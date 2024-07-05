Из Краснодара в Сочи: автопутешествие вдоль Черного моря

Posted 5 июля, 13:53
Published 5 июля, 13:53
Modified 10 сентября, 03:32
Updated 10 сентября, 03:32
Начинаем путь из Краснодара по трассе «Дон» — это самый быстрый вариант дороги к Геленджику. Дорожное полотно здесь отличное, но учтите, что летом загруженность трассы выше и запросто можно попасть в пробку.
В пути встречается несколько достопримечательностей, на которые следует обратить внимание:
Здесь по дороге множество маленьких курортных поселков, в которых можно остановиться на отдых. Мы предлагаем заглянуть в село Прасковеевка, где находится один из самых экологически чистых пляжей Краснодарского края. Целебный воздух, наполненный ароматом реликтовых деревьев, прозрачное море, окруженное высокими скалами, — отличное место для дикого отдыха.
Стоит заехать и на Бугазскую косу — это самый колоритный пляж Анапы, напоминающий побережье Майами. На несколько километров протянулись песчаные пляжи с красивыми ракушками, с одной стороны — глубокий заход в море, а с другой стороны — мелко.
Самый длительный переезд путешествия вдоль Черного моря. Путь будет нелегким и займет 5-6 часов. Ехать часто придется по серпантину и горным дорогам, на некоторых участках трассы бывают туманы. Водителям лучше запастись леденцами — они помогут при перепадах высот, которые часто встречаются на дороге. А пассажирам, склонным к укачиванию, лучше взять с собой таблетки и питьевую воду.
Отдых в Сочи можно описывать долго. Здесь масса интересных достопримечательностей, отличное море, чистый горный воздух, развитая инфраструктура и множество развлечений.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14