Как завести отношения женщине в зрелом возрасте и где найти того самого мужчину

Posted 16 мая, 09:19
Published 16 мая, 09:19
Modified 9 сентября, 23:06
Updated 9 сентября, 23:06
Перед тем как завести отношения, взрослой женщине нужно четко понимать, кого она хочет видеть в качестве избранника. Определите, какие качества мужчины вас раздражают, а какие привлекают, и составьте список плюсов и минусов будущей второй половинки. Подумайте, а возможно ли найти такого человека в реальной жизни? Существует ли в принципе мужчина с таким набором качеств? Если нет, подумайте, что можно убрать из списка.
Взрослые женщины часто не доверяют сайтам знакомств. В таком случае зарегистрируйтесь в соцсетях и попробуйте найти своего мужчину в группах по интересам или увлечениям. Но помните, что дождаться принца и завести отношения, сидя дома, вряд ли получится.
Ходите на экскурсии и концерты, на культурные мероприятия и спортивные соревнования. При этом ориентируйтесь на собственные предпочтения. Хотите, чтобы мужчина разделял ваш интерес к чтению? Сходите в книжный магазин или библиотеку. Любите музыку? Отправляйтесь искать вторую половинку на концерт.
Не отказывайтесь ходить на свидания, даже если вы не уверены, что хотите завести отношения конкретно с этим мужчиной. Свидания помогут вам определиться, чего вы на самом деле хотите от отношений и какой мужчина вам все-таки нужен. Кроме того, такое общение поможет развить коммуникабельность и вам станет проще завести дружбу даже с незнакомцем.
Запросы в зрелом возрасте уже более обдуманны и взвешенны. У взрослой женщины больше работает мозг, чем эмоции. К тому же взрослые женщины чаще всего уже обжигались в общении с противоположным полом и завести нового друга, довериться ему — сложнее.
Не выдвигайте слишком завышенные требования к новому знакомому, подумайте, почему вам может быть комфортней вместе, не торопитесь тащить его в ЗАГС и убеждать, что нужно немедленно завести общее хозяйство. Обсудите с мужчиной варианты ваших отношений — со своим человеком вы обязательно найдете компромисс.
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