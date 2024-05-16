Лучше контуринга: 5 коротких стрижек, которые красиво подчеркивают черты лица

Пикси особенно любят голливудские звезды, и не зря: пикси дает возможность экспериментировать с окрашиваниями и укладками. Короткая стрижка такого плана подойдет практически всем, кроме обладательниц круглого лица. Им лучше сделать выбор в пользу каре или другой стрижки, немного скрывающей лицо по бокам.