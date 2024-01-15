Как не попасть на мастеров-мошенников с авито: реальные примеры

Posted 15 января, 05:40
Published 15 января, 05:40
Modified 15 января, 05:40
Updated 15 января, 05:40
Мастерами-мошенниками часто становятся специалисты по ремонту бытовой техники, такой как стиральные машины, холодильники, кондиционеры и телевизоры. Ведь людям без этих устройств нелегко обойтись, и они готовы заплатить за их восстановление.
Чтобы знать, как именно они действуют, мы нашли в Интернете тех, кто с ними сталкивался и выяснили, какие способы развода используются наиболее часто.
Одним из распространенных методов является подмена деталей. Иногда вместо оригинальных заводских деталей мошенники устанавливают дешевые аналоги или вообще не меняют неисправную деталь. В результате после такого «ремонта» техника все равно не функционирует должным образом.
Например, однажды наш мастер отправился на ремонт стиральной машины. После проведения диагностики он обнаружил, что неисправен нагревательный элемент (ТЭН). Он вытащил его и заметил, что он полностью сгорел. Когда мастер показал это клиенту, тот был в шоке.
Недавно у него был мастер, утверждавший, что он из «Авито», и за 15 000 ₽ поменял два таких нагревателя. Однако стиральная машина всегда имеет только один ТЭН, а к тому же эту деталь мошенник просто не заменил. Он просто получил деньги без выполнения работы и уже не отвечает на звонки клиента.
Ловушка мошенника довольно проста. Мастер размещает объявление, в котором обещает невероятно низкие цены и бесплатный выезд и диагностику. Задача состоит в том, чтобы заинтересовать клиента и привлечь его в ловушку.
Когда мастер приезжает на вызов, условия могут кардинально измениться. Оказывается, что выезд является платным, а диагностика — тоже. Мастер начинает задавать вопросы, позволяющие оценить потенциальную жертву и ее уровень знаний о компьютерах. Он интересуется не столько проблемой клиента, сколько его способностью разбираться в компьютерной технике. Если мастер понимает, что клиент ничего не познает об этом, открывается широкое поле для вымышленного ремонта и наживы.
Во время оценки человек выбирает бригады и узнает стоимость работ.
Группа А предложила смету на 1 миллион рублей.
Группа Б — 950 тысяч рублей.
Группа В — 650 тысяч рублей.
Обычно вы выбираете группу В. Встреча проходит, заключается договор, работы приближаются к завершению и наступает время оплаты. Однако итоговая сумма составляет 1,2 миллиона рублей.
Группа В специально занизила объемы работ в своей оценке, чтобы вы подписали договор. Теперь у вас неизбежно возникают затраты, так как имеется договор и акты о выполнении работ.
Команда заказывает больше материала, чем на самом деле нужно. Как это происходит? Например, вы получаете чек на 200 мешков штукатурки по цене 400 рублей каждый.
Однако, только 100 мешков привозят в квартиру и начинают использоваться, а оставшиеся 100 мешков (это составляет 40 000 рублей) возвращаются обратно в продажу. Но вам не возвращают деньги.
Раньше было довольно ясно: если вызвал грузчиков, сантехников, электриков или других работников, то приезжал тот человек, с которым ты говорил по телефону, или он обычно был в числе работников, оказывающих услуги.
Мы искали сантехника на Avito и нашли объявление. Там было не только «доброе лицо», но и фото его работ, все казалось хорошо на первый взгляд.
Мастер подробно расписал нам все услуги, причем перечень был такой обширный, что не помещался на листе.
Давайте почитаем отзывы на Avito. Их оказалось более 60 и в основном хорошие.
При этом все написанное очень похоже друг на друга, словно скопировано.
Мало кто знает, что в нашу эпоху высоких технологий отзывы можно легко фальсифицировать.
У этого мастера оказались далеко не все отзывы, на самом деле их десятки отрицательных. Однако отзывы без оценок не отображаются в общем числе отзывов, которое указано на профиле на Avito. Другими словами, на самом деле у человека не 64 отзыва, а гораздо больше. И все они строго отрицательные. Потому что их писали реальные клиенты, которых он обманул.