффект, будто волосы осветлили по контуру. Технику еще называют макияжем локонов.

Ванильный блонд

Вы когда-нибудь видели цветы ванили? Так вот их нежный слегка желтоватый оттенок и есть тот самый цвет, который стилисты сегодня предлагают попробовать всем блондинкам.

Мерцающий янтарь

Мягкое рыжеватое окрашивание точно оценят те, кто любит натуральные оттенки. Акцент придают сияющие блики на прядях.

Лавандовая пастель

Пастельные тона по-прежнему актуальны и не собираются уходить в антитренды. Ну а чтобы повысить модный градус, слегка добавьте лилового в классический блонд.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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