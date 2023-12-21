Топ-5 самых распространенных схем мошенничеств с жильем

В сфере недвижимости появилась новая схема обмана, о которой рассказал ЦИАН генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин. Мошенники заманивают в ловушку продавцов, которые хотят быстро реализовать свои квартиры.



Они предлагают собственникам продать жилье юридическому лицу. Если продавец соглашается на это предложение, ему предлагают отказаться от аванса и сразу же подписать договор купли-продажи. В договоре фиксируется, что покупатель уже заплатил небольшую сумму в качестве аванса и остальные деньги будет переводить продавцу в течение определенного срока.



После подписания договора и внесения денег покупатель пропадает. Если продавец все же продает квартиру другому человеку, первый покупатель подает иск в суд и требует компенсацию за нарушение условий договора. Пострадавшие от этой схемы люди теряют большие деньги, подчеркнул Пысин. В пример он привел случай из Москвы, где мошенники сумели доказать, что продажа квартиры третьему лицу причинила компании убыток в размере 2 миллионов рублей. Суд обязал продавца выплатить «пострадавшему» юридическому лицу 2,9 миллиона рублей, учитывая штрафы и неустойки.