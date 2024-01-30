На всех квартир не хватит! Спрос на аренду выше, чем в прошлом году

В 2023 году число объявлений со сдачей квартиры в аренду упало почти в 2 раза и составило всего 44 тыс. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра оказалась еще ниже, сократив предложения в три раза. При этом, население стало на 43% больше просматривать объявления и искать арендное жилье — публикует обзор рынка арендного жилья ДОМ.РФ.