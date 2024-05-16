Лучше контуринга: 5 коротких стрижек, которые красиво подчеркивают черты лица

Posted 16 мая, 05:52
Published 16 мая, 05:52
Modified 9 сентября, 23:05
Updated 9 сентября, 23:05
Классика снова в тренде! Короткое дерзкое каре отлично подойдет девушкам с круглой и квадратной формой лица. Передние пряди и челка скроют недостатки и сделают лицо аккуратнее, а его отдельные черты — крупнее и выразительнее. Главное не испортить кончики прядей, которые придется часто укладывать.
Не менее важно при посещении мастера подобрать правильную длину и форму каре, чтобы создать идеальное сочетание с чертами лица. Это поможет подчеркнуть его природные особенности.
Ультрамодная рваная стрижка делает волосы объемнее, а скулам придает остроту. Лицо с такой прической будет казаться более молодым и подтянутым. С помощью коротких прядей на затылке и длинных на лбу и висках можно подчеркнуть форму лица, сделать заметнее красивые глаза и скулы.
Маллет легко укладывать, причем этот вариант подходит для любого образа. Однако у стрижки есть свой нюанс — ее нельзя «запускать». Маллет требует аккуратности, важно вовремя посещать парикмахера.
Вариант для самых дерзких. Максимально короткая женская стрижка, которая не доставит хлопот с укладкой. Она подойдет обладательницам выразительных скул и крупных черт лица. Базз-кат сделает внешность максимально яркой и необычной. Можно поэкспериментировать с цветом и окрасить волосы либо полностью их обесцветить.
Пикси особенно любят голливудские звезды, и не зря: пикси дает возможность экспериментировать с окрашиваниями и укладками. Короткая стрижка такого плана подойдет практически всем, кроме обладательниц круглого лица. Им лучше сделать выбор в пользу каре или другой стрижки, немного скрывающей лицо по бокам.
Самая универсальная короткая стрижка. Особенно эффектно боб выглядит на тех девушках, у которых от природы ярко выражены скулы. Боб с прямой челкой лучше всего делать обладательницам удлиненного лица, это придаст чертам особую гармоничность.
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