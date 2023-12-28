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Posted 28 декабря 2023, 13:29

Published 28 декабря 2023, 13:29

Modified 28 декабря 2023, 13:31

Updated 28 декабря 2023, 13:31

Эксперт рассказал, почему застройщики стали уменьшать площади квартир

Застройщики в России стали уменьшать площади квартир, но цены не снижаются

28 декабря 2023, 13:29
Фото: 1MI.

Эксперт рассказал, почему застройщики стали уменьшать площади квартир

В России застройщики уменьшают площади строящихся квартир, но стоимость жилья продолжает расти, сообщил «Южному федеральному» финансовый консультант Сергей Макаров.

Какие квартиры выбирают покупатели

На рынке недвижимости России можно заметить изменение предпочтений покупателей относительно размера жилья.

По словам эксперта, все большую популярность приобретают просторные однокомнатные квартиры, а также малогабаритные двухкомнатные. Эту тенденцию определяют несколько факторов, включая изменения в экономике и демографические тренды.

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Исследования показывают, что на рынке новостроек наблюдается снижение общей площади квартир. В 2022 году средняя площадь жилья составила около 49,2 квадратных метра. При этом площадь однокомнатных квартир уменьшилась на 13%, а двухкомнатных — на 10%. Эксперты объясняют это стремлением застройщиков сохранить спрос на недвижимость в условиях снижения доходов населения.

Фото: 1MI

Важно отметить, что несмотря на уменьшение площади квартир, их стоимость продолжает расти. Особенно заметно выросли цены на однокомнатные квартиры. Это говорит о том, что такой тип жилья остается предпочтительным для многих покупателей, особенно в крупных городах.

Однако эксперты также отмечают, что даже при повышенном интересе к малогабаритному жилью, крупногабаритное жилье по-прежнему остается востребованным в России. Они указывают на вклад льготных программ, таких как семейная или сельская ипотека, в поддержку этого сегмента рынка. Кроме того, власти в некоторых регионах предлагают свои программы льготной ипотеки для привлечения молодых специалистов.

Как выбрать квартиру для покупки

Приобретение недвижимости в качестве инвестиции для аренды или перепродажи требует учета не столько расположения дома и этапа строительства, сколько стоимости квартиры, рассказал Banki.ру Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent. Он также отмечает, что для сдачи в аренду лучше всего подходят студии и небольшие однокомнатные квартиры с отделкой от застройщика.

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Однако, если покупаете квартиру для проживания, то важна ее локация, доступность инфраструктуры и близость к работе, школам и детским садам. Необходимо помнить, что работу можно поменять, но замена жилья будет гораздо сложнее, подчеркивает эксперт.

При покупке квартиры для себя также следует руководствоваться своим бюджетом: если вы пользуетесь ипотекой, то ежемесячный платеж является важным фактором, а при покупке наличными — стоимость жилья.

Выбрать планировку квартиры

Расположение комнат в квартире, вид из окон и этаж — все это очень важные факторы при выборе жилья. Сегодня многие застройщики предлагают квартиры с просторными гостиными и зонами для хранения одежды. А может быть вы мечтаете о большой террасе? Иногда такие варианты тоже можно найти.

Фото: 1MI



Не забывайте обратить внимание на высоту потолков. В квартирах с высокими потолками чувствуется больше свободного пространства. Также полезно узнать, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Окна с видом на ухоженный парк добавят вашей квартире дополнительных баллов.

Необходимо также обратить внимание на количество квартир на вашем этаже. Чем меньше квартир, тем вероятнее, что у вас будет тише. Не забывайте, что вы выбираете новое жилье, поэтому даже если квартира уже отделана, разговоры и шум с ремонтами соседей могут быть временной неудобством.

И последнее — подумайте о выборе этажа. Если у вас есть пожилые люди в семье или вы ищете жилье для родителей, может быть лучше поискать квартиру на первом или втором этаже.

Тенденции рынка недвижимости в 2024 году

Все эксперты, опрошенные РБК по этому вопросу, прогнозируют сокращение спроса в 2024 году. По их оценкам, в среднем это снижение может составить от 20 до 30% по сравнению с 2023 годом.

Один из основных факторов, который будет определять продажи в следующем году, связан с изменениями в условиях льготных программ и их будущей судьбой. До середины следующего года будут действовать семейная ипотека и льготная программа на новостройки.

Представитель «Дом.РФ» Михаил Гольдберг отмечает, что на рынок новостроек влияют различные негативные факторы, особенно высокая ключевая ставка. В настоящее время она составляет 16%, что приводит к рыночным ставкам по ипотеке на уровне 19-20%. Ожидается, что снижение ключевой ставки произойдет только во второй половине года.

Кроме того, две программы льготной ипотеки заканчиваются в конце первого полугодия. Эксперт считает, что в целом спрос будет ниже, чем в рекордном 2023 году.

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