На всех квартир не хватит! Спрос на аренду выше, чем в прошлом году

Posted 30 января, 07:01
Published 30 января, 07:01
Modified 30 января, 11:41
Updated 30 января, 11:41
В 2023 году число объявлений со сдачей квартиры в аренду упало почти в 2 раза и составило всего 44 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра оказалась еще ниже, сократив предложения в три раза. При этом, население стало на 43% больше просматривать объявления и искать арендное жилье — публикует обзор рынка арендного жилья ДОМ.РФ.
Если Москва и Санкт-Петербург взяли пальму первенства, то отдельные города России показали еще большие значения. Например, в Уфе рынок предложений арендного жилья упал на 75%, в Волгограде и Новосибирске — на 56%.
По сравнению с прошлым годом стоимость аренды квартир в Москве выросла на 40%, в Санкт-Петербурге на 24%, в других городах + 18%.
ДОМ.РФ комментирует, что существенное сокращение предложений привело к значительному росту цен на аренду недвижимости.
Аналитика ДОМ.РФ показала, что в среднем по России аренда однокомнатной квартиры в 2023 году подорожала на 10%, двушки и трешки — на 15-17%, студии — на 21%.
В Москве несколько иная ситуация: однокомнатные квартиры и студии выросли до 35%, а двух и трехкомнатные квартиры до 57%.
В среднем по России самой востребованной жилплощадью для аренды оказались квартиры-студии.
В связи с привлечением региональных специалистов в столицу России и крупные города страны спрос на аренду квартир и домов сильно повысился, поэтому наблюдается нехватка жилья — объясняет ситуацию ДОМ.РФ.