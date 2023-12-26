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Posted 26 декабря 2023, 12:08

Published 26 декабря 2023, 12:08

Modified 26 декабря 2023, 12:10

Updated 26 декабря 2023, 12:10

Эксперт рассказал, как заработать на недвижимости в Сочи

Эксперт рассказал, как заработать на недвижимости в Сочи

26 декабря 2023, 12:08
Фото: 1MI.
В Сочи для заработка на недвижимости лучше всего приобретать номерной фонд в строящихся отелях, рассказал Newia эксперт по инвестициям в курортную недвижимость, основатель агентства по подбору инвестиционно привлекательной недвижимости «ЛУЧИ-ИНВЕСТ» Олег Кривобоков.

Какую недвижимость покупать в Сочи для заработка

Собеседник рассказал, что лучше всего для этих целей купить номерной фонд в строящихся отелях. При правильном выборе объекта и времени входа в сделку, можно заработать до 50% на перепродаже и до 20% пассивного дохода от сдачи номера в аренду. Гостиничные апартаменты — это как доля в бизнесе, выраженная в квадратных метрах. Сдачей и обслуживанием занимается отдельный оператор, а собственник номерного фонда получает свой процент от дохода всего отеля, вне зависимости от того, сдавались именно его номера или нет.

В какую недвижимость инвестировать

Инвесторам также стоит присмотреться к коммерческим помещениям на первых этажах строящихся ЖК, так называемым street-retail. Количество туристов в Сочи все больше. В условиях санкций люди предпочитают отдыхать на российском Черноморском побережье. В Сочи мощно развивается торговля и ресторанный бизнес.

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Спрос на коммерческие помещения очень велик. Из плюсов для собственника: ремонт в таком помещении арендатор делает сам. Собственник же получает доход с первого месяца.

Фото: 1MI

«Покупайте квартиру в Сочи, если вы давно мечтали о своем жилье в этом курортном городе. Если ваша цель инвестирование и преумножение капитала, обратите внимание на апартаменты, номерной фонд строящихся отелей и коммерческую недвижимость сегмента street-retail», — отметил эксперт.

Спрос на недвижимость в Сочи

Резкий подъем цен на недвижимость начался в 2020 году и продолжается в настоящий момент. За три года средняя стоимость квадратного метра увеличилась в два раза. С одной стороны, этому способствовала доступная ипотека. С другой стороны, геополитические события. Многие покупатели переориентировались с зарубежной недвижимости и инвестиций в ценные бумаги западных компаний на российскую недвижимость. Спрос на недвижимость в Сочи остается стабильно высоким, несмотря на увеличение цены квадратного метра.

Стоит ли покупать квартиру в Сочи с целью инвестирования?

В Сочи выгодно покупать квартиру для себя. Снижения цен не предвидится, поэтому откладывать покупку не имеет смысла. Но и надеяться на выгодную перепродажу в ближайшие несколько лет не стоит. Цена будет двигать вверх с учетом инфляции, это слишком медленный темп для тех, кто намерен заработать.

Ситуация с жильем в Сочи

Использование эскроу-счетов обеспечивает гарантии для покупателя. Для Сочи — это очень важный момент. В городе не утихают скандалы, связанные с самостроем и сносом незаконных строений. Есть большой запрос на недвижимость, возводимую в полном соответствии с законом. Современные застройщики работают в правовом поле. Это очень хорошая тенденция и она набирает обороты.

Доля элитного жилого строительства с каждым годом растет. Отдельно отметим, что все больше строится современных гостиничных комплексов, в которых любой желающий может приобрести номерной фонд для личного использования или с целью инвестиций.
В 2024 году спрос на недвижимость в Сочи останется высоким, считает собеседник.

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Этому способствуют ещё сохраняющиеся программы господдержки по ипотеке при относительно невысоких объемах строительства в городе. Для понимания: Сочи по площади больше Москвы в её новых границах. Но в 2023 году в Сочи построено в 50 раз меньше жилых квадратных метров, чем в столице России.

Как зарабатывают на перепродаже квартир

Флиппинг — это процесс перепродажи отремонтированной старой недвижимости с целью получения прибыли. Успешные флипперы в России покупают, ремонтируют и продают по три квартиры в год. Это очень быстрый темп работы, в среднем на одну квартиру уходит 4 месяца.

Фото: 1MI



Перед началом процесса необходимо пройти несколько этапов. Сначала нужно активно искать подходящие объекты для флиппинга. После этого проводится анализ потенциала выбранной квартиры. Затем она покупается, и начинается ремонт. Важно контролировать весь процесс, чтобы выполнить работы в заданные сроки. Наконец, закончив ремонт, следует найти покупателя и продать обновленную недвижимость. Все эти шаги требуют скорости и хорошей организации.

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