Как дешево купить квартиру

Во многих регионах строительные компании предлагают весенние скидки, так как летом активно идет строительство, а застройщикам нужны свободные деньги. Размер скидок может достигать от 7% до 10%, что при современных ценах на недвижимость составляет от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. В Москве обычно такие сезонные распродажи не проводятся.



Однако в столице, как и в других регионах, играет свою роль «фактор менеджера». В конце квартала, чтобы выполнить план, менеджеры делают все возможное, чтобы найти вариант, который соответствует возможностям и требованиям клиентов. На сайтах застройщиков потенциальные покупатели чаще всего видят самые дорогие квартиры. Однако менеджеры знают о наличии (если это возможно) похожего жилья, которое стоит дешевле на 100-150 тысяч рублей.