Стали известны страшные прогнозы для рынка недвижимости в 2024 году

Posted 30 декабря 2023, 08:15
Published 30 декабря 2023, 08:15
Modified 30 декабря 2023, 08:45
Updated 30 декабря 2023, 08:45
Многие специалисты согласны в том, что цены на недвижимость будет меняться и в следующем году. Это особенно относится к рынку вторичного жилья, где причиной стало высокое процентное содержание кредита и, соответственно, пониженная доступность заемных средств.
Сергей Зайцев, представитель компании «Этажи», рассказал ЦИАН, что цены на готовое жилье зафиксируются на существующем уровне, однако растет количество объектов с заметными скидками, так как владельцы заинтересованы в быстрой продаже. На первичном рынке стоимость квадратного метра будет продолжать расти, по меньшей мере, на уровне реальной инфляции, так как будут сохраняться риски прекращения льготных программ ипотеки.
Кирилл Правдин, представитель «ТСН Недвижимость», высказал свое мнение о возможных изменениях на рынке «первички». Он считает, что если Центробанк ужесточит условия или отменит льготные программы, это может привести к замедлению роста цен.
«Лента.ру» со ссылкой на слова эксперта пишет, что независимо от этого, цены на новостройки все равно будут постепенно расти, но в небольшом диапазоне — от 0,5 до 1,5 процента. Правдин объясняет свой прогноз тем, что при сохранении текущего уровня ключевой ставки или ее повышении, покупатели всегда будут предпочитать новостройки перед готовым жильем. Застройщики обладают различными инструментами, которые смогут привлечь спрос, несмотря на высокие процентные ставки.
Представитель «Новостройки ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал Life.ру, что изменение условий по программам льготной ипотеки приведет к тому, что покупатели будут предпочитать бюджетные квартиры с одной или двумя комнатами вместо дорогих и многокомнатных. Они также будут интересоваться жильем за пределами Москвы, что приведет к росту спроса на недвижимость в Подмосковье.
В отличие от рынка вторичного жилья, ужесточение условий по ипотеке не приведет к снижению цен на новые строительные проекты. Так как окончательная стоимость жилья в новостройках зависит не только от спроса, но и от затрат на строительство. Следовательно, цены в Москве будут либо оставаться на прежнем уровне, либо незначительно снижаться — до 5-7% в категории трех- и четырехкомнатных квартир. Одновременно бюджетное предложение будет уменьшаться. За доступными квартирами будет большой спрос, что приведет к повышению их стоимости на 10-15%. В то же время цены на недвижимость в Подмосковье могут вырасти на 5-10%
По информации АИФ.ру, компания «Самолет» провела исследование и предоставила данные о рынке недвижимости в России. Согласно этим данным, в 2024 году планируется продать 2,7 миллиона квадратных метров новостроек. Этот показатель в два раза выше, чем результат прошлого года, который составил 1,6 миллиона квадратных метров. Более того, он также увеличился на 50% по сравнению с предыдущим периодом.
Аналитики отмечают значительный рост объемов строительства как в Московском регионе, так и в других регионах России. Продажи всех застройщиков в Петербурге, Ленинградской области, Владивостоке и Тюмени также увеличились. Такие положительные тенденции наблюдаются и в других регионах, включая Сахалин, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.
Строители предлагают новые дома для переселения или индивидуальные дома в коттеджных поселках. Хороший пример — в Ставрополье, где из двух тысяч введенного в этом году нового жилья большая часть — это частные дома.
Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», чего следует опасаться покупателям квартир в 2024 году.
Основной риск, на который следует обратить внимание, — утрата возможности получения льготной ипотеки. Теперь эту возможность теряют не только заемщик и поручитель при оформлении льготного кредита, но и созаемщик. Новые правила начали действовать с 23 декабря 2023 года, и вновь выданные ипотечные кредиты уже не будут субсидироваться процентными ставками.
Вторым риском, по словам Зайцева, является неправильная оценка финансовой нагрузки и несостоятельная стратегия погашения кредита, которые могут быть проблематичными на этапе его оформления.
Третьим риском Зайцев считает слишком эмоциональную покупку недвижимости. Времена, когда можно было купить любой объект недвижимости и в короткие сроки продать его с прибылью, прошли. Теперь каждая покупка недвижимости — это инвестиция, и к ней следует относиться соответственно.
Его совет заключается в том, что нужно выбирать объект так, чтобы его стоимость при срочной продаже завтра по крайней мере не была ниже текущей цены. Это правило актуально даже для тех, кто уверен, что никогда не будет продавать свою недвижимость. Ликвидность объекта в среднесрочной перспективе является ключевым фактором.