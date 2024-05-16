Какие растения-хищники я выращиваю у себя в квартире на подоконнике

Растение чувствует себя хорошо в тени, однако свет на него все-таки должен попадать. Комфортная температура для этого представителя флоры — около 20 — 22 градусов, если речь идет о теплом времени года, и порядка 10 градусов зимой. Поливать его следует регулярно и следить, чтобы почва была увлажненной всегда. Для полива подойдет дистиллированная вода. При этом к влажности воздуха особых требований нет. Кроме того, растение необязательно даже опрыскивать водой.