Топ-5 хитростей, как выгодно продать квартиру

Сделайте косметический ремонт. Не стоит тратиться на хороший ремонт — то, что нравится вам, может совершенно не понравиться покупателям. Обычно люди хотят заплатить поменьше и сделать ремонт самостоятельно, под себя. Кто-то захочет снести стены, кто-то — их добавить. Под всех не подстроишься, поэтому просто уберите явные недостатки, которые бросаются в глаза.