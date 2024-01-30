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Posted 30 января, 07:01

Published 30 января, 07:01

Modified 30 января, 11:41

Updated 30 января, 11:41

Рынок арендного жилья за 2023 год

На всех квартир не хватит! Спрос на аренду выше, чем в прошлом году

30 января 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney. Рынок арендного жилья за 2023 год
Рынок арендного жилья за прошлый год сократился в 1,5-2 раза. При этом, спрос на найм жилого помещения по-прежнему остается высоким. Что пользуется большим спросом и куда пропало арендное жилье — читайте в NEWIA.RU.

Предложений аренды жилья стало меньше

В 2023 году число объявлений со сдачей квартиры в аренду упало почти в 2 раза и составило всего 44 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра оказалась еще ниже, сократив предложения в три раза. При этом, население стало на 43% больше просматривать объявления и искать арендное жилье — публикует обзор рынка арендного жилья ДОМ.РФ.

Если Москва и Санкт-Петербург взяли пальму первенства, то отдельные города России показали еще большие значения. Например, в Уфе рынок предложений арендного жилья упал на 75%, в Волгограде и Новосибирске — на 56%.

Снять квартиру
Снять квартиру. Фото: Изображение Midjourney

Цены на аренду квартир выросли

По сравнению с прошлым годом стоимость аренды квартир в Москве выросла на 40%, в Санкт-Петербурге на 24%, в других городах + 18%.

ДОМ.РФ комментирует, что существенное сокращение предложений привело к значительному росту цен на аренду недвижимости.

Какие квартиры подорожали больше всего?

Аналитика ДОМ.РФ показала, что в среднем по России аренда однокомнатной квартиры в 2023 году подорожала на 10%, двушки и трешки — на 15-17%, студии — на 21%.

В Москве несколько иная ситуация: однокомнатные квартиры и студии выросли до 35%, а двух и трехкомнатные квартиры до 57%.

В среднем по России самой востребованной жилплощадью для аренды оказались квартиры-студии.

Снять квартиру в аренду
Снять квартиру в аренду. Фото: Изображение Midjourney

Куда пропали объявления с предложением аренды жилья?

В связи с привлечением региональных специалистов в столицу России и крупные города страны спрос на аренду квартир и домов сильно повысился, поэтому наблюдается нехватка жилья — объясняет ситуацию ДОМ.РФ.

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#Эмилия Шпилева#Экономика#Общество#Жилье#Аренда жилья#Стоимость аренды#Квартира#Рынок недвижимости
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