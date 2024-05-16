Какие растения-хищники я выращиваю у себя в квартире на подоконнике

Posted 16 мая, 13:01
Published 16 мая, 13:01
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
Это растение-хищник выглядит действительно устрашающе: у него есть «челюсти», которыми оно захватывает насекомых и поглощает буквально в мгновение ока. Однако для человека оно совершенно безопасно, поэтому его можно держать дома и выращивать буквально на подоконнике.
Для того, чтобы растение чувствовало себя комфортно, лучше выращивать его в умеренно освещенном месте. Прямое воздействие УФ-лучей, равно как и тень, оказывают на него губительное воздействие. Стоит держать растение подальше от батарей и регулярно поливать, лучше всего через поддон. Почва, в которой растет венерина мухоловка, всегда должна быть увлажненной.
Еще одно растение-хищник, которое имеет впечатляющий внешний вид — главным образом за счет толстых листьев, как будто покрытых слизью. Именно эта слизь и ловит насекомых, после этого листья скручиваются и поглощают жертву.
Выращивать жирянку дома можно без опаски, однако растению потребуется создать комфортные условия — умеренную тень, отсутствие прямого солнечного света, высокую влажность воздуха. Для полива растения рекомендуется использовать дистиллированную воду.
Непентес — растение-хищник с большими ловушками, которые напоминают сосуды с отверстиями и крышками. Именно туда и попадают насекомые, которыми питается растение. Для человека непентес совершенно безвреден и, соответственно, подходит для комнатного выращивания.
Растение комфортно чувствует себя в хорошо освещенном месте, однако воздействия прямых УФ-лучей лучше избегать. В комнате, где выращивается непентес, стоит поддерживать температуру в диапазоне от 20 до 25 градусов. Влажность воздуха при этом должна быть достаточно высокой. Лучший вариант для выращивания этого растения — флорариум, в котором будет проще поддерживать подходящие условия. Поливать растение рекомендуется с учетом времени года. Так, зимой ему требуется меньше влаги, чем летом или весной.
Росянка — растение-хищник, которое очень опасно для насекомых. Оно ловит их на небольшие капли на листьях. Как только жертва садится на лист, он начинает скручиваться, замуровывая насекомое.
В домашних условиях росянка чувствует себя комфортно при умеренном освещении и при температуре от 20 до 25 градусов. Поливать растение нужно регулярно, поскольку влажность для него важна. Влажность воздуха в квартире лучше поддерживать на уровне 70% и выше. Можно установить горшок с растением-хищником рядом с любой емкостью, наполненной водой.
Это растение-хищник завлекает жертв по тому же принципу, что и непентес, — на листья. Они выделяют сок с ярким и интенсивным ароматом, который привлекает насекомых. Для человека этот сок безопасен.
Растение чувствует себя хорошо в тени, однако свет на него все-таки должен попадать. Комфортная температура для этого представителя флоры — около 20 — 22 градусов, если речь идет о теплом времени года, и порядка 10 градусов зимой. Поливать его следует регулярно и следить, чтобы почва была увлажненной всегда. Для полива подойдет дистиллированная вода. При этом к влажности воздуха особых требований нет. Кроме того, растение необязательно даже опрыскивать водой.
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