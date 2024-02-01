ЦБ обязал все банки возмещать деньги, которые мошенники похитили с карт

Однако, с принятием нового закона не стоит ждать блокировки всех крупных переводов, которые совершает клиент банка. В первую очень приостанавливаются подозрительные транзакции, например, переводы в ночное время с новых устройств. Банк должен поинтересоваться у клиента, действительно ли он лично совершает перевод и не находится ли под влиянием злоумышленников. Если клиент дает согласие на перевод, то банк совершает его.