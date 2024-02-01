Зачем нужен брачный договор, какие у него плюсы и минусы

Posted 1 февраля, 11:24
Published 1 февраля, 11:24
Modified 1 февраля, 11:27
Updated 1 февраля, 11:27
Брачный договор представляет собой документ, который согласовывают и подписывают муж и жена. В нем прописывается, какое имущество будет считаться собственностью мужа или жены в период брака и как с ним следует поступить в случае, если супруги решат развестись. Правила заключения брачного договора зафиксированы в Семейном кодексе РФ, а именно — в главе 8. Что касается содержания документа, то оно может различаться — все будет зависеть от приоритетов супругов.
Стандартные обстоятельства, при которых супруги принимают решение заключить брачный договор, — это желание учесть все возможные риски, связанные с имуществом, и предупредить конфликты, которые могут возникнуть на этапе расставания.
Заключение брачного договора предполагает соблюдение ряда условий, в их числе — наличие согласия как со стороны мужа, так и со стороны жены. Кроме того, документ составляется и подписывается исключительно в письменном виде, и при этом должен присутствовать нотариус. До недавнего времени супруги предпочитали подписывать соглашение о разделе имущества, однако на практике выяснилось, что такой вариант имеет немало нюансов и недостатков. К примеру, его можно было подделать, а в случае с брачным контрактом это исключено, поскольку участие в процессе принимает нотариус.
Еще одно условие заключения брачного договора — это то, что в нем могут быть прописаны исключительно те вопросы, которые связаны с имуществом. По взаимному согласию супругов они могут выбрать один из нескольких возможных режимов владения активами:
Стоит отметить, что имущество супругов, не упомянутое в тексте брачного договора, по умолчанию относится к категории совместно нажитого. Однако при необходимости в брачный договор можно вносить изменения, пока сами стороны находятся в законном браке.
Перечисленные режимы собственности супруги могут совмещать, и это также должно быть прописано в брачном договоре. К примеру, можно договориться, что финансовое обеспечение жилья ложится на плечи жены, а вот обслуживанием автомобиля занимается муж.
В России супруги могут заключить брачный договор, обратившись к нотариусу, предварительно подготовив документ, за образец можно взять любой аналог, например из интернета, либо обратиться за помощью в составлении к профессиональному юристу. Практика показывает, что второй вариант более предпочтителен и исключает множество рисков.
Для заверения готового брачного договора у нотариуса супругам потребуются удостоверения личности, свидетельство о заключении брака, а также документы на имущество, которое фигурирует в контракте.
Закон позволяет оформлять брачные договоры как перед заключением брака, так и после него. Такой подход видится логичным и предусмотрительным — к примеру, исключается вероятность того, что одна из сторон после заключения брака внезапно может передумать и пересмотреть условия соглашения. А вот в силу документ в любом случае вступит только после того, как брак будет заключен. Расторжение контракта, равно как и внесение в него изменений, возможно, но для этого обязательным остается обоюдное согласие супругов. Брачный договор утрачивает силу сразу после того, как регистрируется расторжение брака, однако в тексте документа супруги могут прописать и другие условия. К примеру, в договоре можно указать, что если один из супругов утратит дееспособность, то второй, дееспособный, будет финансово помогать ему даже после развода.
Преимуществ у брачного договора больше, чем минусов. Говоря о недостатках, можно отметить, что не все люди воспринимают саму эту идею с энтузиазмом — часто супруги решают, что вторая половина им не доверяет, и это становится причиной ссор. Однако в подобных ситуациях важно грамотно и доходчиво объяснить смысл подобного соглашения и рассказать о том, что он не имеет ничего общего с недоверием.
Еще один недостаток — это высокая стоимость оформления брачного договора. Заплатить придется как за услуги нотариуса, так и госпошлину. Однако сумма полностью окупает себя, и это становится особенно очевидно на этапе развода через суд, когда супруги вынуждены оплачивать услуги адвокатов.
Нередки случаи, когда мужья буквально заставляют своих жен подписывать брачные договоры, бывает и наоборот — на этом настаивают именно женщины. Стоит ли говорить, что договор заставляют подписывать на тех условиях, которые выгодны исключительно одной из сторон. В таких ситуациях нелишним будет консультация у нотариуса — специалист, ознакомившись с текстом документа, может прямо указать на его подводные камни.
Что касается плюсов, то в их числе — возможность минимизировать риск конфликтов в перспективе, установление более доверительных отношений между супругами, уверенность в завтрашнем дне. На подписание брачного договора охотнее соглашаются те люди, которым в перспективе есть что терять.
Брачный договор в обязательном порядке регистрируется у нотариуса — без его заверения документ не имеет никакой юридической силы и превращается в «бумажку». Следует как можно более основательно подходить к составлению такого договора — важно зафиксировать абсолютно все права, обязанности супругов в том, что касается обязательств по долгам, имущества. Если речь идет об ипотеке, то без договора юристы вообще не советуют обходиться, поскольку документ обеспечивает безопасность не только мужа и жены, но и других членов семьи.
Есть моменты, которые не представляется возможным прописать в брачном договоре, несмотря на наличие подобного желания у многих супругов. К примеру, нельзя фиксировать характер отношений с родственниками, с детьми, ставить те или иные рамки для поведения. Также в брачном договоре нельзя фиксировать размер алиментов. Не заключаются и те договоры, по условиям которых муж может оставить свою супругу без имущества в принципе. Ответственность за определенное поведение и даже за измену в брачном договоре тоже прописать нельзя.
Стоимость заключения брачного договора варьируется и часто зависит от конкретного региона. К примеру, в Москве нотариус за такую работу может взять более десяти тысяч рублей. В эту сумму уже будет входить государственная пошлина.
Если супружеская пара решит обратиться за помощью в составлении договора к профессиональному юристу, его услуги обойдутся минимум в 10-12 тысяч рублей. Финальная цена будет зависеть от специфики документа и его сложности.
Российские законы не запрещают оспаривать уже заключенные брачные договоры, но нужно уложиться в срок исковой давности — это 3 года. Также основанием для оспаривания может стать и наличие у супругов имущества, приобретенного до брака. Такие активы можно перечислить в соглашении, однако в перспективе это может сослужить супругам плохую службу. Суд, если дойдет до разбирательств, может прямо отказать в удовлетворении исковых требований по оспариванию соглашения.
Тем, кто планирует оспорить брачный договор, стоит готовиться к тому, что процесс будет крайне непростым. Сам иск в суд может быть подан супругом непосредственно в браке, в процессе развода или даже после официального расторжения брака.