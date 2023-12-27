Стали известны серьезные последствия роста ключевой ставки для ипотеки





Ситуация на рынке вторичной недвижимости немного отличается — процентная ставка по ипотеке сейчас составляет 16-17%. Однако покупатели все же имеются: некоторые люди хотят сделать себе подарок к Новому году, потратить премии и бонусы, выгодно вложить свои средства. Январь и февраль не самое активное время для продажи недвижимости. Поэтому те, кто готов предложить хорошую цену и быстро действовать, обязательно совершат сделку.



«Однако, нужно всегда исходить из своих задач и выбранной стратегии. Если вам нужно жилье для проживания, то время не играет роли — вам нужно покупать здесь и сейчас. А если вы также являетесь счастливым обладателем наличных средств, у вас больше шансов получить лучшие условия. Однако, стоит задуматься о покупке с использованием кредитных средств — есть риск перегрузить семейный бюджет», — пояснила Екатерина Аршинова, брокер по недвижимости агентства RSD, в интервью «Петербург Эксперту».