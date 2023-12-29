Топ-5 хитростей, как выгодно продать квартиру

Posted 29 декабря 2023, 05:40
Published 29 декабря 2023, 05:40
Modified 29 декабря 2023, 05:40
Updated 29 декабря 2023, 05:40
Анализ поможет не только установить подходящую стоимость, но и понять, кто они, ваши конкуренты. Обратите внимание на дату размещения объявления и количество просмотров — это поможет понять, насколько удачно выбрана стратегия. В зависимости от полученной информации можно будет разработать свою собственную тактику. При выборе цены, включите в нее небольшую скидку (достаточно 1-3%).
Для того, чтобы избежать необходимость в торге при продаже квартиры, можно предпринять некоторые меры заранее. Например, если у вас есть комнаты с окнами на северную сторону, вы можете исправить это положение с помощью дополнительного освещения.
Простыми и эффективными способами являются использование светодиодных подсветок для мебели, украшение комнаты зеркалом со встроенной подсветкой или покраска стен в светлые тона. Хотя такие рекомендации кажутся очевидными, некоторые владельцы темных квартир не обращают на них должного внимания.
Подготовка квартиры к продаже — это искусство само по себе, которое позволяет не только избежать снижения цены, но и в некоторых случаях продать ее по более высокой стоимости.
Грязь на полу, неприятные запахи и излишки вещей в квартире могут стать причиной для торга при продаже. В то же время, чистота и аккуратность помещения вызывают больше доверия у потенциальных покупателей. Квартиры, где создан уют, продаются быстрее и по цене, соответствующей рыночной стоимости.
С другой стороны, квартиры в плохом состоянии, требующие серьезных финансовых вложений на ремонт, зачастую продаются со скидкой до 20%.
Если у вас нет времени или возможности самостоятельно убирать квартиру, вы можете обратиться к профессионалам. Например, генеральная уборка в Москве начинается от 2000 ₽, а профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели — от 300 ₽.
Сделайте косметический ремонт. Не стоит тратиться на хороший ремонт — то, что нравится вам, может совершенно не понравиться покупателям. Обычно люди хотят заплатить поменьше и сделать ремонт самостоятельно, под себя. Кто-то захочет снести стены, кто-то — их добавить. Под всех не подстроишься, поэтому просто уберите явные недостатки, которые бросаются в глаза.
Хороший ремонт поможет продать квартиру быстрее, но не дороже. Дорогой ремонт увеличит цену только люксовых квартир и новостроек: в среднем сегменте покупатель ориентируется на район, метраж и планировку, а не на стены и полы.
Продажа квартир будет более эффективной с рекламой. Однако самостоятельная реклама квартир является сложной задачей: необходимо знать, где и как размещать объявления и баннеры. У профессионального агентства есть множество возможностей для рекламы.
Например, агентство автоматически загружает объявления на 100 площадок с премиум-размещением, рекламирует квартиры на своем сайте. Оно может использовать расклейки, размещать объявления на рекламных щитах и повесить баннеры на балконах. Агентство предлагает квартиры всем своим клиентам: на показах, лендингах, в рассылке или блоге, через контекстную и таргетированную рекламу. Хотя владелец может выполнить часть работы самостоятельно, но реклама будет дорогой.