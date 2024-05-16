Как завести отношения женщине в зрелом возрасте и где найти того самого мужчину

Не отказывайтесь ходить на свидания, даже если вы не уверены, что хотите завести отношения конкретно с этим мужчиной. Свидания помогут вам определиться, чего вы на самом деле хотите от отношений и какой мужчина вам все-таки нужен. Кроме того, такое общение поможет развить коммуникабельность и вам станет проще завести дружбу даже с незнакомцем.