3 идеи нежного макияжа для легкого образа на выпускной

Posted 15 мая, 10:35
Published 15 мая, 10:35
Modified 9 сентября, 23:02
Updated 9 сентября, 23:02
Идеальный макияж на выпускной можно сделать с акцентом на ресницы — вариант будет беспроигрышным. Кроме того, именно такой мейкап сегодня в тренде. Важно придать коже легкое сияние, что будет легко сделать с использованием средств с вязкой текстурой. Достаточно нанести на кожу лица тон, затем скорректировать его при помощи скульптора, а после нанести жидкие румяна на участки век и на щеки.
Поскольку акцент делается на глазах, для такого макияжа на выпускной можно и нужно использовать накладные ресницы — например пучки. Клеить их рекомендуется как можно ближе к линии роста ресниц. После того как накладные ресницы высохнут, можно будет тщательно прокрасить их тушью.
Смелый, но совершенно не вульгарный вариант макияжа для выпускного. Все, что нужно, — базовые умения рисовать аккуратные и ровные стрелки. Сделать это будет легко, если использовать лайнер, а хвостики у готовых стрелок можно подчеркнуть при помощи консилера и плоской мягкой кисти.
Макияж губ в этом случае должен быть насыщенным — желательно использовать карандаш, который по цвету будет на пару тонов темнее, чем натуральный оттенок. Контур тщательно и аккуратно прорисовывается, а затем растушевывается по направлению к центру. Посередине можно нанести светлую или яркую помаду — так губы будут смотреться более объёмными.
Макияж на выпускной получится эффектным и стильным, если использовать красную помаду. Такой вариант считается классическим, а значит, беспроигрышным. Важно, чтобы яркие губы были единственным ключевым акцентом макияжа на выпускной. То есть стоит отказаться от использования накладных ресниц, глиттера и других ярких штрихов.
Чтобы такой макияж на выпускной получился более выразительным, можно нанести на участки скул и на веки скульптор, но в небольшом количестве. Такой макияж на выпускной станет идеальным дополнением к образу, если в нем используется белоснежное или черное вечернее, коктейльное платье.
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