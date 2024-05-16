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Posted 16 мая, 04:20

Published 16 мая, 04:20

Modified 9 сентября, 23:04

Updated 9 сентября, 23:04

Как поддержать человека в трудную минуту: 5 провальных тактик и одна рабочая

Как поддержать человека в трудную минуту: 5 провальных тактик и одна рабочая

16 мая 2024, 04:20
Фото: Изображение Midjourney
Как поддержать человека в трудную минуту: 5 провальных тактик и одна рабочая
В жизни каждого человека наступают периоды, когда необходима поддержка. Какие слова нам хотелось бы услышать в трудную минуту? А что говорим мы сами, когда нашим близким нужно утешение? Психологи определили, какие приемы не окажут эффекта, а также посоветовали действенные варианты.

Советы — это не поддержка

Некоторым кажется, что руководство к действию — это лучшее, что можно предложить близкому человеку в сложной ситуации. Но это не всегда так. В момент эмоционального пика адресата может и вовсе разозлить раздача советов, ведь он о них не просил. Порой страдающему необходимо просто тихое дружеское участие.

Попытка переключить на позитив работает не всегда

«Да что ты расстраиваешься! Знаешь, сколько возможностей у тебя еще будет? Забудь!» — часто мы хотим объяснить другу или родственнику, что его страдания не стоят выеденного яйца. Но так чувствуем и думаем мы. А человек, нуждающийся в поддержке, не может стряхнуть с себя негативные эмоции, которые только что пережил, поэтому не стоит просить его об этом.

Порой страдающему необходимо просто тихое дружеское участиеПорой страдающему необходимо просто тихое дружеское участие
Порой страдающему необходимо просто тихое дружеское участие. Фото: Изображение Midjourney

Философский подход бывает неактуален

Иногда в поисках правильных слов мы уходим в пространные рассуждения о дуальности этого мира, пытаясь дать понять адресату, что за проигрышем всегда следуют победы. Безусловно, в таких рассуждениях не ничего плохого. Только вот глубоко переживающему человеку они могут показаться просто пустыми словами.

Экспертность тоже неуместна

«Я знаю, почему ты попал в такую ситуацию. Это все травмы из детства. Тебе нужно их проработать!» — даже если вы отлично подкованы в психологии, обрушивать свои знания на человека в кризисном состоянии категорически нельзя. Как минимум это может вызвать раздражение.

Даже если вы отлично подкованы в психологии, обрушивать свои знания на человека в кризисном состоянии категорически нельзяДаже если вы отлично подкованы в психологии, обрушивать свои знания на человека в кризисном состоянии категорически нельзя
Даже если вы отлично подкованы в психологии, обрушивать свои знания на человека в кризисном состоянии категорически нельзя. Фото: Изображение Midjourney

Слияние эмоций — плохая идея

Попытка проявить эмпатию может привести к тому, что психологическая поддержка понадобится уже вам двоим. Поэтому не нужно сетовать и погружаться в эмоции собеседника.

А как надо проявлять поддержку?

Прежде всего внимательно выслушайте близкого человека, не перебивая и не отвлекаясь. Признайте, что его чувств и эмоции нормальны. Поинтересуйтесь, чем вы еще можете помочь ему, кроме эмоциональной поддержки? Возможно, это совместное обсуждение решения или дельный совет.

#Общество#Здоровье#Отношения#Помощь#Психология
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