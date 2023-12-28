Застройщики в России стали уменьшать площади квартир, но цены не снижаются

Posted 28 декабря 2023, 13:29
Published 28 декабря 2023, 13:29
Modified 28 декабря 2023, 13:31
Updated 28 декабря 2023, 13:31
На рынке недвижимости России можно заметить изменение предпочтений покупателей относительно размера жилья.
По словам эксперта, все большую популярность приобретают просторные однокомнатные квартиры, а также малогабаритные двухкомнатные. Эту тенденцию определяют несколько факторов, включая изменения в экономике и демографические тренды.
Исследования показывают, что на рынке новостроек наблюдается снижение общей площади квартир. В 2022 году средняя площадь жилья составила около 49,2 квадратных метра. При этом площадь однокомнатных квартир уменьшилась на 13%, а двухкомнатных — на 10%. Эксперты объясняют это стремлением застройщиков сохранить спрос на недвижимость в условиях снижения доходов населения.
Важно отметить, что несмотря на уменьшение площади квартир, их стоимость продолжает расти. Особенно заметно выросли цены на однокомнатные квартиры. Это говорит о том, что такой тип жилья остается предпочтительным для многих покупателей, особенно в крупных городах.
Однако эксперты также отмечают, что даже при повышенном интересе к малогабаритному жилью, крупногабаритное жилье по-прежнему остается востребованным в России. Они указывают на вклад льготных программ, таких как семейная или сельская ипотека, в поддержку этого сегмента рынка. Кроме того, власти в некоторых регионах предлагают свои программы льготной ипотеки для привлечения молодых специалистов.
Приобретение недвижимости в качестве инвестиции для аренды или перепродажи требует учета не столько расположения дома и этапа строительства, сколько стоимости квартиры, рассказал Banki.ру Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent. Он также отмечает, что для сдачи в аренду лучше всего подходят студии и небольшие однокомнатные квартиры с отделкой от застройщика.
Однако, если покупаете квартиру для проживания, то важна ее локация, доступность инфраструктуры и близость к работе, школам и детским садам. Необходимо помнить, что работу можно поменять, но замена жилья будет гораздо сложнее, подчеркивает эксперт.
При покупке квартиры для себя также следует руководствоваться своим бюджетом: если вы пользуетесь ипотекой, то ежемесячный платеж является важным фактором, а при покупке наличными — стоимость жилья.
Расположение комнат в квартире, вид из окон и этаж — все это очень важные факторы при выборе жилья. Сегодня многие застройщики предлагают квартиры с просторными гостиными и зонами для хранения одежды. А может быть вы мечтаете о большой террасе? Иногда такие варианты тоже можно найти.
Не забывайте обратить внимание на высоту потолков. В квартирах с высокими потолками чувствуется больше свободного пространства. Также полезно узнать, куда выходят окна — на солнечную сторону или нет. Окна с видом на ухоженный парк добавят вашей квартире дополнительных баллов.
Необходимо также обратить внимание на количество квартир на вашем этаже. Чем меньше квартир, тем вероятнее, что у вас будет тише. Не забывайте, что вы выбираете новое жилье, поэтому даже если квартира уже отделана, разговоры и шум с ремонтами соседей могут быть временной неудобством.
И последнее — подумайте о выборе этажа. Если у вас есть пожилые люди в семье или вы ищете жилье для родителей, может быть лучше поискать квартиру на первом или втором этаже.
Все эксперты, опрошенные РБК по этому вопросу, прогнозируют сокращение спроса в 2024 году. По их оценкам, в среднем это снижение может составить от 20 до 30% по сравнению с 2023 годом.
Один из основных факторов, который будет определять продажи в следующем году, связан с изменениями в условиях льготных программ и их будущей судьбой. До середины следующего года будут действовать семейная ипотека и льготная программа на новостройки.
Представитель «Дом.РФ» Михаил Гольдберг отмечает, что на рынок новостроек влияют различные негативные факторы, особенно высокая ключевая ставка. В настоящее время она составляет 16%, что приводит к рыночным ставкам по ипотеке на уровне 19-20%. Ожидается, что снижение ключевой ставки произойдет только во второй половине года.
Кроме того, две программы льготной ипотеки заканчиваются в конце первого полугодия. Эксперт считает, что в целом спрос будет ниже, чем в рекордном 2023 году.