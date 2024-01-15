Как не попасть на мастеров-мошенников с авито: реальные примеры

Чтобы знать, как именно они действуют, мы нашли в Интернете тех, кто с ними сталкивался и выяснили, какие способы развода используются наиболее часто.



Одним из распространенных методов является подмена деталей. Иногда вместо оригинальных заводских деталей мошенники устанавливают дешевые аналоги или вообще не меняют неисправную деталь. В результате после такого «ремонта» техника все равно не функционирует должным образом.



Например, однажды наш мастер отправился на ремонт стиральной машины. После проведения диагностики он обнаружил, что неисправен нагревательный элемент (ТЭН). Он вытащил его и заметил, что он полностью сгорел. Когда мастер показал это клиенту, тот был в шоке.