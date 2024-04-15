Признаки того, что вы застряли в детстве: когда жизненную позицию пора менять

Инфантильный человек по-детски обидчив и возбудим. Он не приемлет шуток в свой адрес, болезненно принимает отказы. Ему кажется, что окружающие обязаны хорошо к нему относиться и во всем помогать. В то время как зрелая личность полностью отдает себе отчет в том, что окружающие могут быть заняты своими делами и проблемами и просто не имеют возможности помочь.