Признаки того, что вы застряли в детстве: когда жизненную позицию пора менять

Posted 15 апреля, 07:03
Published 15 апреля, 07:03
Modified 9 сентября, 21:48
Updated 9 сентября, 21:48
Ребенка одевают и кормят его родители. Взрослый человек с детской позицией зарабатывает ровно столько, сколько нужно, чтобы прокормиться и одеться. Он не осознает того, что должен стремиться к большему в финансовой сфере — откладывать средства на будущее или инвестировать их.
Человек с детской позицией не умеет говорить «нет». Он делает бесконечные одолжения приятелям, берет на себя дополнительные обязанности на рабочем месте. Такой человек боится расстроить взрослых или возразить им, забывая, что взрослый — он сам.
Инфантильная личность не способна активно защищать себя, поэтому человек с детской позицией часто становится объектом насмешек. Он может быть не трусливым, но абсолютно не понимает нюансов и границ в общении.
«Взрослый ребенок» часто чего-то боится. Он зациклен на негативных сценариях, опасается выглядеть смешным, неловким, потерпеть неудачу. Ему сложно проявлять инициативу, раскрывать новые грани своей личности. Человек с детской позицией старается не выходить из зоны комфорта.
Инфантильный человек по-детски обидчив и возбудим. Он не приемлет шуток в свой адрес, болезненно принимает отказы. Ему кажется, что окружающие обязаны хорошо к нему относиться и во всем помогать. В то время как зрелая личность полностью отдает себе отчет в том, что окружающие могут быть заняты своими делами и проблемами и просто не имеют возможности помочь.
Человек с детской позицией всегда винит в своих проблемах окружающих людей. Виноват несправедливый начальник, невнимательные родители, непослушные дети, плохая погода, инспектор ГИБДД, ретроградный Меркурий, в общем все вокруг, кроме несчастной жертвы обстоятельств — то есть самого «взрослого ребенка». Он просто не осознает ответственности за собственные проблемы и ошибки.
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