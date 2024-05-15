3 идеи нежного макияжа для легкого образа на выпускной

Идеальный макияж на выпускной можно сделать с акцентом на ресницы — вариант будет беспроигрышным. Кроме того, именно такой мейкап сегодня в тренде. Важно придать коже легкое сияние, что будет легко сделать с использованием средств с вязкой текстурой. Достаточно нанести на кожу лица тон, затем скорректировать его при помощи скульптора, а после нанести жидкие румяна на участки век и на щеки.