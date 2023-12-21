Топ-5 самых распространенных схем мошенничеств с жильем

Posted 21 декабря 2023, 06:18
Published 21 декабря 2023, 06:18
Modified 21 декабря 2023, 06:20
Updated 21 декабря 2023, 06:20
В сфере недвижимости появилась новая схема обмана, о которой рассказал ЦИАН генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин. Мошенники заманивают в ловушку продавцов, которые хотят быстро реализовать свои квартиры.
Они предлагают собственникам продать жилье юридическому лицу. Если продавец соглашается на это предложение, ему предлагают отказаться от аванса и сразу же подписать договор купли-продажи. В договоре фиксируется, что покупатель уже заплатил небольшую сумму в качестве аванса и остальные деньги будет переводить продавцу в течение определенного срока.
После подписания договора и внесения денег покупатель пропадает. Если продавец все же продает квартиру другому человеку, первый покупатель подает иск в суд и требует компенсацию за нарушение условий договора. Пострадавшие от этой схемы люди теряют большие деньги, подчеркнул Пысин. В пример он привел случай из Москвы, где мошенники сумели доказать, что продажа квартиры третьему лицу причинила компании убыток в размере 2 миллионов рублей. Суд обязал продавца выплатить «пострадавшему» юридическому лицу 2,9 миллиона рублей, учитывая штрафы и неустойки.
Мошенники очень аккуратно и хитро действуют, предупреждает эксперт. Они уничтожают все доказательства и переписку, чтобы защитить себя.
Человек решает приобрести квартиру, хотя ее настоящий владелец не знает ничего о продаже. Чтобы осуществить эту мошенническую схему, применяются фальшивые подписи собственников, включая электронные, украденные паспорта с измененными фотографиями и даже люди, похожие на настоящих владельцев квартиры.
В результате сделка заключается без проблем, добросовестный покупатель с радостью начинает ремонт в новой квартире и переезжает в нее. Однако через некоторое время на свои права на недвижимость претендует предыдущий владелец, который внезапно узнал о нелегальной продаже. В результате суд признает сделку недействительной и возвращает недвижимость истцу. А несчастный покупатель остается без жилья и потерянных денег, так как шансы найти мошенников к этому времени обычно минимальны.
Если вы сдаёте квартиру на короткий срок или посуточно, есть вероятность столкнуться с мошенниками. Они могут использовать поддельные документы и сдавать одно жилье нескольким людям одновременно. Они берут от них страховой депозит и арендную плату за первый месяц, а затем исчезают, оставляя владельца квартиры один-на-один с возмущенными «квартиросъемщиками».
С другой стороны, если вы сдаёте квартиру на месяц или дольше, то риск столкнуться с мошенниками может быть другим. Их уловка заключается в пересдаче квартиры посуточно или превращении ее в мини-гостиницу.
Однако самая неприятная и опасная ситуация — это когда недобросовестные арендаторы решают использовать вашу квартиру для незаконных целей, например, производства наркотиков. В этом случае владелец квартиры рискует не только столкнуться с неприятной ситуацией, но и быть привлеченным к уголовной ответственности, не подозревая о преступном использовании своей собственности.
Обязательная процедура аренды включает оплату первого месяца и страховой депозит, который предусмотрен на случай возможных повреждений имущества или непредвиденных обстоятельств. После выселения арендатору должны вернуть его депозит, однако нечестные собственники часто уклоняются от этого, используя различные уловки. Причинами могут быть повреждения квартиры, невыполнение условий по уборке или несоблюдение правил проживания.
Некоторые собственники злонамеренно используют систему депозитов. В договорах они могут заложить условие о том, что если арендатор хочет преждевременно расторгнуть договор, то его депозит ему не возвращается — под предлогом защиты своих потерь в случае ухода жильца до окончания срока аренды. Целью является скорейшее выведение жильца из квартиры.
Если квартира принадлежит нескольким владельцам, то все они должны согласиться на ее сдачу в аренду. Если согласия нет, то договор будет считаться недействительным. Однако часто бывает так, что один из владельцев сдает свою долю квартиры в аренду, а через некоторое время другие собственники приходят и выселяют незаконных жильцов с конфликтами.