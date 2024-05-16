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Posted 16 мая, 13:01

Published 16 мая, 13:01

Modified 9 сентября, 19:25

Updated 9 сентября, 19:25

Какие именно представители флоры безопасны при условии домашнего содержания и даже полезны — рассказываем в этом материале.

Какие растения-хищники я выращиваю у себя в квартире на подоконнике

16 мая 2024, 13:01
Фото: botanichka.ru, flowerrr.ru
Какие именно представители флоры безопасны при условии домашнего содержания и даже полезны — рассказываем в этом материале.
Растения-хищники можно выращивать в городской квартире, но, разумеется, не все. Расскажу, какие выращиваю я, и делюсь своим личным опытом ухода за ними.

Венерина мухоловка

Это растение-хищник выглядит действительно устрашающе: у него есть «челюсти», которыми оно захватывает насекомых и поглощает буквально в мгновение ока. Однако для человека оно совершенно безопасно, поэтому его можно держать дома и выращивать буквально на подоконнике.

Для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно, лучше выращивать его в умеренно освещенном месте. Прямое воздействие УФ-лучей, равно как и тень, оказывают на него губительное воздействие. Стоит держать растение подальше от батарей и регулярно поливать, лучше всего через поддон. Почва, в которой растет венерина мухоловка, всегда должна быть увлажненной.

Венерина мухоловка выглядит действительно устрашающеВенерина мухоловка выглядит действительно устрашающе
Венерина мухоловка выглядит действительно устрашающе. Фото: organic-mix.ru
Венерина мухоловка выглядит действительно устрашающеВенерина мухоловка выглядит действительно устрашающе
Венерина мухоловка выглядит действительно устрашающе. Фото: indicator.ru

Жирянка

Еще одно растение-хищник, которое имеет впечатляющий внешний вид — главным образом за счет толстых листьев, как будто покрытых слизью. Именно эта слизь и ловит насекомых, после этого листья скручиваются и поглощают жертву.

Выращивать жирянку дома можно без опаски, однако растению потребуется создать комфортные условия — умеренную тень, отсутствие прямого солнечного света, высокую влажность воздуха. Для полива растения рекомендуется использовать дистиллированную воду.

Жирянка имеет впечатляющий внешний видЖирянка имеет впечатляющий внешний вид
Жирянка имеет впечатляющий внешний вид. Фото: botanichka.ru
Жирянка имеет впечатляющий внешний видЖирянка имеет впечатляющий внешний вид
Жирянка имеет впечатляющий внешний вид. Фото: dzeninfra.ru

Непентес

Непентес — растение-хищник с большими ловушками, которые напоминают сосуды с отверстиями и крышками. Именно туда и попадают насекомые, которыми питается растение. Для человека непентес совершенно безвреден и, соответственно, подходит для комнатного выращивания.

Растение комфортно чувствует себя в хорошо освещенном месте, однако воздействия прямых УФ-лучей лучше избегать. В комнате, где выращивается непентес, стоит поддерживать температуру в диапазоне от 20 до 25 градусов. Влажность воздуха при этом должна быть достаточно высокой. Лучший вариант для выращивания этого растения — флорариум, в котором будет проще поддерживать подходящие условия. Поливать растение рекомендуется с учетом времени года. Так, зимой ему требуется меньше влаги, чем летом или весной.

Непентес — растение-хищник с большими ловушкамиНепентес — растение-хищник с большими ловушками
Непентес — растение-хищник с большими ловушками. Фото: flowerrr.ru
Непентес — растение-хищник с большими ловушкамиНепентес — растение-хищник с большими ловушками
Непентес — растение-хищник с большими ловушками. Фото: aif.ru

Росянка

Росянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомых. Оно ловит их на небольшие капли на листьях. Как только жертва садится на лист, он начинает скручиваться, замуровывая насекомое.

В домашних условиях росянка чувствует себя комфортно при умеренном освещении и при температуре от 20 до 25 градусов. Поливать растение нужно регулярно, поскольку влажность для него важна. Влажность воздуха в квартире лучше поддерживать на уровне 70% и выше. Можно установить горшок с растением-хищником рядом с любой емкостью, наполненной водой.

Росянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомыхРосянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомых
Росянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомых. Фото: flowersadvice.ru
Росянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомыхРосянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомых
Росянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомых. Фото: indoor-plants.org

Саррацения

Это растение-хищник завлекает жертв по тому же принципу, что и непентес, — на листья. Они выделяют сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомых. Для человека этот сок безопасен.

Растение чувствует себя хорошо в тени, однако свет на него все-таки должен попадать. Комфортная температура для этого представителя флоры — около 20 — 22 градусов, если речь идет о теплом времени года, и порядка 10 градусов зимой. Поливать его следует регулярно и следить, чтобы почва была увлажненной всегда. Для полива подойдет дистиллированная вода. При этом к влажности воздуха особых требований нет. Кроме того, растение необязательно даже опрыскивать водой.

Саррацения выделяет сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомыхСаррацения выделяет сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомых
Саррацения выделяет сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомых. Фото: botanichka.ru
Саррацения выделяет сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомыхСаррацения выделяет сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомых
Саррацения выделяет сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомых. Фото: florapedia.ru
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#Общество#Растения#Дом#Все материалы авторов#Сад и огород
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