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Posted 27 декабря 2023, 09:50

Published 27 декабря 2023, 09:50

Modified 27 декабря 2023, 09:52

Updated 27 декабря 2023, 09:52

Стали известны серьезные последствия роста ключевой ставки для ипотеки

Стали известны серьезные последствия роста ключевой ставки для ипотеки

27 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI.
В России повышение ключевой ставки и удорожание ипотеки не отбили желание брать ипотеку, сообщили опрошенные эксперты.

Спрос на ипотеку не упал

Возникший интерес к ипотечному рынку, подогретый стимулирующими мерами со стороны властей, застройщиков и банков, привел к увеличению цен на недвижимость. Сейчас ипотека стала менее доступной, однако население продолжает проявлять активность.

Повышение ключевой ставки не смогло остановить рост ипотечных кредитов, а наоборот, стимулирует все больше банков на выдачу таких кредитов. Рост количества и объема ипотечных кредитов связан, в том числе, с использованием различных инструментов искусственного стимулирования спроса со стороны банков и застройщиков, сообщают эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Несмотря на все обстоятельства, спрос на кредиты сохраняется, отмечают они.

Фото: 1MI

Frankmedia пишет, что чем выше процентные ставки, предлагаемые банками, тем больше спрос на ипотечные кредиты. Возрастающий интерес к ипотечному рынку вызывает все большую тревогу.

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Согласно данным АКРА, объем ипотечного портфеля в стране за десять месяцев текущего года увеличился на 3,5 трлн рублей или на 25% с начала года. АКРА предсказывает рост портфеля на 10-15% в следующем году благодаря продолжению льготных программ в измененной форме. Население имело свои основания для беспокойства, что побудило его брать ипотеку под влиянием ажиотажа — возможность отмены льготных программ в 2023 году, ухудшение условий кредитования из-за повышения ключевой ставки и девальвация рубля.

Что будет с ценами на жилье

Генеральный директор агентства недвижимости «ЦДН» Анатолий Пысин рассказал ЦИАН, что на данный момент поддержку спросу и ценам на рынке обеспечивают банки, которые сохраняют прежние условия по уже одобренным кредитам в течение примерно 3-4 месяцев. Однако к середине декабря активность покупателей, желающих приобрести жилье по более низким процентным ставкам, начнет снижаться, особенно в сегменте вторичного жилья. Это приведет к изменению цен, но не сразу. Влияние изменений ключевой ставки, которые произошли, станет заметным через несколько месяцев. Поэтому замедление спроса и изменение цен можно ожидать только в феврале — начале марта 2024 года.

Продлят ли льготную ипотеку

Известно, что государственная поддержка будет действовать до 1 июля 2024 года. До этого времени рынок ипотеки будет развиваться без резких изменений, однако события после этой даты остаются неясными.

Фото: 1MI



Может быть принято решение заменить льготную ипотеку другой программой, изменить её, чтобы поддерживать определенные категории людей. Например, семейные программы могут быть расширены или увеличена поддержка военной ипотеки. В случае непродления текущей программы, появятся новые предложения и инструменты от застройщиков и банков для стимулирования покупки жилья — что уже было в прошлые трудные годы, такие как 2008, 2014-2015, 2009-2010, когда мы переживали кризисы. Об этом сообщает Анатолий Пысин.

Когда лучше покупать квартиру

«Изменения в условиях получения ипотечных кредитов означают, что те, у кого уже есть согласие на старых условиях, должны поторопиться до конца этого года заключить договоры на приобретение недвижимости в новых домах.

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Ситуация на рынке вторичной недвижимости немного отличается — процентная ставка по ипотеке сейчас составляет 16-17%. Однако покупатели все же имеются: некоторые люди хотят сделать себе подарок к Новому году, потратить премии и бонусы, выгодно вложить свои средства. Январь и февраль не самое активное время для продажи недвижимости. Поэтому те, кто готов предложить хорошую цену и быстро действовать, обязательно совершат сделку.

«Однако, нужно всегда исходить из своих задач и выбранной стратегии. Если вам нужно жилье для проживания, то время не играет роли — вам нужно покупать здесь и сейчас. А если вы также являетесь счастливым обладателем наличных средств, у вас больше шансов получить лучшие условия. Однако, стоит задуматься о покупке с использованием кредитных средств — есть риск перегрузить семейный бюджет», — пояснила Екатерина Аршинова, брокер по недвижимости агентства RSD, в интервью «Петербург Эксперту».

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#Илья Протвинов#Общество#Жилье#Спрос#Ипотека#Банки#Застройщики#Военная ипотека#Государственная поддержка#Льготные программы#Рост ключевой ставки#Повышение процентных ставок
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