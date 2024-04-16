Никита Кологривый рассказал о вспыхнувшем на съемках романе с Агатой Муцениеце

Как сообщает muz-tv.ru, слухи об интрижке Кологривого, который тогда еще состоял в браке с Александриной Питиримовой и воспитывал с ней общую дочь, ранее уже появлялись. Обсуждалось даже, что Муцениеце решила не развивать эту любовную историю, так как ее партнер по съемочной площадке был несвободен.