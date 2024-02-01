newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 февраля, 11:24

Published 1 февраля, 11:24

Modified 1 февраля, 11:27

Updated 1 февраля, 11:27

Зачем нужен брачный договор, какие у него плюсы и минусы

Зачем нужен брачный договор, какие у него плюсы и минусы

1 февраля 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney.
Брачный договор с юридической точки зрения — это сделка, которую заключают друг с другом супруги. Цель такой сделки — возможность урегулировать вопросы, связанные с имуществом, в случае расставания. Попробуем разобраться, что можно прописать в брачном договоре, какие плюсы и минусы имеет эта сделка.

Главное о брачном договоре

Брачный договор представляет собой документ, который согласовывают и подписывают муж и жена. В нем прописывается, какое имущество будет считаться собственностью мужа или жены в период брака и как с ним следует поступить в случае, если супруги решат развестись. Правила заключения брачного договора зафиксированы в Семейном кодексе РФ, а именно — в главе 8. Что касается содержания документа, то оно может различаться — все будет зависеть от приоритетов супругов.

Стандартные обстоятельства, при которых супруги принимают решение заключить брачный договор, — это желание учесть все возможные риски, связанные с имуществом, и предупредить конфликты, которые могут возникнуть на этапе расставания.

Правила заключения брачного договора зафиксированы в Семейном кодексе РФ, а именно — в главе 8
Правила заключения брачного договора зафиксированы в Семейном кодексе РФ, а именно — в главе 8. Фото: Изображение Midjourney

Брачный договор и его условия

Заключение брачного договора предполагает соблюдение ряда условий, в их числе — наличие согласия как со стороны мужа, так и со стороны жены. Кроме того, документ составляется и подписывается исключительно в письменном виде, и при этом должен присутствовать нотариус. До недавнего времени супруги предпочитали подписывать соглашение о разделе имущества, однако на практике выяснилось, что такой вариант имеет немало нюансов и недостатков. К примеру, его можно было подделать, а в случае с брачным контрактом это исключено, поскольку участие в процессе принимает нотариус.

Еще одно условие заключения брачного договора — это то, что в нем могут быть прописаны исключительно те вопросы, которые связаны с имуществом. По взаимному согласию супругов они могут выбрать один из нескольких возможных режимов владения активами:

  • Совместный — все имущество в браке остается общим, при разводе делится на две равные части.
  • Долевой — муж и жена владеют имуществом в определенных долях, могут распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению.
  • Раздельный — супруги сами решают, что именно и кому принадлежит, и после развода эти активы остаются за ними.

Стоит отметить, что имущество супругов, не упомянутое в тексте брачного договора, по умолчанию относится к категории совместно нажитого. Однако при необходимости в брачный договор можно вносить изменения, пока сами стороны находятся в законном браке.

Перечисленные режимы собственности супруги могут совмещать, и это также должно быть прописано в брачном договоре. К примеру, можно договориться, что финансовое обеспечение жилья ложится на плечи жены, а вот обслуживанием автомобиля занимается муж.

В брачный договор можно вносить изменения, пока сами стороны находятся в законном браке
В брачный договор можно вносить изменения, пока сами стороны находятся в законном браке. Фото: Изображение Midjourney

Как заключить брачный договор

В России супруги могут заключить брачный договор, обратившись к нотариусу, предварительно подготовив документ, за образец можно взять любой аналог, например из интернета, либо обратиться за помощью в составлении к профессиональному юристу. Практика показывает, что второй вариант более предпочтителен и исключает множество рисков.

Для заверения готового брачного договора у нотариуса супругам потребуются удостоверения личности, свидетельство о заключении брака, а также документы на имущество, которое фигурирует в контракте.

Закон позволяет оформлять брачные договоры как перед заключением брака, так и после него. Такой подход видится логичным и предусмотрительным — к примеру, исключается вероятность того, что одна из сторон после заключения брака внезапно может передумать и пересмотреть условия соглашения. А вот в силу документ в любом случае вступит только после того, как брак будет заключен. Расторжение контракта, равно как и внесение в него изменений, возможно, но для этого обязательным остается обоюдное согласие супругов. Брачный договор утрачивает силу сразу после того, как регистрируется расторжение брака, однако в тексте документа супруги могут прописать и другие условия. К примеру, в договоре можно указать, что если один из супругов утратит дееспособность, то второй, дееспособный, будет финансово помогать ему даже после развода.

Брачный договор можно заключить перед заключением брака и после него
Брачный договор можно заключить перед заключением брака и после него. Фото: Изображение Midjourney

Плюсы и минусы брачного договора

Преимуществ у брачного договора больше, чем минусов. Говоря о недостатках, можно отметить, что не все люди воспринимают саму эту идею с энтузиазмом — часто супруги решают, что вторая половина им не доверяет, и это становится причиной ссор. Однако в подобных ситуациях важно грамотно и доходчиво объяснить смысл подобного соглашения и рассказать о том, что он не имеет ничего общего с недоверием.

Еще один недостаток — это высокая стоимость оформления брачного договора. Заплатить придется как за услуги нотариуса, так и госпошлину. Однако сумма полностью окупает себя, и это становится особенно очевидно на этапе развода через суд, когда супруги вынуждены оплачивать услуги адвокатов.

Нередки случаи, когда мужья буквально заставляют своих жен подписывать брачные договоры, бывает и наоборот — на этом настаивают именно женщины. Стоит ли говорить, что договор заставляют подписывать на тех условиях, которые выгодны исключительно одной из сторон. В таких ситуациях нелишним будет консультация у нотариуса — специалист, ознакомившись с текстом документа, может прямо указать на его подводные камни.

Что касается плюсов, то в их числе — возможность минимизировать риск конфликтов в перспективе, установление более доверительных отношений между супругами, уверенность в завтрашнем дне. На подписание брачного договора охотнее соглашаются те люди, которым в перспективе есть что терять.

В числе плюсов брачного договора — возможность минимизировать риск конфликтов
В числе плюсов брачного договора — возможность минимизировать риск конфликтов. Фото: Изображение Midjourney

Что нужно знать о составлении брачного договора

Брачный договор в обязательном порядке регистрируется у нотариуса — без его заверения документ не имеет никакой юридической силы и превращается в «бумажку». Следует как можно более основательно подходить к составлению такого договора — важно зафиксировать абсолютно все права, обязанности супругов в том, что касается обязательств по долгам, имущества. Если речь идет об ипотеке, то без договора юристы вообще не советуют обходиться, поскольку документ обеспечивает безопасность не только мужа и жены, но и других членов семьи.

Есть моменты, которые не представляется возможным прописать в брачном договоре, несмотря на наличие подобного желания у многих супругов. К примеру, нельзя фиксировать характер отношений с родственниками, с детьми, ставить те или иные рамки для поведения. Также в брачном договоре нельзя фиксировать размер алиментов. Не заключаются и те договоры, по условиям которых муж может оставить свою супругу без имущества в принципе. Ответственность за определенное поведение и даже за измену в брачном договоре тоже прописать нельзя.

Сколько стоит брачный договор

Стоимость заключения брачного договора варьируется и часто зависит от конкретного региона. К примеру, в Москве нотариус за такую работу может взять более десяти тысяч рублей. В эту сумму уже будет входить государственная пошлина.

Если супружеская пара решит обратиться за помощью в составлении договора к профессиональному юристу, его услуги обойдутся минимум в 10-12 тысяч рублей. Финальная цена будет зависеть от специфики документа и его сложности.

В брачном договоре нельзя фиксировать размер алиментов
В брачном договоре нельзя фиксировать размер алиментов. Фото: Изображение Midjourney

Как оспорить брачный договор

Российские законы не запрещают оспаривать уже заключенные брачные договоры, но нужно уложиться в срок исковой давности — это 3 года. Также основанием для оспаривания может стать и наличие у супругов имущества, приобретенного до брака. Такие активы можно перечислить в соглашении, однако в перспективе это может сослужить супругам плохую службу. Суд, если дойдет до разбирательств, может прямо отказать в удовлетворении исковых требований по оспариванию соглашения.

Тем, кто планирует оспорить брачный договор, стоит готовиться к тому, что процесс будет крайне непростым. Сам иск в суд может быть подан супругом непосредственно в браке, в процессе развода или даже после официального расторжения брака.

#Общество#Семья#Брак#Все материалы авторов#Брачный договор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика