Зачем нужен брачный договор, какие у него плюсы и минусы

Закон позволяет оформлять брачные договоры как перед заключением брака, так и после него. Такой подход видится логичным и предусмотрительным — к примеру, исключается вероятность того, что одна из сторон после заключения брака внезапно может передумать и пересмотреть условия соглашения. А вот в силу документ в любом случае вступит только после того, как брак будет заключен. Расторжение контракта, равно как и внесение в него изменений, возможно, но для этого обязательным остается обоюдное согласие супругов. Брачный договор утрачивает силу сразу после того, как регистрируется расторжение брака, однако в тексте документа супруги могут прописать и другие условия. К примеру, в договоре можно указать, что если один из супругов утратит дееспособность, то второй, дееспособный, будет финансово помогать ему даже после развода.