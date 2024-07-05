Из Краснодара в Сочи: автопутешествие вдоль Черного моря

Самый длительный переезд путешествия вдоль Черного моря. Путь будет нелегким и займет 5-6 часов. Ехать часто придется по серпантину и горным дорогам, на некоторых участках трассы бывают туманы. Водителям лучше запастись леденцами — они помогут при перепадах высот, которые часто встречаются на дороге. А пассажирам, склонным к укачиванию, лучше взять с собой таблетки и питьевую воду.