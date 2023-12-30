Стали известны страшные прогнозы для рынка недвижимости в 2024 году

По информации АИФ.ру, компания «Самолет» провела исследование и предоставила данные о рынке недвижимости в России. Согласно этим данным, в 2024 году планируется продать 2,7 миллиона квадратных метров новостроек. Этот показатель в два раза выше, чем результат прошлого года, который составил 1,6 миллиона квадратных метров. Более того, он также увеличился на 50% по сравнению с предыдущим периодом.



Аналитики отмечают значительный рост объемов строительства как в Московском регионе, так и в других регионах России. Продажи всех застройщиков в Петербурге, Ленинградской области, Владивостоке и Тюмени также увеличились. Такие положительные тенденции наблюдаются и в других регионах, включая Сахалин, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.



Строители предлагают новые дома для переселения или индивидуальные дома в коттеджных поселках. Хороший пример — в Ставрополье, где из двух тысяч введенного в этом году нового жилья большая часть — это частные дома.