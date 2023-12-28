Застройщики в России стали уменьшать площади квартир, но цены не снижаются

Все эксперты, опрошенные РБК по этому вопросу, прогнозируют сокращение спроса в 2024 году. По их оценкам, в среднем это снижение может составить от 20 до 30% по сравнению с 2023 годом.



Один из основных факторов, который будет определять продажи в следующем году, связан с изменениями в условиях льготных программ и их будущей судьбой. До середины следующего года будут действовать семейная ипотека и льготная программа на новостройки.



Представитель «Дом.РФ» Михаил Гольдберг отмечает, что на рынок новостроек влияют различные негативные факторы, особенно высокая ключевая ставка. В настоящее время она составляет 16%, что приводит к рыночным ставкам по ипотеке на уровне 19-20%. Ожидается, что снижение ключевой ставки произойдет только во второй половине года.



Кроме того, две программы льготной ипотеки заканчиваются в конце первого полугодия. Эксперт считает, что в целом спрос будет ниже, чем в рекордном 2023 году.