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Posted 13 марта, 03:58

Published 13 марта, 03:58

Modified 9 сентября, 20:00

Updated 9 сентября, 20:00

Тест: Как звали этих кукол из эпохи СССР?

Тест: Как звали этих кукол из эпохи СССР?

13 марта 2024, 03:58
Фото: Изображение Midjourney
Если Ваша мама грела колготки на батарее утром перед садиком, значит Вам нужно пройти этот тест на знание советских кукол!
Советские дети не знали про Барби, у них были пупсы и Наташи, которые пользовались необычайной популярностью. Угадайте, как зовут куклу и выберите правильный ответ
Тест
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#Эмилия Шпилева#Тесты#Развлечения#СССР
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