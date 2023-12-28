Чем отличаются апартаменты от квартиры: плюсы и минусы

Posted 28 декабря 2023, 05:55
Published 28 декабря 2023, 05:55
Modified 28 декабря 2023, 05:55
Updated 28 декабря 2023, 05:55
Апартаменты — это тип коммерческой недвижимости, которая выглядит как обычная квартира. Внутри апартаментов есть все необходимые удобства для проживания, в том числе вода, электричество, санузел и место для кухни.
Однако из-за своего особого статуса, в таких помещениях нельзя зарегистрироваться постоянно — только временно. В результате получается что-то среднее между гостиничным номером, офисом и квартирой.
Квартира — отдельное помещение в многоквартирном доме, которое предоставляет прямой доступ к общим помещениям. Оно может состоять из одной или нескольких комнат и других вспомогательных помещений, предназначенных для бытовых и других потребностей людей, живущих в этом помещении. Здесь можно зарегистрировать и пользоваться всеми социальными удобствами.
Большое пространство и комфорт являются одними из основных преимуществ апартаментов. В отличие от гостиниц, апартаменты предлагают отдельные спальни, гостиные и полностью оборудованные кухни. Это создает домашнюю и уютную атмосферу, где вы можете почувствовать себя как дома.
Аренда апартаментов также предоставляет вам свободу выбора. Вы сами решаете, что и когда готовить, какие мероприятия посетить, сколько времени провести на пляже или в городе. Вам не придется зависеть от графика работы гостиницы и вы можете планировать свои дни самостоятельно.
Кроме того, покупка апартаментов поможет сэкономить, так как обычно они стоят намного дешевле.
Однако у апартаментов есть и недостатки.
Квартиры предназначены для жилья, поэтому тарифы на коммунальные услуги контролируются государством. Если цены на эти услуги увеличиваются, владельцы могут подать жалобу в прокуратуру, Роспотребнадзор или обратиться в суд. В результате решения этих ведомств, если обнаружены ошибки, то тарифы должны быть пересчитаны и излишняя сумма вычтена из квитанций за коммунальные услуги.
Согласно российскому законодательству, все владельцы квартир должны ежемесячно вносить определенную сумму в фонд капитального ремонта. Эти деньги используются на ремонт общих имущественных объектов, таких как покраска стен и замена окон в подъезде, а также установка новых лифтовых кабин.
Жилые помещения разрешается использовать только для проживания. Законом запрещено использовать их в качестве мини-отеля, офиса, студии или других коммерческих целей. Если вы хотите легально использовать квартиру в коммерческих целях, необходимо изменить ее статус на нежилое помещение, что является довольно сложной процедурой.
В многоквартирных домах всегда должен соблюдаться режим тишины: после определенного времени, установленного законом, шуметь запрещено.
Если вам нужна недвижимость для долгосрочного проживания и получения социальных льгот, то лучше выбрать квартиру. Если же вам нужно временное жилье или место для бизнеса, то апартаменты могут быть более выгодным вариантом.
Апартаменты могут быть предпочтительны для тех, кто ищет недвижимость по более низкой цене и с большей свободой в планировке. Квартиры могут быть более выгодными для тех, кто собирается использовать недвижимость как постоянное место жительства и пользоваться всеми льготами, предоставляемыми гражданам, зарегистрированным в жилых помещениях.
Цены на апартаменты и квартиры одинаковой площади в Москве могут различаться на 15-20% и более. Апартаменты, как правило, находятся в центре города, в престижных и удобных местах. Причина этого заключается в том, что в центральной части нет свободных земельных участков под жилую застройку.
Зато есть много неиспользуемых промышленных зон, которые можно использовать для коммерческого строительства. Кроме того, в центре города арендная плата за офисные и торговые помещения выше. Апарт-комплексы объединяют апартаменты с коммерческими помещениями, что делает их более прибыльными. Именно поэтому застройщики с удовольствием строят престижные апарт-комплексы в центре Москвы. Привлекательная стоимость апартаментов также связана с более низкой их себестоимостью.