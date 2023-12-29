Как дешево купить квартиру

Posted 29 декабря 2023, 05:50
Published 29 декабря 2023, 05:50
Modified 29 декабря 2023, 05:50
Updated 29 декабря 2023, 05:50
Во многих регионах строительные компании предлагают весенние скидки, так как летом активно идет строительство, а застройщикам нужны свободные деньги. Размер скидок может достигать от 7% до 10%, что при современных ценах на недвижимость составляет от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. В Москве обычно такие сезонные распродажи не проводятся.
Однако в столице, как и в других регионах, играет свою роль «фактор менеджера». В конце квартала, чтобы выполнить план, менеджеры делают все возможное, чтобы найти вариант, который соответствует возможностям и требованиям клиентов. На сайтах застройщиков потенциальные покупатели чаще всего видят самые дорогие квартиры. Однако менеджеры знают о наличии (если это возможно) похожего жилья, которое стоит дешевле на 100-150 тысяч рублей.
Многие считают их вымыслом, однако эти аукционы на самом деле существуют, и они полностью законны. Здесь есть один недостаток: для участия в них требуются значительные денежные средства сразу.
Да, можно сэкономить большую сумму на стоимости недвижимости, но необходимо иметь эти деньги на руках. Например, следя за аукционами, можно купить отличную двухкомнатную квартиру возле парка Царицыно в Москве дешевле рынка. Однако, доступное жилье не задерживается на рынке надолго, поэтому нужно действовать быстро и постоянно следить за предложениями этого сегмента.
Сначала нужно обратить внимание на новостройки. Во время строительства цена жилья за квадратный метр всегда ниже, чем рыночная стоимость уже сданных объектов. С увеличением этажей в новом здании, увеличивается и цена за квадратные метры в нем. Поэтому инвестировать на начальной стадии строительства, как правило, выгодно с точки зрения экономики. Главное — проверить, насколько надежен застройщик и убедиться, что у него есть разрешение на строительство.
Также можно приобрести выгодную по цене новую квартиру в почти готовом доме, который называют «домом высокой степени готовности». В таком случае до передачи здания в эксплуатацию остается несколько месяцев, а то и недель. Застройщик, как правило, готов снизить цену за квадратный метр, потому что не проданные квартиры после сдачи здания лягут в налог на содержание.
Иногда застройщики устраивают акции, на которых можно купить недвижимость со скидкой. Однако количество специальных предложений ограничено, поэтому нужно быть быстрым, чтобы успеть купить желаемое со скидкой.
Чтобы посмотреть предложения раньше начала акции, можно зайти на официальный сайт спецпредложения. Именно там застройщики публикуют информацию об объектах, участвующих в распродаже. Но чтобы забронировать и оплатить выбранный объект, нужно успеть сделать это в течение трех дней акции.
На вторичном рынке часто возникает возможность получить скидку из-за отсутствия ремонта. Однако, чтобы договориться о снижении цены, нужно объяснить продавцу, по какой причине требуется скидка и какие работы необходимо выполнить, а также оценить их стоимость. Важно быть тактичным и избегать негативных комментариев о состоянии недвижимости.
Если дом довольно старый, например, если это хрущевка или сталинка, то есть возможность поторговаться. Если здание давно не проходило капитального ремонта, это дополнительный аргумент для уменьшения цены.