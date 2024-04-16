Никита Кологривый рассказал о вспыхнувшем на съемках романе с Агатой Муцениеце

Posted 16 апреля, 13:27
Published 16 апреля, 13:27
Modified 9 сентября, 21:53
Updated 9 сентября, 21:53
Как сообщает muz-tv.ru, слухи об интрижке Кологривого, который тогда еще состоял в браке с Александриной Питиримовой и воспитывал с ней общую дочь, ранее уже появлялись. Обсуждалось даже, что Муцениеце решила не развивать эту любовную историю, так как ее партнер по съемочной площадке был несвободен.
Александрина заявляла, что Муцениеце не имеет отношения к произошедшему позже разводу, однако Кологривый все же откровенно рассказал в YouTube-шоу FAMETIME TV о романе с Агатой.
Никита охарактеризовал отношения как недолгие и объяснил внезапно возникшее между партнерами по съемкам притяжение типичной потребностью всех актеров, которые играют любовь на экране. Он назвал это своеобразной помощью игре, «поиском тепла».
Артист предполагает, что Павел Прилучный, скорее всего, перенес это тяжело, так как у них похожий эмоциональный и вспыльчивый характер. Никита уверен, что его семейная жизнь не сложилась из-за незрелости, неготовности к выполнению роли мужа.
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