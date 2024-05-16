6 озорных и безумных свадебных фотографий

Posted 16 мая, 13:20
Published 16 мая, 13:20
Modified 9 сентября, 23:09
Updated 9 сентября, 23:09
Вероятно, все озорные леди на этой фотографии без ума от красавчика по имени Брайант. Невеста отшучивается, но есть большая вероятность, что так зовут его будущего мужа.
Похулиганить на свадьбе любят не только подружки невесты. Эти парни тоже решили сделать фотографию без штанов.
Этот жених еще до свадьбы решил, что с другой стороны трава зеленее. Невеста все еще была в свадебном платье, когда его блуждающие руки коснулись другой женщины. К несчастью для него, новоиспеченная жена заметила происходящее.
На первый взгляд, можно подумать, что невеста на фотографии гигантского роста… Но если присмотреться, всё становится на свои места.
Большинство пар мечтают о свадьбе в красивом бальном зале. Или в саду старого замка. Очевидно, у этих молодоженов другие планы.
Иногда свадьбы могут быть немного сумасшедшими. Эта фотография отражает общую вакханалию, происходящую на таких торжествах.
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