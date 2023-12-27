Стали известны серьезные последствия роста ключевой ставки для ипотеки

Posted 27 декабря 2023, 09:50
Published 27 декабря 2023, 09:50
Modified 27 декабря 2023, 09:52
Updated 27 декабря 2023, 09:52
Возникший интерес к ипотечному рынку, подогретый стимулирующими мерами со стороны властей, застройщиков и банков, привел к увеличению цен на недвижимость. Сейчас ипотека стала менее доступной, однако население продолжает проявлять активность.
Повышение ключевой ставки не смогло остановить рост ипотечных кредитов, а наоборот, стимулирует все больше банков на выдачу таких кредитов. Рост количества и объема ипотечных кредитов связан, в том числе, с использованием различных инструментов искусственного стимулирования спроса со стороны банков и застройщиков, сообщают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Несмотря на все обстоятельства, спрос на кредиты сохраняется, отмечают они.
Frankmedia пишет, что чем выше процентные ставки, предлагаемые банками, тем больше спрос на ипотечные кредиты. Возрастающий интерес к ипотечному рынку вызывает все большую тревогу.
Согласно данным АКРА, объем ипотечного портфеля в стране за десять месяцев текущего года увеличился на 3,5 трлн рублей или на 25% с начала года. АКРА предсказывает рост портфеля на 10-15% в следующем году благодаря продолжению льготных программ в измененной форме. Население имело свои основания для беспокойства, что побудило его брать ипотеку под влиянием ажиотажа — возможность отмены льготных программ в 2023 году, ухудшение условий кредитования из-за повышения ключевой ставки и девальвация рубля.
Генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин рассказал ЦИАН, что на данный момент поддержку спросу и ценам на рынке обеспечивают банки, которые сохраняют прежние условия по уже одобренным кредитам в течение примерно 3-4 месяцев. Однако к середине декабря активность покупателей, желающих приобрести жилье по более низким процентным ставкам, начнет снижаться, особенно в сегменте вторичного жилья. Это приведет к изменению цен, но не сразу. Влияние изменений ключевой ставки, которые произошли, станет заметным через несколько месяцев. Поэтому замедление спроса и изменение цен можно ожидать только в феврале — начале марта 2024 года.
Известно, что государственная поддержка будет действовать до 1 июля 2024 года. До этого времени рынок ипотеки будет развиваться без резких изменений, однако события после этой даты остаются неясными.
Может быть принято решение заменить льготную ипотеку другой программой, изменить её, чтобы поддерживать определенные категории людей. Например, семейные программы могут быть расширены или увеличена поддержка военной ипотеки. В случае непродления текущей программы, появятся новые предложения и инструменты от застройщиков и банков для стимулирования покупки жилья — что уже было в прошлые трудные годы, такие как 2008, 2014-2015, 2009-2010, когда мы переживали кризисы. Об этом сообщает Анатолий Пысин.
«Изменения в условиях получения ипотечных кредитов означают, что те, у кого уже есть согласие на старых условиях, должны поторопиться до конца этого года заключить договоры на приобретение недвижимости в новых домах.
Ситуация на рынке вторичной недвижимости немного отличается — процентная ставка по ипотеке сейчас составляет 16-17%. Однако покупатели все же имеются: некоторые люди хотят сделать себе подарок к Новому году, потратить премии и бонусы, выгодно вложить свои средства. Январь и февраль не самое активное время для продажи недвижимости. Поэтому те, кто готов предложить хорошую цену и быстро действовать, обязательно совершат сделку.
«Однако, нужно всегда исходить из своих задач и выбранной стратегии. Если вам нужно жилье для проживания, то время не играет роли — вам нужно покупать здесь и сейчас. А если вы также являетесь счастливым обладателем наличных средств, у вас больше шансов получить лучшие условия. Однако, стоит задуматься о покупке с использованием кредитных средств — есть риск перегрузить семейный бюджет», — пояснила Екатерина Аршинова, брокер по недвижимости агентства RSD, в интервью «Петербург Эксперту».