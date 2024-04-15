Как помочь близкому человеку, попавшему в больницу?

В то же время не следует докучать медикам. У них много пациентов и нужно понимать, что уделять всё своё время именно вашему родственнику они не смогут. Если положение близкого человека не критично, оставьте свой телефон и попросите позвонить, если что-то изменится в лучшую или худшую сторону.