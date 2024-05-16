Моя собака постоянно голодная: как я борюсь с непомерным аппетитом у питомца

Posted 16 мая, 03:15
Published 16 мая, 03:15
Modified 9 сентября, 23:03
Updated 9 сентября, 23:03
Скажу сразу: эти способы универсальны и подойдут всем, главное — проявить терпение и последовательность в своих действиях.
Причин, почему собака все время голодная, может быть несколько. В их числе — физиологические особенности животного (короткий пищеварительный тракт), частые нарушения режима кормления, стресс, заболевания (например наличие глистов) и др. Поэтому, прежде чем пытаться разрешить эту проблему своими силами, необходимо показать собаку ветеринару для исключения проблем со здоровьем.
Неконтролируемая потребность собаки в поглощении пищи может привести к набору лишнего веса и прогрессированию вызвавшего постоянный голод заболевания, если его не лечить, не говоря уже о возросших финансовых затратах владельца на корм для питомца.
Кроме того, «вечно голодная» собака своими попытками любым способом добыть еду может раздражать владельца, и его недовольная реакция лишь усилит ее стресс и явно не будет способствовать улучшению отношений между животным и его хозяином.
Итак, что же делать, если ваша собака все время голодная и заглатывает корм как не в себя? Если ветврач не выявил у животного проблем со здоровьем, можно постараться вернуть аппетит питомца в нормальное русло. Для этого, прежде всего, необходимо четко установить режим кормления и в дальнейшем неукоснительно следовать ему, чтобы собака знала: что бы не произошло, в определенное время ее покормят.
Кроме того, следует ограничить доступ собаки к человеческой еде и ни в коем случае не кормить питомца со стола. Важно, чтобы все домочадцы придерживались этого правила и украдкой не подкармливали животное, каким бы голодным и несчастным не был его взгляд. Не менее важно также то, чтобы питание было сбалансированным и собаке хватало белка и других питательных веществ.
Если собака привыкла заглатывать корм, можно приобрести специальный коврик или миску типа «лабиринт», откуда корм невозможно быстро достать из-за специфического строения. Таким образом, собака, какой бы голодной она не казалась, будет есть медленнее и быстрее насытится.
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