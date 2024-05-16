Моя собака постоянно голодная: как я борюсь с непомерным аппетитом у питомца

Итак, что же делать, если ваша собака все время голодная и заглатывает корм как не в себя? Если ветврач не выявил у животного проблем со здоровьем, можно постараться вернуть аппетит питомца в нормальное русло. Для этого, прежде всего, необходимо четко установить режим кормления и в дальнейшем неукоснительно следовать ему, чтобы собака знала: что бы не произошло, в определенное время ее покормят.