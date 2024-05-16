Как поддержать человека в трудную минуту: 5 провальных тактик и одна рабочая

Posted 16 мая, 04:20
Published 16 мая, 04:20
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Некоторым кажется, что руководство к действию — это лучшее, что можно предложить близкому человеку в сложной ситуации. Но это не всегда так. В момент эмоционального пика адресата может и вовсе разозлить раздача советов, ведь он о них не просил. Порой страдающему необходимо просто тихое дружеское участие.
«Да что ты расстраиваешься! Знаешь, сколько возможностей у тебя еще будет? Забудь!» — часто мы хотим объяснить другу или родственнику, что его страдания не стоят выеденного яйца. Но так чувствуем и думаем мы. А человек, нуждающийся в поддержке, не может стряхнуть с себя негативные эмоции, которые только что пережил, поэтому не стоит просить его об этом.
Иногда в поисках правильных слов мы уходим в пространные рассуждения о дуальности этого мира, пытаясь дать понять адресату, что за проигрышем всегда следуют победы. Безусловно, в таких рассуждениях не ничего плохого. Только вот глубоко переживающему человеку они могут показаться просто пустыми словами.
«Я знаю, почему ты попал в такую ситуацию. Это все травмы из детства. Тебе нужно их проработать!» — даже если вы отлично подкованы в психологии, обрушивать свои знания на человека в кризисном состоянии категорически нельзя. Как минимум это может вызвать раздражение.
Попытка проявить эмпатию может привести к тому, что психологическая поддержка понадобится уже вам двоим. Поэтому не нужно сетовать и погружаться в эмоции собеседника.
Прежде всего внимательно выслушайте близкого человека, не перебивая и не отвлекаясь. Признайте, что его чувств и эмоции нормальны. Поинтересуйтесь, чем вы еще можете помочь ему, кроме эмоциональной поддержки? Возможно, это совместное обсуждение решения или дельный совет.
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