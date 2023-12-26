Эксперт рассказал, как заработать на недвижимости в Сочи

Собеседник рассказал, что лучше всего для этих целей купить номерной фонд в строящихся отелях. При правильном выборе объекта и времени входа в сделку, можно заработать до 50% на перепродаже и до 20% пассивного дохода от сдачи номера в аренду. Гостиничные апартаменты — это как доля в бизнесе, выраженная в квадратных метрах. Сдачей и обслуживанием занимается отдельный оператор, а собственник номерного фонда получает свой процент от дохода всего отеля, вне зависимости от того, сдавались именно его номера или нет.