ЦБ обязал все банки возмещать деньги, которые мошенники похитили с карт

Posted 1 февраля, 05:49
Published 1 февраля, 05:49
Modified 1 февраля, 11:32
Updated 1 февраля, 11:32
Система безопасности банков с каждым годом укрепляет свои позиции, чтобы свести с минимуму все риски своих клиентов стать жертвой телефонных мошенников. Заместитель председателя Центрального Банка России Герман Зубарев дал интервью изданию «Известия» и рассказал о новых инициативах по созданию безопасной среды накануне Уральского форума — 2024.
Зампред ЦБ поведал о новом законе, обязывающий банки возмещать денежные средства, которые были похищены телефонными мошенниками. Эта процедура наступает в случае, когда антифрод-система банка не сумела распознать злоумышленника и разрешила денежный перевод.
Также будет вводиться двухдневный охлаждающий режим, в результате которого все подозрительные переводы будут приостановлены, а у клиента банка появится время подумать о целесообразности своего поступка.
При этом, данные о всех мошенниках хранятся в базе ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента». Эти сведения, содержащие сотни тысяч контактов, помогали и раньше предотвращать незаконные переводы, но теперь банки будут нести ответственность в полной мере и возмещать ущерб.
Как сообщает Герман Зубарев, закон о возмещении заработает только с 25 июля 2024 года, так как автоматизированная система безопасности должна пройти донастройку.
По сведениям представителя Центробанка, за 9 месяцев прошлого года удалось предотвратить 2 млн переводов на счета мошенников, сохранив деньги граждан в размере 3,3 трлн рублей. Эффективность антифрод-системы ЦБ России оценивает как высокую — до 98%, при этом программа продолжает совершенствоваться.
В ЦБ рассказали, что на данный момент возмещение украденных средств наступает в случае, когда клиент не предоставлял мошенникам никаких личных данных, т. е. списание денег проходило без его участия.
Однако, с принятием нового закона не стоит ждать блокировки всех крупных переводов, которые совершает клиент банка. В первую очень приостанавливаются подозрительные транзакции, например, переводы в ночное время с новых устройств. Банк должен поинтересоваться у клиента, действительно ли он лично совершает перевод и не находится ли под влиянием злоумышленников. Если клиент дает согласие на перевод, то банк совершает его.
Во втором случае блокировка осуществляется при переводе средств на счет мошенников, который находится в базе данных Центробанка. Если через два дня решение о переводе не отменяется, то банк уполномочен произвести транзакцию, также сняв с себя ответственность.
Представитель Центробанка отметил, что дропперство в особом фокусе внимания. Люди осознанно или неосознанно могут быть вовлечены в схему отъема денег. Больше всего под влияние попадают подростки, которые уже с 14 лет имеют право оформить банковскую карту со своим счетом.
Дети находят рекламу под видом банков или трудоустройства, для которой требуются банковские данные. Ребенку предлагают за 3 тыс. рублей оформить на себя карту и передать неизвестному человеку. Если привести с собой друга, то можно заработать еще 2 тыс. рублей. При этом, срок «службы» такой карты составляет от 2 до 15 дней, то есть карты требуются постоянно.
Таким образом, мошенники развивают среди подростков сетевой маркетинг, а последние сами того не осознавая втягиваются в дроппинг. К сожалению, при расследовании случаев банковских мошенничеств в первую очередь выходят на дропперов, которые уже подходят под статью уголовной ответственности. Информация об этих счетах также хранится в ЦБ России.
Тесно сотрудничая с правоохранительными органами, при получении информации о дроппере, банк блокирует такие счета и рассылает сведения по другим организациям. Таким образом прерывается дистанционная работа счета на всех сервисах. Еще одной борьбой с дропперами является профилактическая информационная работа с населением и родителями детей.
Банковские мошенники находят новые способы как наиболее эффективно войти в связь с человеком, поэтому изучают его соцсети, близкий круг друзей, место службы и приценивают его материальное положение.
Например, в Телеграмм могут создаваться аккаунты от имени близкого человека или руководителя фирмы, в которой работает человек, придумывают индивидуальный план обмана. Также используют искусственный интеллект для преобразования голоса, который становится практически полностью похожим на голос близкого.
Главное, завладеть конфиденциальной информацией, чтобы как можно больше получить доверие от потенциального пострадавшего — рассказывает Герман Зубарев. Эта схема опасна тем, что пожилому человеку достаточно сложнее распознать обман, нежели молодежи.
Представитель Центробанка России советует всю персональную информацию о себе держать в тайне. Не размещать в свободной доступе сведения о своей семье, работе, финансовом состоянии.
Так как мошенники в большей своей части перешли в мессенджеры, то нужно перепроверять информацию. Например, при запросе одолжить денег нужно перезвонить и узнать, действительно ли человек нуждается в средствах.