Чем отличаются апартаменты от квартиры: плюсы и минусы

Если вам нужна недвижимость для долгосрочного проживания и получения социальных льгот, то лучше выбрать квартиру. Если же вам нужно временное жилье или место для бизнеса, то апартаменты могут быть более выгодным вариантом.



Апартаменты могут быть предпочтительны для тех, кто ищет недвижимость по более низкой цене и с большей свободой в планировке. Квартиры могут быть более выгодными для тех, кто собирается использовать недвижимость как постоянное место жительства и пользоваться всеми льготами, предоставляемыми гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях.