Как помочь близкому человеку, попавшему в больницу?

Posted 15 апреля, 06:56
Published 15 апреля, 06:56
Modified 9 сентября, 21:47
Updated 9 сентября, 21:47
Также присутствие близкого поможет самому пациенту, который может быть дезориентирован в результате травмы, обследования или лечения.
Прежде всего необходимо узнать в какой больнице находится человек, в каком отделении и какой палате. Можно ли к нему пройти, а если нет, то почему. Также необходимо узнать, кто лечащий врач и, по возможности, поговорить с ним.
Познакомьтесь с медсестрой, обычно младший медперсонал лучше врачей знает о том, что необходимо больному (имеются в виду бытовые вещи., а не назначенные врачом, медикаменты и процедуры). Наконец, медсестра может помочь отрегулировать больничную кровать и организовать более комфортное проживание в палате.
В то же время не следует докучать медикам. У них много пациентов и нужно понимать, что уделять всё своё время именно вашему родственнику они не смогут. Если положение близкого человека не критично, оставьте свой телефон и попросите позвонить, если что-то изменится в лучшую или худшую сторону.
Также можно спросить, в какое время врач проводит обход, чтобы подъехать или позвонить после него. Таким образом можно получать самую свежую информацию.
Важно прийти на помощь
Конечно, ко всем неожиданностям подготовиться невозможно. Ситуации могут возникнуть разные — от закончившейся крови определённой группы и до какой-нибудь инфекции, наподобие коронавирусной, которая разом укладывает на койки половину персонала или даже больше.
Помните, просто находясь в больнице, особенно в первые часы после поступления туда близкого человека, вы уже помогаете. Как минимум, вас можно послать в аптеку, в кафе за едой, если кухня уже закрыта и не только.
Также вашему другу или родственнику будет приятно увидеть, например, после наркоза, не лицо незнакомого человека, а того, кто ему дорог.
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