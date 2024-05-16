Как поддержать человека в трудную минуту: 5 провальных тактик и одна рабочая

«Да что ты расстраиваешься! Знаешь, сколько возможностей у тебя еще будет? Забудь!» — часто мы хотим объяснить другу или родственнику, что его страдания не стоят выеденного яйца. Но так чувствуем и думаем мы. А человек, нуждающийся в поддержке, не может стряхнуть с себя негативные эмоции, которые только что пережил, поэтому не стоит просить его об этом.